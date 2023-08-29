为什么福岛人对核灾废水排海感到担忧？

（德国之声中文网）12年前日本东北地区的居民对福岛第一核电站发生的核泄漏充满恐惧。现如今，“311”地震和海啸已经过去了12年，重建和新的生活早已展开。当地人对核辐射的恐惧基本消散。但是，随着日本政府宣布排放125万吨会经过过滤处理过的核灾废水，新的担忧又开始涌上人们的心头。

福岛第一核电站6座反应堆中有3座在地震海啸之后发生堆芯熔毁。上周，东京电力公司宣布，开启首轮核废水排海作业，合计将排放约7800立方米，持续作业17天。

这些年来福岛一直努力摆脱“核悲剧”这个代名词。当地居民说，他们已经慢慢恢复了元气。但是将核灾废水排入大海让福岛再度成为全世界的头条新闻——出于那些错误的理由。

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



渔民们担忧什么？

福岛县渔业协同组合联合会会员泽田正（音译）说：“这真的是太难了。我们抗争了那么久，现在事已如此，我们也不知道该怎么办。”

他说：“我们县（渔业联合会）总共有大约1200名会员，我觉得很多人都没打算放弃这项职业，不过我们都知道今后的日子会很难过。对我们当中多数人来说，我们别无选择。我们只能坚持下去并期待最好的结果。”

福岛核电站排海首日，中国海关总署宣布，即日起全面暂停进口日本水产品。香港和澳门也纷纷对日本食品进口做出限制。据日经新闻报道，日本农林水产品出口中4成均销往中国大陆和香港。

韩国政府虽然赞同日本和国际原子能机构提供的科学依据，认为日本海产品可以确保其安全性。但是韩国反对党却强烈反对尹锡悦政府的立场。如果朝鲜半岛附近海域检测到的辐射量增加，尹锡悦政府可能也不得不对日本海产品实施进口禁令。

福岛县渔业协同组合联合会会长野崎哲在发给德国之声的一份声明中重申，他反对“没有得到渔民和公众理解”的排海作业。

他表示：“我们唯一的心愿就是渔民能够继续捕鱼……在我们生长的地方，可以像（福岛核灾）事故发生前那样安心地捕鱼。”

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

政府承诺给予支持

东京政府宣布，准备向那些因排海导致声誉受损而无法继续出售渔获的渔民提供额外支持。然而，受到冲击的恐怕不止渔业。其它行业也会不可避免地受到影响。

福岛县观光交流课的官员木村雄介（音译）说，自从核灾事故发生以来，中国大陆、香港和韩国的游客都拒绝前往福岛旅游观光。但是来自世界其它国家地区（包括泰国、台湾和欧洲）的游客则并不太担心，他们很快就重返福岛。

尽管如此，木村承认，排海的新闻可能再次影响到当地的旅游业。他还说：“近年来，我们的大部分游客都来自日本其它地区，很多人都希望表达对福岛人民的支持。”

木村补充说：“我们所能做的就是希望人们能听取官方所说的这里很安全的说法，并希望情况慢慢好转。”

中国媒体报道说，福岛核废水排海以来，中国游客赴日旅游的意愿大幅降低，甚至出现一些游客退团的情况。

石卷市位于宫城县东部，距离福岛核电站约100多公里。该市最大的一家酒店的工作人员说，最近几天没有客人取消订房。这名不愿透露姓名的工作人员说：“当地的渔民都在讨论排海会对他们的生意造成什么样的影响，但我觉得普通民众没有过多考虑这个问题。”

他还说：“我们的大多数客人都是日本旅客，所以他们的计划没有受到影响，也没有取消行程，但这种情况也有可能发生变化。”

日本东电福岛核电站核废水排海风波 日相岸田视察福岛核电站 8月20日，日本首相岸田文雄造访东京电力福岛第一核电站，视察了处理水排放相关设施，听取安全对策的介绍。岸田向媒体强调，为推进反应堆报废作业和福岛重建，处理水排放是绝不能拖延的课题。次日，日本政府宣布，已就最快24日启动东京电力福岛第一核电站处理水排海展开最终协调。最终时间表将在22日召开的内阁幕僚会议上决定。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 戴维营标志着韩日关系里程碑 日本官方在做出福岛核灾废水8月24日开始排海作业的决定前，日本首相岸田文雄在美国戴维营参加了美日韩三国峰会。据美国之音报道，峰会之前，韩日两国政府进行了数月的外交，把历史难题和相互猜疑放置一边，应对更为紧迫的共同安全关切。尹锡悦和岸田文雄都竭力显示有意要改善双边关系，并处理敏感问题，包括为日本殖民统治期间强迫韩国人劳动提供赔偿的计划，以及韩国人对日本计划把福岛核电站经过处理的核废水排放入海洋的抗议。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 IAEA报告：日本核电站处理水排海计划符合国际安全标准 不论是日本自己的核监管部门，还是国际原子能组织都批准了东电公司的核处理水排海方案。7月4日，国际原子能机构在其官网上发布消息，该机构认为日本核处理水排海计划符合国际安全标准，其对人与环境的不良影响"可忽略不计"。该组织还强调，数十年来，全球各国的核电站都经常向海洋排放放射性废水。图为国际原子能机构总干事格罗西7月初访问福岛，并且在一所实验室参观了核废水养鱼项目。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 IAEA总干事：我们不选边站 IAEA的评估报告在7月初发布之后，中国外交部发言人连续数日就此事发表措辞严厉的抗议评论。IAEA总干事格罗西说，IAEA的评估报告并不等同于支持认可该计划，东京方面必须做出最终的决定。他还说：“我们既不赞同该计划，也不建议这样做。我们只是说这个计划符合标准。”他补充说：“我们不选边站。我不站在日本一边，也不站在中国一边，也不站在韩国一边。这些标准对所有国家都是一致的。”

日本东电福岛核电站核废水排海风波 福岛核电站核灾废水排海作业正式启动 8月24日，东京电力公司启动福岛第一核电站核废水排海作业。东京政府在2年多前就做出排海选项并认为这是反应堆报废和福岛重建不容拖延的课题。共同社报道称，东电将首批排放的约1吨处理水与海水混合，对氚的活度进行最终测定，在确认没有问题后启动水泵，开始排海。处理水通过海底隧道抵达约1公里外的海域。2023年度计划排放共计约3.12万吨。到福岛一核反应堆报废工作完成为止，排海计划持续约30年。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 多核素去除设备（ALPS）净化污染水 在排入大海前，核废水会经由ALPS系统过滤。东电公司称，该系统能够滤走62种放射性物质，只会残留氚。然后，过滤后的核废水还会进一步稀释，直至每立方米污水中的氚的发射性降低到1500贝克勒尔。这只相当于日本核安全标准上限的1/40。东电公司还称，如果处理后的核废水不达标，还会重新过滤。经过ALPS系统过滤处理过的水目前保存在核电站厂区内的储罐内。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 中国全面暂停进口日本水产品 中国海关总署8月24日宣布，即日起全面暂停进口日本水产品。海关总署进出口食品安全局表示，中国海关“高度关注日方此举对日本输华食品农产品带来的放射性污染风险。通过持续开展对日本食品放射性污染风险的评估，在严格确保安全的基础上，对从日本进口食品采取了强化监管措施。接下来，海关总署将持续关注日本核污染水排海情况，视情动态调整有关监管措施，防范核污染水排海对我国国民健康、食品安全带来的风险。”一个月前，中国方面刚刚暂停从日本10个县进口食品，现在则将禁令扩大到了日本全国的水产品。根据海关总署数据，2022年中国从日本进口了价值超过 5 亿美元的水产品。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 香港和澳门向日本发出食品进口禁令 香港宣布8月24日凌晨起禁止日本10个都县的水产品进口至香港。香港特区政府表示，网上代购也属商业进口，受禁令规管，如果违反禁令，可被判处第6级罚款及监禁12个月。澳门从8月24日起禁止进口源自日本10个都县区的鲜活食品、动物源性食品、海盐及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶制品、水产及水产制品、肉类及其制品、禽蛋等。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 韩国抗议者闯入日本大使馆 韩国国务总理韩德洙在24日发表谈话时称，“如果日本政府按照以前发布的措施排海，那么韩国没有理由太担心”，谋求国民理解。韩国在野党则指出这是“人类最恶劣的环境灾害”。日本驻首尔大使馆门前，多个市民团体发出反对呼声，部分年轻人一度闯入其建筑物。据报道，韩国反对排海的十几个年轻人闯入日本大使馆所在大楼，被警察拘留。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 韩国各地民团连日举行集会谴责日核水排海 日本福岛核电站启动排海作业后，韩国全国各地的环境团体、公民团体群起发声指出核污水排海的危害性，并谴责日本政府和韩国政府，敦促日方停止核污排海。韩国最大在野党共同民主党党首李在明甚至在参加集会时称日本“越过了不可逾越的界限”，“核污染水排海是向太平洋沿岸国家宣战”。他说：“日本应该向最邻近的国家、损失最大的韩国道歉。”

日本东电福岛核电站核废水排海风波 排海引发抢盐风潮 中国多地出现食用盐抢购潮，各电商平台上，食盐产品也被抢购一空。对此，相关机构因此密集发声，呼吁市民不必哄抢食盐。在此之前，韩国也传来曾因预计日本将开始排放福岛核废水而导致民众囤盐的消息。据路透社报道，韩国盐价在今年4月至6月间飙涨近27%，不过，韩国官员称，天气欠佳、产量不足也是导致涨价的原因。此外香港澳门社交媒体上也有人陆续上传超市货架食盐售罄的照片。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 排海造成中国国内日式餐厅生意冷清 日本宣布排海作业后，中国国内一些日式餐厅生意大受影响，客流量大幅减少。有分析认为，特别是食材主打进口的中高端日料店会首当其冲。由于大量食客对日本食物失去信心，不少日式餐厅已经考虑转型经营其它菜品。图为上海南京路上一家日本火锅店在8月24日这一天门可罗雀。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 日本呼吁中国保证在华日本公民安全 据日本NHK报道，8月24日，位于山东青岛的日本人学校在校园内发现了被投掷进来的石块。次日，位于江苏省苏州的日本人学校也发现有人将多颗鸡蛋投掷进校园。报道称，这些行为都没有对学生或建筑物等造成损害，但学校正在加强警备。日本驻北京大使馆和各地总领事馆也纷纷表示，由于频繁接到抗议和骚扰电话，日本大使馆增加警卫人员，应对不测情况发生。日本首相岸田文雄对媒体表示，“强烈敦促（中国驻日大使）吴江浩大使呼吁中国人民以冷静和负责任的方式行事”。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 中方敦促日本切实保障在日中国公民安全 日本外务省事务次官冈野正敬28日召见中国驻日大使吴江浩，指出关于东京电力福岛第一核电站处理水排放入海，日本国内接到了很多从中国打来的骚扰电话，提出抗议称“极其遗憾”。中国驻日本大使馆官方网页28日在一份立场声明中表示，近日中国驻日使领馆接到大量来自日本国内的骚扰电话，对使领馆正常运转造成严重干扰。中方敦促日方依法处置，切实保障中国驻日使领馆、在日机构、企业、公民和来日中国游客人身安全。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 中国游客赴日旅游意愿有所降低 8月10日，中国文化和旅游部公布恢复出境团队游第三批名单。日本就在名单上且成为中国各大旅游平台上国庆出游搜索热度第一的目的地。不过24日之后，中国游客赴日旅游的意愿大幅降低，甚至出现一些游客退团的情况。在北京经营一家旅行社的王先生向德国之声证实，福岛排海的确对中国游客赴日旅游的意愿造成“明显的影响”。日本官方29日也证实，福岛排海后，“已有部分中国游客取消了赴日旅游”。2019年，中国赴日游客人数为959万人次，占所有外国游客的30%。今年7月，赴日中国个人游客为31万3300人。



痛苦的回忆

对于很多当地人来说，媒体近期对2011年发生的事件报道骤然增多重新唤起了他们一直试图忘记的创伤记忆。

樱花京都律师事务所律师北村健次郎（音译）说：“所有原告显然都强烈反对这一决定，他们中的许多人都说，这只会让他们重新回忆起生命中最艰难的时光。”

他正在为一个群体提供法律帮助。这些人在十多年前还是儿童，由于福岛的核泄漏，他们在事故发生之后的一些年逐渐被诊断患有甲状腺癌。

他说：“他们告诉我，他们再次感到悲伤，所有的创伤又回来了。对他们而言，艰难的时刻又来了。”

日本福岛“3·11”核难6年祭 广岛原子弹的500多倍 6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。

日本福岛“3·11”核难6年祭 慢性死亡 灾难带来了严重后果。海啸本身导致近19000人丧生或者失踪。由于核泄漏造成辐射污染，福岛核电站灾区的超过10万居民被迫离开家园。至于福岛核灾难中的死亡人数，迄今说法不一，有说15人的，有说人数更多的，但因许多癌症患者可能今后几年将会陆续死亡，因此受害者数字很可能会上升到数千。

日本福岛“3·11”核难6年祭 默哀一分钟 本周六（2017年3月11日），在福岛核难爆发6周年纪念日到来之际。日本的东京以及事故发生的东北各地将举行一系列哀悼仪式。当地时间下午14：46分，许多日本人将在6年前灾难发生的这一时刻为死难者默哀一分钟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 沉重回家 福岛核事故当年导致16万人被强制疏散流离失所。而六年之后的今天，仍有数万人生活在临时性的住所内。绿色和平组织在今年2月公布的一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近"鬼村"饭馆村（Iitate）的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。

日本福岛“3·11”核难6年祭 无法估算的损失 灾难也带来了巨大的经济损失。日本政府宣称福岛核难造成的直接经济损失大约为1770亿欧元。辐射对周边地区国家所造成的影响和损失则无法准确估算。

日本福岛“3·11”核难6年祭 两大核难 人类进入原子能时代后，曾发生过两起灾难性核事故，最严重的当属1986年发生在前苏联切尔诺贝利的核电站事故，其次是2011年发生在日本福岛的核灾难，两次均属七级，属于“灾难性事故”。

日本福岛“3·11”核难6年祭 放射性垃圾 福岛核电站的运营方东京电力公司在2011年的核灾后因为危机处理不力遭到严厉批评。该公司如今被指责继续掩盖核灾程度，未向公众和盘托出真相。在福岛省一个临时存储地，放满了装有放射性垃圾的塑料袋，这是六年前那场灾难的见证。运营商东京电力公司后来承认没有充分做好应对自然灾害的准备。 2012年7月，该公司被国有化，以避免破产的威胁。

日本福岛“3·11”核难6年祭 增加患癌症的风险？ 医生在对幼儿进行甲状腺检查。核事故对人的健康的长期风险有多大？根据世界卫生组织的预测，受污染地区居民的患癌症风险只是略有增加。而一个国际医疗组织则预计，仅因为放射性物质泄漏到外部环境，就额外增加8万例癌症风险。

日本福岛“3·11”核难6年祭 清理仍在继续 据经营福岛核电站的日本东京电力公司估计，要彻底恢复核电站的安全，至少需要30至40年的时间。该公司的1200名员工以及协约公司的大约7000名工人每天都在清理着福岛核电站的废墟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 核难后的灾害 在核事故地区，已经有数十万吨受到核辐射污染的水被储存在储水罐内。这些污水在经过处理后将被再次作为冷却之用。问题在于，每天厂区内都冒出地下水，与冷却的污水混合在一起。收集辐射污水的储水槽也不断出现问题：多数的储水槽是以钢板组成，经常发现裂缝。根据推测，辐射污水便是由此流入下水道后进入海中。2013年8月，人们得知已有300吨的辐射污水外泄，大量流入海中。这是自堆芯熔毁后最严重的事故。

日本福岛“3·11”核难6年祭 吃一堑长一智？ “3·11”地震海啸引发的福岛核危机改变了世界许多国家对使用核电的态度。和德国一样，一些国家相继计划退出核电，但与此同时也有其他国家不为日本核灾难所动，坚持发展核电，其中包括美国、中国、英国等国家。今年的福岛核难纪念日到来前不久，日本民进党通过了准备向国会提交的《零核电基本法案》。 作者: 任琛



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