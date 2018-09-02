为什么日本年轻人不再「约会」?

(德国之声中文网) 井泽一齐是一个十九岁的大学生，对于「约会」，他的反应是「麻烦」(mendokusai)。

井泽就读的大学是东京的名校，照理来说，这样的学历应该让他在找对象时颇具优势。但是，他宁愿把时间花在跟朋友出去玩，或是打工存钱，拿来买新衣服或旅行。

「我现在大一，而且我很喜欢结交新朋友，比起以前高中的时后，我觉得自己更独立，可以去探索新的事物。」他说: 「我现在还不想被绑死。我想要有能力去做我想做的事情，而且我觉得在我的大学裡，不管是男生还是女生，都跟我有一样的想法。」

「日本人不约会了」－这是日本性教育委员会得到的最新结论。过去四十年，该委员会持续对全国的男女进行调查，询问他们是否有约会的经验。2005年，只有19.9%的男性、17.6%的女性回答「没有约会过」，然而，在2017年，总计一万三千名具高等教育学历的受访者当中，有高达28%的男性学生、30%的女性学生回答「没有」。这是委员会开始进行调查以来，比例最高的一次。

2005年，大约有63%的大学学历的受访者表示自己有性经验，然而到了2017，这个比例却下降到47%。女性方面，从2005年到2017年，比例从62.2%下滑到36.7%。

「现在不只是年轻人不从事性行为，」天普大学东京校区教授日本社会学的教师克里夫兰(Kyle Cleveland)说，「研究显示，日本整体社会从事性行为的比例比其他国家来得低。可能跟文化与民族性有关。」

这个现象使得日本少子化、高龄化的危机又雪上加霜。2010年，日本的人口达到1亿2732万的高点之后，进入缓慢而稳定的下滑。专家预估，到2065年，日本总人口数会下滑到一亿人以下，到下个世纪甚至少于8300万人。这也代表老年人的比例越来越高，他们会需要社会福利，例如退休金和医疗资源来养活他们，但是缴税给政府的人却越来越少。

生涯选择多样化、科技变革是主因

「我觉得我们这一代跟我们的长辈很不同。他们年轻的时后就会寻找人生的伴侣，然后毕业之后就会直接走入职场，进入家庭。」他说: 「但这不是我要的，而对我周遭的人来说，这也不是他们想要的生活。」

上一代的女性通常在25岁就结婚，但是到了这一代，二十多岁快三十才结婚已经变成常态，因此生育年龄也延后到三十出头。考量到抚养成本与职涯，越来越多人选择只生一个小孩。另一方面，虽然大部分的人仍然崇尚传统路线，考上一间好大学、进入一间好公司然后把整个人生都托付给公司直至终老，现在也有越来越多人做出不一样的选择。比如说出国留学，或是为了发展自己的兴趣选择兼职而非全时工作。

除了价值观上的改变，科技的进步也改变了人们的交友形态，进而影响到人们如何寻找另一伴。过去，日本年轻人要认识人，通常是在学校、运动社团、联谊活动等场合，现在他们则更常透过网路与智慧型手机app。现在，线上成人影片的蓬勃发展也让较内向的年轻人有了情感宣泄的管道。

Julian Ryall/罗法/杨威廉