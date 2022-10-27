为什么缩水版中远入股汉堡港方案依然危险?

（德国之声中文网）德国基尔大学世界经济研究所的中国问题专家朗哈默(Rolf Langhammer)在接受德广联采访时指出，缩水版入股方案是德中双方妥协后的结果，保全了两边的颜面，因为彻底喊停这笔交易会让本就趋于冷淡的德中关系雪上加霜。"但是这里的关键问题并不在于股份多少，而在于中远集团是北京的海上丝绸之路和数字丝绸之路的一部分。"朗哈默指出，中远集团近年来已经配合北京的"一带一路"规划入股了一系列港口，而在海运数字化领域中远集团等中资企业也有着不小的野心。

朗哈默警告说，真正的关键基础设施很可能是海运数字化，而非码头本身；中远集团的数字化进程有可能让这家中国国企获得更大的竞争优势，届时将只有出台限制性法规才能阻止中远集团获得市场垄断地位。"中远集团必须确保其数字化海运软件也向其他竞争对手开放，从而让港口能够和中远的竞争对手也展开合作。"朗哈默认为，最最关键的问题在于：港口的非中国客户的数据存放在哪里？数据是否存在中国境内的服务器上？中国政府是否能查看这些数据？

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

包括《时代周报》在内的许多德国媒体都指出，中远集团尽管只购入少数股份，但是该公司十多年前也仅仅购买了希腊比雷埃夫斯港的少数股份，如今却已经掌握了过半股权，完全控制了这一希腊最重要港口。不过，在慕尼黑大学经济学研究所所长费斯特(Clemens Fuest)看来，这种担心有些言过其实。"中国投资德国，其实冒了一定的风险，因为在特定情况下德国政府可以没收中国企业投资的资产。比如当北京试图借机干扰港口运营时，柏林就可以立即将汉堡港置于政府监管之下。"

费斯特也指出，关键之处在于，德国政府是否真的为这种基础设施受威胁的状况做好了准备。他还强调，政府部门应当出台必要的限制措施，从而确保中远集团无法过多地介入汉堡港的运营。

德国总理肖尔茨10月27日与希腊总理在雅典会晤

希腊总理称不担心中资控股港口

正在希腊雅典访问的德国总理肖尔茨10月27日则再次强调，如今的缩水版中远入股汉堡港方案"是正确的方案"。他认为，各方为避免外部势力获得过多的对基础设施之影响力而提出批评，这是正确的，"而在这笔入股交易案中，也不会让其获得不当影响力。"肖尔茨说，汉堡港的土地依然是德国国有资产，永远不会私有化。

肖尔茨还就其下星期的访华行程表态说："必须确保不陷入单方面对华依赖。许多企业现在正做出决策，从而让供应链更加多样化。"

习近平曾经在2019年到访比雷埃夫斯港

在同一场新闻发布会上，希腊总理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)也为希腊政府多年前允许中远收购比雷埃夫斯港多数股权的决定进行了辩护。他强调，在当年的财政危机期间，几乎没有人有兴趣投资比雷埃夫斯港，而现在该港口的处境已经比从前改善了许多。"希腊遵守签了字的合同。假如你问我，是否因为中资控股港口感到不安，我会告诉你：我并不怎么担心。"

（德新社、德广联等）

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