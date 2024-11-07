为什么美国人愿意让特朗普重返白宫？

特朗普第二次竞选总统的收获是选举团投票和普选大获全胜，但这样的结果让其他国家的人们不禁想问：为什么美国选民选择让特朗普重返白宫？

（德国之声中文网）特朗普将在2025年1月再次担任美国总统，据美联社报道，特朗普不仅轻松赢得了选举团投票，还赢得了普选。共和党的特朗普至今的得票数已超过7200万张，而他的民主党对手卡玛拉·哈里斯的得票数不到6800万张。

尽管如此，在许多地方，特别是西欧国家，人们此刻的心情却是震惊和不理解。 DW在社交媒体平台X上分享了一段视频，其中许多德国人表示他们很伤心、害怕和失望，少部分人对特朗普的胜选表示兴奋。由此看来，美国以外民众的预期与美国人的实际投票情况之间存在很大差距。

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《盖洛普败北：美国总统选举的民调失败》一书的作者坎贝尔（W. Joseph Campbell）表示：“毫无疑问，特朗普在选举人团中拥有强大的多数票，甚至赢得了普选，这出乎我们的意料。”他向DW提到：“但今年的震惊和惊喜与2016年特朗普首次获胜时的美国相比，根本不值一提。”

特朗普成功赢得关键群体支持

特朗普第二次获胜，其中一个重要因素是他成功建立了选民联盟。坎贝尔说：“特朗普在少数族裔中的表现相当不错，这对共和党候选人来说很不寻常。”

与2020年的得票率相比，2024年大选，特朗普在黑人和拉丁裔选民支持率都增加了。美联社统计显示，四年前，8%的黑人选民将选票投给了特朗普，今年则达到了16%；拉美裔选民也从2020年的35%增至2024年的42%。

此外，特朗普也赢得了更多年轻男性的支持。华盛顿美国大学的政治、政府和经济学教授伊根（Michelle Egan）告诉DW，特朗普透过社交媒体成功接触到这些男性选民。

年轻男性对“堕胎”议题无感

卡玛拉·哈里斯的另一个问题是，她几乎在每个竞选场合都会提到的一个主要话题——堕胎权。伊根说：「哈里斯在这个议题上投入了大量精力，吸引了18至29岁的女性”，但这“对18至29岁的男性没有同样程度的吸引力”。

伊根说，决定2024年大选的关键——也是对卡玛拉·哈里斯不利的问题，是 “两个‘i’：通货膨胀（inflation）和移民（immigration）。”

由于拜登让卡玛拉·哈里斯负责移民和边境安全问题，特朗普便借此将共和党人所谓“美国南部边境非法移民造成的一系列问题”归咎于她。

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哈里斯失利主因：通货膨胀

弗吉尼亚大学政治中心分析师寇勒曼（J. Miles Coleman）告诉DW：“我认为很大程度上是因为拜登执政期间，物价居高不下。”

伊根指出：“人们根据自己的财务状况投票。”她说，许多美国人重点放在：拜登和哈里斯政府执政期间，从食品到汽油和住房等所有开销都变得那么昂贵。

坎贝尔也认为，经济在特朗普胜选中发挥了重要作用。他说：“在这个国家，选举几乎总是对现任政府的全民公决，而哈里斯没有就此做出区隔。”坎贝尔补充：“经济困难时期尚未结束。许多美国人都在为入不敷出、买房和填饱肚子而挣扎。”

许多美国人认为拜登和哈里斯政府执政期间通货膨胀严重 图像来源: J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance

乌克兰不是选民的主要关注点

至于欧洲方面担心特朗普会严格限制对乌克兰的援助，因为他与普京关系密切，而且对北约持怀疑态度。这样的立场并没有在选举中对特朗普造成伤害。

伊根说：“美国人关心的很多都是面包和黄油之类的国内问题。……乌克兰和以色列并不那么重要。”

《纽约时报》一篇采访了多位美国选民的报导也提到，对于老百姓而言，“抽象的真理不如实实在在的问题重要，比如支付房租的能力或对边境口岸的担忧”。因此，相较于卡玛拉·哈里斯的美好国家理想，特朗普主打的经济、移民政策似乎能打动更多美国人的心。

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