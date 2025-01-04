为什么拜登和特朗普都反对新日铁收购美国钢铁公司？

即将离任的美国总统拜登下令阻止来自日本的新日铁收购美国钢铁公司。为何他的继任特朗普在这件事情上也采取同样立场？这一决定又会给全球钢铁产业带来什么影响呢？

（德国之声中文网）经过数月的反对，美国总统拜登周五（1月3日）正式宣布阻止新日铁（Nippon Steel）对美国钢铁公司（US Steel）的收购案。

这家美国第二大钢铁公司此前通过了总额为149亿美元的收购要约，表示这一行动将会保护这家陷入困境的公司免受包括中国在内的外国激烈竞争的冲击。

新日铁则希望通过这项并购行动使其全球钢铁产量增加近三分之一，达到8500万吨。

然而，由于美国钢铁公司所在的宾夕法尼亚州是美国大选中民主党和共和党争夺最为激烈的摇摆州之一，因此这一收购案也成为选战议题。

为了保护美国就业岗位不流失，美国钢铁工人联合会强烈反对这项并购案。

拜登为什么阻止收购？

即将卸任的美国总统拜登表示，国家安全方面的担忧和关键供应链风险是促使他阻止这一收购的主要原因。

拜登在一份声明中表示：“此次收购将使美国最大的钢铁生产商之一受到外国控制，并对我们的国家安全和关键供应链构成风险。这就是我采取行动阻止这笔交易的原因。”

制造业岗位的流失是美国经济面临的重要问题之一 图像来源: Gene J. Puskar/AP Photo/picture alliance

他此前也曾强调过，像钢铁制造这样的关键产业，必须要由美国实体控制。

上个月，负责审核外国实体收购美国企业的美国外国投资委员会（CFIUS）未能就是否批准这一收购案达成共识，因此将决定权交给了即将于1月20日离任的拜登。

美国财长耶伦是该委员会的主席，她警告称，此次收购可能导致美国钢铁产量下降，从而造成供应短缺，给运输和能源行业带来冲击。该委员会认为，这笔交易可能会破坏华盛顿打击中国廉价钢铁产品的努力——中国的重工业可以享受到政府的巨额补贴。

据《华盛顿邮报》报道，该委员会还担心新日铁在获取对美国钢铁的控制权之后，可能会把生产线转移到巴西、墨西哥和印度。

据报道，白宫高级顾问曾经试图劝说拜登批准这项并购，因为这可以为陷入困境的美国企业获得一笔可观的投资；他们同时也担心阻止该交易会损伤美日关系，因为东京是华盛顿在印太地区最亲密的盟友之一。

在过去数年中，拜登和他的前任特朗普都采取了具有贸易保护主义倾向的政策，以防止全球供应过剩导致的价格下跌给美国钢铁行业造成冲击。

拜登阻止新日铁收购美国钢铁的决定预计不会被继任特朗普推翻，因为后者在选战中多次宣称要重振美国重工业，并且也对新日铁收购美国钢铁表示反对。

日本方面和新日铁作何反应？

路透社本周早些时候援引知情人士报道称，新日铁方面希望为争取收购案获批而作最后一搏，提议让华盛顿方面对美国钢铁未来任何潜在减产计划保留发言权。

上个月，新日铁为并购行动做了辩护，并承诺将在美国钢铁公司进行“大规模”投资，以“保证美国钢铁产业的光明未来”。该公司已承诺在美国钢铁公司位于宾夕法尼亚州和印第安纳州的工厂进行27亿美元的投资，并保证会遵守与工会的现有协议。

新日铁承诺对美国钢铁公司的埃德加-汤姆森工厂（图）投资，这是世界上最古老的钢铁厂 图像来源: Gene J. Puskar/AP/dpa/picture alliance

11月，日本首相石破茂也敦促拜登批准这项交易，以避免削弱两国的同盟关系。新日铁和美国钢铁公司都坚称该交易不会带来任何国家安全问题，双方都表示要采取法律行动，并声称美国官员在审查过程中未遵循适当的程序。

接下来会怎样？

虽然拜登叫停收购案是为了保护美国钢铁公司的独立性，但这也会使其难以获得进行现代化重组所需的资金和技术，从而无法和那些规模更大、资金更雄厚的全球钢铁制造商竞争——比如安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）或者来自中国的竞争对手。

现在，美国钢铁公司可能无法找到可以收购整个公司的买家。竞争对手克利夫兰-克里夫斯（Cleveland Cliffs）提出的现金加股票收购方式总价值只有新日铁报价的差不多一半。当时美国钢铁公司拒绝了这项由工会支持的交易，并在几个月之后接过了从新日铁抛来的橄榄枝。

通过阻止这一收购，拜登还向其它国际收购方发出了信号，他们在竞购具有国家安全重要性的美国公司时，可能也会面临政治和监管方面的障碍。

该决定也有可能进一步扩大中国对于全球钢铁行业的主导地位，甚至会促使欧盟为欧洲钢铁企业寻求像新日铁这样的外国投资。



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