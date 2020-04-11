为什么新冠病毒测试会出现假阴性？

（德国之声中文网）随着着新冠病毒的检测在美国越来越普遍，科学家们发出警惕假阴性的警告：许多检测结果为阴性的人实际上可能感染了病毒。

为了阻止这种致命疾病的传播，全球各地数十亿的民众被要求呆在家里。全球经济衰退的迫近，各国政府就何时重新开放经济的问题争论不休的背景之下，假阴性的问题可能会产生毁灭性的影响。

目前全球大多数检测都使用一种叫做聚合酶链反应（PCR）的技术，它可以检测出咽拭子中的冠状病毒。但是，明尼苏达州传染病专家桑帕斯库玛（Priya Sampathkumar）告诉法新社，"有很多因素会影响检测结果的准确性。" 她补充表示："被测人体内排出多少病毒(通过打喷嚏、咳嗽等等方式)，取样是否充分，收集样本的检测人员是否操作得当，样本在运输用了多长时间等都会对测试结果产生影响。"

病毒存在在身体哪个部位也会影响测试结果，一种常见的方法是鼻拭子，深入鼻子后部抵达咽喉顶部的交集处收集分泌物，操作人员需要专业有素，采集不当就会影响结果，就算这一步操作正确，结果可能还是测不出已经存在的病毒，因为病毒会从上呼吸道进入下呼吸道。这时就需要采集痰液做PCR检测。

来势汹汹的新冠病毒几个月前才开始在各地传播，因此，相关测试的研究仍处于初级阶段。

冠状病毒检测错误率可能不低

耶鲁大学的医学教授克鲁姆霍尔茨(Harlan Krumholz)在《纽约时报》发布的一篇文章指出，冠状病毒检测错误率可能不低，如果被检测者结果呈阳性，几乎可以肯定此人感染了病毒，但如果呈阴性，"可能在进行样本采集的时候并没被感染。"这里的关键字是"可能"。克鲁姆霍尔茨表示，被测者已经被感染，但检测表明没有感染的假阴性似乎是十分常见的现象。这位专家接着指出，在临床实践中关于这些假阴性率的公开数据非常少。来自中国的研究表明假阴性率可能在30%左右。有一些美国检验医学专家担心，美国的假阴性率可能更高。

传染病专家桑帕斯库玛在美国医学期刊《梅奥诊所学报》（Mayo Clinic Proceedings）上发表的一篇论文中指出，即使有可能将测试的灵敏度提高到90%，随着接受检测的人数增加，风险的程度仍然很大。她说:"在加州，据估计到2020年5月中旬， COVID-19 感染率可能会超过50%。" 在4000万人中，"即便只有1%的人接受了检测，预计也会有2万人出现假阴性结果。"

这也会让临床医生的其它诊断方式变得至关重要：医生们除了检测结果之外，还要观察病人的症状，是否与感染者有接触以及其它测试来进行判断。

在缓慢地开始大规模测试后，美国提高了速度，目前已近250万人接受了测试，美国的药剂师现在也被授权可以为患者进行新冠病毒检测。约翰·霍普金斯医院急诊医生布伦纳（Daniel Brenner）说:"真正令人担心的是，有些人接受了测试，但是是假阴性，他们在日常生活中接触其他人。"

洗手、不摸脸、保持社交距离仍然是王道

抗体检测能对当前的病毒核酸检测形成有效的补充，只要一滴血，就能够在钢笔大小的仪器上进行检测，专家称"如怀孕测试棒一样简单"，大约能在20分钟后显示结果。

不过，感染者体内生成相应的抗体，需要好几天的时间，因此在感染前期很可能无法通过这种方法判断患者是否携带病毒。中国提供给捷克的一批抗体检测试剂，就因为这个原因，产生了高达80%的错误率。

耶鲁大学的医学教授克鲁姆霍尔茨指出，即使进行更多检测，我们也可能会低估病毒的传播。目前，假设任何人都可能携带病毒。如果可能接触过病毒，并显出Coivd-19的症状，那么就可能已经被感染，哪怕检测结果是阴性。那么，人们都应该坚持严格洗手、不摸脸、保持社交距离等方式来阻止病毒的蔓延。



文木 / 任琛（法新社等）