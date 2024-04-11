为什么日本首相寻求与金正恩举行峰会？

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄正在对美国进行国事访问。美国总统拜登对媒体表示：“我对日本有信心。我认为寻求与金正恩对话是一件好事。”

岸田希望自己能够成为20年来首位与拥有核武器的平壤最高领导人举行会谈的日本首相。不过现在还很难说这一愿望能否实现。

为何日本寻求与朝鲜举行峰会？

岸田表示，他愿意与朝鲜方面举行无条件会谈。不过他迫切想解决的是上世纪70、80年代日本国民被朝鲜绑架的问题。

日本方面表示，总共有17名日本人被朝鲜绑架。2002年，5名遭绑架的日本人在日朝两国举行了峰会后获准回国，但到目前为止仍有12人下落不明。

但朝鲜方面却表示，绑架问题已经解决。下落不明的日本人要么已经死亡，要么就是不知道他们的下落。

解决被绑架者问题在日本得到公众的广泛支持。民众督促日本政府在被绑架者的年长家人还在世的时候采取营救行动。横田惠是被绑架的代表性人物。1977年，时年13岁的横田惠在放学回家的路上被绑架。朝鲜方面坚称她已经自杀身亡，但是横田惠的母亲始终没有放弃游说政界帮助女儿回家的努力。

去年5月与被绑架者家属见面时，首相岸田表示，他将直接监督与朝鲜同行的高层讨论，以努力促成峰会的举行。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



朝鲜对峰会持开放态度吗？

迄今为止朝鲜对于岸田一再呼吁举行两国峰会没有做出积极的回应。

今年2月，朝鲜最高领导人金正恩的妹妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正曾表示：“如果日本改掉无理指责我们正当防卫权的坏毛病，不把已解决的绑架问题摆设为两国关系前景的障碍，那么两国就没有不可走近的理由，而且或许首相会有哪天访问平壤。”

但她又补充说：“但依我所知，目前为止，我们国家领导机构尚无有任何改善朝日关系的构想，而且对接触也不感兴趣。”

日本方面表示，朝鲜关于绑架问题已经解决的立场是不可接受的。

上个月，金与正再度对外表示：「我國政府再次清楚地了解了日本的態度，結論是我們將無視並拒絕與日方進行任何接觸或談判。」

朝中社报道称，金正恩指责东京“执着于无法解决的问题”。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年3月：北京 2018年3月25日到28日，金正恩进行了他2011年继承权力以来的首次出国访问，目的地是朝鲜最重要的盟友中国。他乘坐特制绿色专列抵达北京。据信专列可携带多辆防弹车，拥有自己的通讯系统，并配有为金正恩打造的私人车厢。图为金正恩抵达北京后，与前来迎接的中共中央对外联络部长宋涛在专列内谈话。金正恩在北京与中国领导人习近平举行了会晤。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年4月：板门店 2018年4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在朝韩边境的板门店举行峰会，并象征性地跨过边界。这是朝鲜领导人首次踏上韩国的土地，也是朝韩领导人之间的第三次会晤。金正恩与文在寅表示将改善南北关系、结束军事对抗、实现和平与共同繁荣。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年5月：大连 2018年5月7日到8日，金正恩访问与平壤飞行距离不到一小时的中国东北城市大连。乘坐的专机是一架俄制伊留申喷气客机。习近平赴大连与金正恩会晤。会后的联合声明提到双方希望推动朝鲜半岛的去核化进程。当时已传出消息，金正恩即将与美国总统特朗普举行峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：新加坡 2018年6月10日到12日，金正恩乘坐一架中国国际航空公司的波音747客机，从平壤直飞新加坡，会晤美国总统特朗普。这是朝美两国领导人的首次峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 美朝首次峰会 美朝新加坡峰会后发表的声明称，两国将致力于建立新型关系。朝方重申朝鲜半岛完全去核化的承诺，特朗普称将致力于向朝鲜“提供安全保证”。但该声明并未包括更具体的内容。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：北京 在新加坡朝美峰会后不久，6月19日到20日，金正恩又乘专机赴北京访问。他除与习近平举行会谈外，还参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。图为金正恩与夫人李雪主（左）同习近平夫妇。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年1月：北京 相隔不到半年，2019年1月7日到10日，金正恩再次访问北京。这是他不到一年时间里第四次访问中国。这一次是乘坐火车专列而来，也是在计划中与美国总统特朗普举行的第二次峰会之前。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年2月：河内 2019年2月26日到28日，金正恩访问越南首都河内，与特朗普举行第二次峰会。经过两天的会谈，双方无法在取消对朝鲜制裁以及去核化的步骤方面取得共识，峰会不欢而散。金正恩此次赴东南亚全程乘火车，穿越中国，历时3天后抵达河内。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年4月：符拉迪沃斯托克 2019年4月24日，金正恩乘火车来到俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，与俄罗斯总统普京举行了首次会晤。金正恩乘火车用了近一天时间，跨越图们江进入俄罗斯境内。普京在会晤后表示，俄罗斯将继续致力于缓和朝鲜半岛紧张局势。图为两人在会后的晚餐会上。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年6月：三八线上的“快闪会” 2019年6月29日，美国总统特朗普在日本大阪参加G20峰会期间，发推邀金正恩到朝韩边界非军事区会面，“握握手，说声哈啰”。对方快速回应后，次日两人就来到板门店“三八线”两侧，握手后还分别跨越了边界线，之后进行了短暂会谈。这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面。



过往的峰会

2002年，时任日本首相的小泉纯一郎曾前往平壤会见朝鲜最高领导人金正日，这是日本和朝鲜举行的首场历史性峰会。

而且在2002年的峰会上，此前一直否认绑架日本国民的朝鲜领导人金正日承认了部分绑架事件。

2004年，小泉和金正日在平壤再次会面，这也是两国领导人最后一次会谈。

尽管日本和朝鲜官员此后也曾举行过会晤，但两国关系因平壤的核计划和导弹计划而恶化。朝鲜多次举行核试验和导弹试射，日本将朝鲜称为地区稳定的威胁。

尽管岸田表示希望尽早与金正恩会面，但日本政府一些官员私下表示，这可能是一个具有政治风险的策略。

金与正的政坛之路 受制裁：“严重侵犯人权” 2017年，美国财政部对包括时年28岁的金与正等朝鲜政权高层实施制裁，原因是“严重侵犯人权”。2017年10月，金正恩任命金与正为政治局候补委员。

金与正的政坛之路 金正恩最密切亲信之一 朝鲜问题专家麦顿（Michael Madden）接受2014年德国之声采访时曾表示，金与正是金正恩关系最密切的亲信之一。“金与正是金正日七个子女中最小的。她的母亲是金正日的第三任妻子高容姬。”

金与正的政坛之路 曾留学瑞士 麦顿介绍说，金与正有专门的老师在家授课。2000年代初，她曾于金正恩一起在瑞士首都伯尔尼附近两所学校就读。后来，她在朝鲜读了大学，并在西欧参加过课程。

金与正的政坛之路 曾任职宣传鼓动部 金与正2010年9月首次在公开场合露面，出席劳动党一次会议。2015年起，金与正在宣传鼓动部任职。

金与正的政坛之路 改善金正恩形象 近些年来，金与正与金正恩一道出席多次峰会，包括韩朝、美朝峰会。她的陪同被认为是为了改善金正恩在国际舆论中的形象。

金与正的政坛之路 与文在寅握手 2018年，金与正在冬奥会期间访韩，并与韩总统文在寅握手。

金与正的政坛之路 陪同“文金会” 2018年4月，金与正出席第一次“文金会”。

金与正的政坛之路 传与崔龙海之子结婚 2019年河内“特金会”失败后，金与正数月没有露面。图为2019年6月金与正在板门店亮相。有消息称，她与朝高官崔龙海之子崔成结婚。 作者: Frank Smith



（路透社）

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