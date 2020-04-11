 为什么新冠病毒测试会出现假阴性？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2020

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为什么新冠病毒测试会出现假阴性？

随着病毒检测越来越普遍，专家们发出警惕，检测结果出现假阴性的案例可能并不少。是病毒太狡猾吗？还是因为操作上容易出现问题？这种情况下民众又能怎样进行防疫？

Deutschland Symbolbild Corona-Test in München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

目前全球大多数检测都使用一种叫做PCR的技术，它可以检测出咽拭子中的冠状病毒

（德国之声中文网）随着着新冠病毒的检测在美国越来越普遍，科学家们发出警惕假阴性的警告：许多检测结果为阴性的人实际上可能感染了病毒。

为了阻止这种致命疾病的传播，全球各地数十亿的民众被要求呆在家里。全球经济衰退的迫近，各国政府就何时重新开放经济的问题争论不休的背景之下，假阴性的问题可能会产生毁灭性的影响。

目前全球大多数检测都使用一种叫做聚合酶链反应（PCR）的技术，它可以检测出咽拭子中的冠状病毒。但是，明尼苏达州传染病专家桑帕斯库玛（Priya Sampathkumar）告诉法新社，"有很多因素会影响检测结果的准确性。" 她补充表示："被测人体内排出多少病毒(通过打喷嚏、咳嗽等等方式)，取样是否充分，收集样本的检测人员是否操作得当，样本在运输用了多长时间等都会对测试结果产生影响。"

病毒存在在身体哪个部位也会影响测试结果，一种常见的方法是鼻拭子，深入鼻子后部抵达咽喉顶部的交集处收集分泌物，操作人员需要专业有素，采集不当就会影响结果，就算这一步操作正确，结果可能还是测不出已经存在的病毒，因为病毒会从上呼吸道进入下呼吸道。这时就需要采集痰液做PCR检测。

来势汹汹的新冠病毒几个月前才开始在各地传播，因此，相关测试的研究仍处于初级阶段。

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《明镜周刊》报道称，德国多家学术机构正在酝酿一项大规模的抗体检测。一方面，这项工作有助于了解痊愈者到底是否对新冠病毒具备免疫力；另一方面，价格相对低廉的抗体检测也有助于流行病学专家更为准确地掌握疫情的全局。 (27.03.2020)

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冠状病毒检测错误率可能不低

耶鲁大学的医学教授克鲁姆霍尔茨(Harlan Krumholz)在《纽约时报》发布的一篇文章指出，冠状病毒检测错误率可能不低，如果被检测者结果呈阳性，几乎可以肯定此人感染了病毒，但如果呈阴性，"可能在进行样本采集的时候并没被感染。"这里的关键字是"可能"。克鲁姆霍尔茨表示，被测者已经被感染，但检测表明没有感染的假阴性似乎是十分常见的现象。这位专家接着指出，在临床实践中关于这些假阴性率的公开数据非常少。来自中国的研究表明假阴性率可能在30%左右。有一些美国检验医学专家担心，美国的假阴性率可能更高。

传染病专家桑帕斯库玛在美国医学期刊《梅奥诊所学报》（Mayo Clinic Proceedings）上发表的一篇论文中指出，即使有可能将测试的灵敏度提高到90%，随着接受检测的人数增加，风险的程度仍然很大。她说:"在加州，据估计到2020年5月中旬， COVID-19 感染率可能会超过50%。" 在4000万人中，"即便只有1%的人接受了检测，预计也会有2万人出现假阴性结果。"

这也会让临床医生的其它诊断方式变得至关重要：医生们除了检测结果之外，还要观察病人的症状，是否与感染者有接触以及其它测试来进行判断。

在缓慢地开始大规模测试后，美国提高了速度，目前已近250万人接受了测试，美国的药剂师现在也被授权可以为患者进行新冠病毒检测。约翰·霍普金斯医院急诊医生布伦纳（Daniel Brenner）说:"真正令人担心的是，有些人接受了测试，但是是假阴性，他们在日常生活中接触其他人。"

洗手、不摸脸、保持社交距离仍然是王道

抗体检测能对当前的病毒核酸检测形成有效的补充，只要一滴血，就能够在钢笔大小的仪器上进行检测，专家称"如怀孕测试棒一样简单"，大约能在20分钟后显示结果。

不过，感染者体内生成相应的抗体，需要好几天的时间，因此在感染前期很可能无法通过这种方法判断患者是否携带病毒。中国提供给捷克的一批抗体检测试剂，就因为这个原因，产生了高达80%的错误率。

耶鲁大学的医学教授克鲁姆霍尔茨指出，即使进行更多检测，我们也可能会低估病毒的传播。目前，假设任何人都可能携带病毒。如果可能接触过病毒，并显出Coivd-19的症状，那么就可能已经被感染，哪怕检测结果是阴性。那么，人们都应该坚持严格洗手、不摸脸、保持社交距离等方式来阻止病毒的蔓延。
 

文木 / 任琛（法新社等）

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