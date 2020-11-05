为什么美国大选还没有出结果？

（德国之声中文网）"美国大选究竟什么时候出结果？"这个问题很多人都在问。有网友甚至贴出了"树懒计票员"的图片调侃。毕竟，比起以往，这次的等待时间格外漫长。

这其中有几方面原因。

首先是众所周知的邮寄选票。由于目前美国疫情依旧吃紧，很多选民--特别是很多民主党选民，都选择了邮寄选票。这清点起来更花时间。

同时，一些州规定，选举日之后寄到的选票同样有效，只要上面贴了11月3日选举日的邮戳。比如，在摇摆州内华达，截至11月10日寄到的选票都是有效的，也就是说，在计票的同时还有选票在源源不断抵达。这也延长了出结果的时间。

巨大的计票工作仍在进行中

此外，还有各种状况频出。比如，在佐治亚州，一根水管爆裂（据称选票没有受到影响），计票一度受到影响。再比如，在宾州的阿利根尼（Allegheny），周四中午计票出于法律原因暂停，直到周五再继续。

现任总统特朗普也通过各种方式试图阻挠计票，甚至直接发推特叫人们"停止计票"。特朗普的竞选团队也在多州提起诉讼，要求暂停计票。

目前谁的赢面比较大？

拜登赢面比较大。目前拜登已经取得了253张选举人票，距离所需的270票仅还差17票。而特朗普目前只获得了213张选举人票。

在5个仍旧呈现胶着状态的摇摆州--亚利桑那（11票）、佐治亚（16票）、北卡罗来纳（15票）、内华达（6票）和宾夕法尼亚（20票），拜登目前在亚利桑那州和内华达州处于领先地位，特朗普在佐治亚、北卡罗来纳、宾夕法尼亚领先。

对于拜登而言，他只要在宾州获胜就能胜出，在任意两州获胜也能胜出。对于特朗普而言，则至少要拿下宾州以及另外三州。

此外，选民众多的宾州费城正在计票，由于那里是民主党大票仓，落后的拜登仍有希望在宾州翻盘。

选举结果何时出来？

很抱歉，我们也不知道。结果何时出来，取决于亚利桑那州、佐治亚州和宾州这几个特别关键的州的选举人票花落谁家何时确定，这可能是几小时，也可能是几十小时。

有中国网友似乎已经从中总结出了宝贵经验。在微博上，一条得到疯狂转发和点赞的帖子这样写道："大家都很好奇这届美国总统到底会是谁呢，但是今天统计选票的已下班，明天继续数，数不完就后天，都得等着。这种拒绝加班的态度值得国内公司学学，你司的ppt和领导讲话，还能比美国大选更要紧么？"

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