为什么欧洲人吃肉会破坏南美生态环境？

（德国之声中文网）根据世界自然基金会周一（3月7日）公布的一份研究报告，在欧盟和英国，人均一年消费 60 公斤大豆，其中 55 公斤作为动物饲料，过去几十年里，南美洲大豆产量几乎翻了三番。

该环保组织警告说，大豆生长过程中释放"大量温室气体"，对作为动物饲料的大豆的高需求使重要的自然地区承受重压、破坏重要的碳集地和栖息地，而由于耕地面积扩大，导致越来越多的住民流离失所。

根据该报告，2019/2020 收获季节，全球总共收获约 3.4 亿吨大豆，种植面积为 1.23 亿公顷，巴西为最大生产国，占全球收获量近 38%，美国次之，为 28.4%，阿根廷占 14.4%。

世界自然基金会表示，若欧洲人饮食习惯改变，将显著减轻对重要自然区域的压力：例如，如果德国消费者减半其肉类消费，降至平均每周470克，所需的大豆种植面积就能减少近 300 万公顷，大小相当于勃兰登堡州。

鉴于大豆种植对环境的负面影响，世界自然基金会对欧盟层面的一项立法提出动议。该组织指出，动议虽立意阻止为生产出口到欧盟的商品而毁掉森林，但该立法动议初稿却将草原等生态系统视为例外。

基金会农业原材材料部门负责人里歇尔（ Maja-Catrin Riecher ）呼吁德国环境部长莱姆克（ Lemke ）必须致力于出台一项"从一开始就涵盖所有生态系统的法律"。她强调，原则上，不应再为出口到欧盟的产品而破坏环境，否则，对环境有害的大豆种植还有可能从南美洲的森林转移到其它地区。里歇尔警告说，"对巴西塞拉多（ Cerrado ）或独特的潘塔纳尔（ Pantanal ）湿地等栖息地的压力已经巨大"，为能实现巴黎会议气候目标，这些地区也必须得到保护。

（法新社）

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