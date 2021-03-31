为什么拜登要斥资数万亿美元追赶 “基建狂魔”？

（德国之声中文网）拜登之所以在基础建设方面准备做出如此之大的投资是因为，有观点认为，现如今美国与中国的竞争更多的是经济和科技领域的收益，而不是军事武器。这一竞争结果将会对美国金融发展、捍卫美国海外安全同盟和利益的能力以及美国人的日常生活都构成影响。

3月25日，拜登在上任之后举行的首场总统记者会上说，习近平领导下的中国想实现的总体目标是成为“世界领先、最富有、最强大的国家 ”。拜登说：“在我的任期内，这不会发生，因为美国将继续增长。”

不过共和党人并不支持拜登的基建投资计划。共和党人认为，这一计划中充斥着不必要的支出项目，加税最终会损害美国经济。

共和党参院领袖麦克康奈尔（Mitch McConnell）说，共和党可能会支持一种不依赖向企业加税的温和方法。本周一（4月5日），他还表示，拜登的计划是“我们（共和党）不会做的事”。

不过，美国两党都在不同程度上支持解决改善基础设施建设的问题。 美国现在使用的仍是上世纪60年代或者甚至更早设计建设的交通和电力系统，设计和设备都已经十分老旧。

与此同时，中国最新的五年计划要求增建数百个机场、燃煤电厂和其他标准基础设施项目。习近平还呼吁关注 "新基建"，包括对5G网络和其他数字基础设施的投资。

去年习近平在党内会议上曾表示“时间和动力都在我们这一边”。

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美国战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）中国问题专家希尔曼（Jonathan Hillman）说，中国在其它国家对基础设施建设的投入比美国在其本土的投入还要多。部分是由其国内基础设施支出所推动的中国长期以来的经济繁荣再加上对海外的基础设施建设的投入，正帮助中国在国际上变得更具影响力。这也可能在中国对台湾和其他有争议的领土提出主张或推进其利益时，自身也变得更有信心。

就基础设施而言，拜登一再警告说，中国和其它国家正在 "变得更成功"。许多关键指标以及几乎所有经常出国旅行的人的观察都证明了这一点。

波士顿大学全球研究学院国际关系副教授叶敏说，在美国几乎每天都会有供应商宣布停电停网。

叶敏在波士顿地区已经生活了20年。她说，没有真正的公路网升级改造，没有好的公共汽车线路升级能让人们进城变得更为方便，也没有良好的铁路维护能让乘坐火车去纽约看朋友的事变得更具吸引力。

学术研究和经济学家们都表示，美国人在飞机、公路、铁路上延误所形成的损失小时数造成了数十亿美元的生产力损失。

针对20国集团所做的研究估计，中国的基础设施支出占国内生产总值的比例超出美国三倍以上。

美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）正在推动立法，旨在向国家科学基金会和商务部投入技术研发资金，建立美国的半导体生产，并加强国内技术供应链。

舒默的目的是“加强美国的竞争力，并应对特别是来自中共的全球范围内日益增长的经济威胁”。

于2013年至2017年在白宫担任国家安全委员会（National Security Council）中国、台湾及蒙古地区主任的瑞恩·哈斯（Ryan Hass）提醒美国人不要过分夸大中国崛起对美国的威胁。他说，中国自身正面临诸多问题，包括债务、人口老龄化和工人生产力的增长放缓。

哈斯说：“如果美国在解决包括改善基础设施方面在内的一系列自身问题上取得进展，那么它将有能力保持与中国的高超竞争力。”

洪沙/达扬 （美联社）

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