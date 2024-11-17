为什么网络诈骗在印度日益猖獗

（德国之声中文网）2022年12月，一个雾霾笼罩的清晨，住在德里的沙塔比·比斯瓦斯（Shatabdi Biswas）接到一个电话。虽然比斯瓦斯对互联网并不陌生，但在接下来的两个小时内，这通电话几乎让她失去了账户中的所有积蓄。



现年37岁的比斯瓦斯是一名内容创作者。她被一种名为“数字逮捕”的骗局所骗，成了印度数百万受害者中的一员。近年来，这种骗局在印度层出不穷，在全国范围内引起关注。犯罪分子通常冒充执法人员（通常是警察或海关官员），通知毫无防备的受害者其身份已被用于非法活动。



在接下来的几个小时里，受害者会被骗子用假“逮捕电话”轰炸，直到他们将自己的积蓄都交出来。



“让我最难受的是，是我自己把钱汇给他们的，” 比斯瓦斯在一家咖啡厅里，想起那个不堪回首的清晨时说道。



“他们使用手段让你失去理智，然后再利用你的恐惧对付你，直到你把所有钱都汇过去。”



据隶属于印度内政部的印度网络犯罪协调中心（I4C）报告，仅2024年前四个月，平均每天就有7000起网络犯罪投诉。



不仅有“数字逮捕”骗局，还有求职、投资、恋爱骗局、网络钓鱼等多种在线诈骗形式。据估计，受害者因此被骗去约175亿卢比（约合1.92亿欧元或2.07亿美元）。



“更令人担忧的是，如此高的诈骗投诉率仍未能反映全貌。许多受害者或者因为不了解流程，或者因为被骗而感到羞愧，选择不举报犯罪。”德里警察网络犯罪部门官员阿伦·库马尔·维尔马（Arun Kumar Verma）说道。

“抱歉，这是场骗局”

2022年，比斯瓦斯接到一个交互式语音应答 (IVR) 电话，在毫不知情的情况下被连线到一个她以为是联邦快递（FedEx）客服的地方。



电话另一端的人告诉她，一个寄往台湾的包裹里被发现有大麻、过期护照和伪造证件，而发件人使用了她的身份信息。



他们甚至给出了比斯瓦斯印度身份证（Aadhaar）的正确信息，Aadhaar是一种由印度政府发放的，与银行和其他数字服务相关联的身份文件。



“他们让我与孟买的一位‘海关官员’联系，这个官员掌握了我的所有信息，甚至带着马拉地口音，一切看起来都合情合理”，比斯瓦斯告诉德国之声，并补充道，这样精心设计的骗局在几年前还很少见。



这个冒牌官员指示比斯瓦斯在“调查”期间不要与任何人联系，并编造了一个通过盗取他人身份将货物走私到台湾的犯罪团伙。



“他给我发来了一个名叫杰罗德的罪犯的新闻报道和图片，并告诉我，有三个账户在以我的名义在进行非法活动，” 比斯瓦斯说道，“然后我就开始从自己的银行账户中汇钱给他，作为所谓的官方程序的一部分，以证明账户是我本人在使用。”



比斯瓦斯把将近50万卢比（约合5500欧元）汇给假官员后，后者表示等待他的回电就好。但最终比斯瓦斯等到的回复只有一句话：“抱歉，这是场骗局。”



印度像比斯瓦斯这样的受骗经历遍地可寻。根据印度央行数据，从2023年3月到2024年，数字金融诈骗增加了五倍，被盗金额约为145.7亿卢比（约合1.75亿美元）。

像比斯瓦斯这样受骗的故事在印度比比皆是 图像来源: Mahima Kapoor/DW

为什么诈骗在印度层出不穷？

一个国际研究小组最近发布了一份《世界网络犯罪指数》报告，印度排名第十，被视为一个“在诈骗领域表现活跃”的国家。



尽管缺乏数据来解释印度诈骗案件呈指数级增长的原因，但该研究团队成员里迪·卡什亚普（Ridhi Kashyap）给出了合理的推测。卡什亚普认为，数字化浪潮席卷印度，而数字化教育却没有跟上。



“人们已经用手机处理生活中的重要的事务，但正确使用数字技术的能力却并没有得到同步提升，” 卡什亚普告诉德国之声。



政府政策和新冠疫情加速了印度的大众数字化进程，尤其是支付领域和关键公共基础设施领域。



根据印度财政部数据，印度通过统一支付接口（UPI）转账的金额从2017-18财年的1万亿卢比（约合109亿欧元或112亿美元）增长到2023-24财年的超过200万亿卢比（约合2.4万亿美元）。



卡什亚普还指出，女性尤其容易受骗，并指出印度在数字领域存在严重的性别差距。“女性拥有手机的可能性更小，即使有手机，她们往往也不是手机的唯一的使用者，经常需要依赖家人协助操作。这会导致她们自信心较低，且易受骗上当，” 卡什亚普说道。



卡什亚普表示，在印度，另一个重要因素是，大量受过技术培训的年轻人缺乏真正意义上的就业机会。卡夏普说道：“我们在俄罗斯和乌克兰也看到了相同的情况。”



YouTube博主吉姆·布朗宁（Jim Browning，化名）经常入侵主要位于印度的专业诈骗中心的电脑和监控系统。布朗宁表示自己常常询问诈骗者为什么要骗人。



“大多数人说他们别无选择。我曾在他们的电脑上看过他们的简历，很多人都是受过良好教育的大学毕业生，”布朗宁告诉德国之声。



布朗宁认为，执法率低是另一个主要原因。“我知道有很多腐败现象。有时我举报完一个诈骗中心，非但没有突击搜捕发生，恰恰相反，诈骗头目在得到消息后，销毁证据，打包走人。”

如何识别和防范网络诈骗 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

诈骗泛滥能否得到控制？

德国之声几日前到访了位于首都新德里的一家处理网络犯罪的警察局，发现那里挤满了惊慌失措但仍抱有希望的受害者。



“每天都是如此，”一名不愿透露姓名的初级警官说道，“即便是将金额超过1000万卢比的案件转到总部，我们每天仍要处理大量案件。”



高级警官阿伦·库马尔·维尔马（Arun Kumar Verma）坐在办公室里，仔细翻阅着需要签字的文件，部分追回的资金将被返还给一些幸运的受害者。



“网络犯罪与普通盗窃不同。犯罪现场没有犯罪嫌疑人，只有一个电话号码和一个可能属于任何人的账户号码，”他解释道，很多骗子都在使用代理银行账户。



“另一方面，数字犯罪会留下清晰的数字踪迹（线索），因此我们也有不少成功追回资金的案例。”



然而，资源匮乏——无论是人手还是其他资源——是一个严峻的问题。“我们根据受害者的居住地接手案件，但犯罪分子则可能带着笔记本电脑在印度的任何地方作案，这意味着追查罪犯需要花费几天的时间在路上，根本没有足够的时间，”维尔马说道。



维尔马同时发出警告称，一波新的投资骗局正在将境内和境外的印度人同时锁定为目标。



“资金一旦流出境外就麻烦了，这将使得资金追回变得更加困难。”维尔马解释道。



大多数骗局都是利用受害者的无知和恐慌心理，而新一轮骗局将利用受害者的贪婪心态。



“投资骗局的受害者大多是年轻、有文化的人，这些人渴望一夜暴富，” 维尔马表示。“对金钱的贪婪让他们容易成为诈骗目标。”



如今，变得更加谨慎的比斯瓦斯依然时不时接到诈骗电话。“有时我接起电话发现是诈骗电话，会对他们大吼一顿，以发泄我的愤怒，”她说道。



比斯瓦斯现在只在银行账户里放最少的钱，而将剩余资金投资在诈骗者难以触及的地方。“我已经有过一次教训了。”

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