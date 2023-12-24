 为什么德国新建住房那么少 房租涨价停不了？ | 经济纵横 | DW | 24.12.2023

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经济纵横

为什么德国新建住房那么少 房租涨价停不了？

即便是在德国，让人支付得起的住房也是一种稀缺品。这一问题在人口稠密的地区尤为明显。通货膨胀和居高不下的利息也更加重了这一困境。

德国新建住房数量正在大幅减少。

德国新建住房数量正在大幅减少。

（德国之声中文网）德国的住房，特别是刚需住房一直紧缺。柏林政府制定的每年新建40万新公寓的目标距离实现也再次变得遥遥无期。德国科隆经济研究所的专家沃尔格特兰德尔（Michael Voigtländer）在评估开发情况时表示：“由于审批数量下降以及公寓建设过程中出现的问题，今年可能竣工完成的公寓数量是20万套。”金融和房地产市场领域的专家们表示，近几年大城市和人口稠密地区的刚需住宅完工率只有75%。

受到通货膨胀和持续攀升的利率影响，德国最大的房地产公司Vonovia也在推迟建设项目。2023年前三季度，Vonovia总共建造了1799套房屋住宅。据公司发言人弗里德里希（Marc Friedrich）称，虽然“开发团队”仍将继续致力于新的建设项目，“但只要市场条件依旧艰困，这些项目就只进行到获得建筑权便停止了”。Vonovia是一家总部位于德国波鸿的上市公司。最大股东是挪威主权财富基金（持股近15%）和美国投资公司贝莱德（7.4%）。

“大型房地产企业未必是建造房屋数量最多的企业”

Vonovia公司发言人弗里德里希说，如果市场形势显着改善，我们将“能够迅速重新启动这些项目”。但鉴于目前高昂的建筑成本，这一切可能还需要不少时日。德国科隆经济研究所的专家沃尔格特兰德尔指出：“大型房地产企业未必是建造房屋数量最多的企业。”

即使是对Vonovia这样的大型房地产企业来说，建筑工程首先考虑的也必须是盈利。但目前看来情况并非如此。公司发言人弗里德里希说，几年前每平米的建筑成本大约为3000欧元，“现如今，包括土地成本在内的每平米建筑成本大约为5000欧元。为了覆盖成本，租户需要为每平米支付20欧元”。几乎没有人能支付这笔费用。弗里德里希说：“这也不是我们的目标。需要说明的是，目前Vonovia出租的房屋每平米价格平均为7.6欧元。”

百分之二的空置率被视为“满租”

对每平米7.6欧元租金的房屋租借市场需求很大。目前Vonovia公司名下出租的公寓总共有49万套。这些公寓的空置率仅为2%，在业内可被视为“满租”。而且需要被考虑进去的一点还包括，2%空置的公寓中还包括正在维护整修的公寓。弗里德里希表示，这些公寓都不会空置太久。他说：“每一套挂出去等待出租的公寓，短时间内都会收到数百个求租问询。柏林的求租需求尤为高。”

即便不考虑目前的建筑成本问题，在房地产市场经历了大举收购扩张的Vonovia公司现在也需要偿还大量贷款。在本财政年度，该公司已经出售了约37亿欧元的房产和股份。Vonovia公司总裁布赫（Rolf Buch）在接受彭博社采访时说，明年还会继续出售价值30亿欧元的房产。养老院和商业地产将是销售的重点。公司同时希望尽可能多地保留公寓，因为Vonovia主要通过出租公寓实现盈利。2022年Vonovia公司的总营业额达到54亿欧元，净利润达到18亿欧元。

Vonovia公司总裁布赫判断，至少在2025年之前，新建房屋的危机还会进一步加剧。

Vonovia公司总裁布赫判断，至少在2025年之前，新建房屋的危机还会进一步加剧。

新建房屋的危机还会进一步加剧

经济研究所的专家沃尔格特兰德尔说，可支付得起的房屋住宅基本只能在已建成的房屋住宅中才能找到。但是对这类住宅的需求却在不断增加。他说：“特别是在城市中，对小型公寓的需求格外得大，因为很多较小的家庭住在那里。但是城市里却缺少小户型公寓。”为了防止更多的家庭搬离城市，专家们认为还应该修建更多的较大户型的公寓。但这也就意味着让房地产企业去投资无利可图的项目。Vonovia公司总裁布赫对彭博社说，由于几乎没有新建项目，对居住空间的需求不断增加，其典型的市场后果就是租金也会上涨。他判断，至少在2025年之前，新建房屋的危机还会进一步加剧。

Vonovia遇到的问题并非业内独有现象

在Vonovia看来，德国政府设定的每年新建40万套公寓的政治目标即便是在未来也不现实。公司发言人弗里德里希说，为了实现这一目标，“必须投入1000亿欧元”，此外建筑物的节能翻新也需要大约同样多的费用。他还指出，大约37%的成本费用来自于政府要求的缴款，例如土地转让税、增值税和各种费用等等。这些都是扣除通胀和利率之外的成本驱动要素。

在这种情况下，即使是大型房地产公司目前也无法支付新建项目的成本。弗里德里希说，没有银行愿意提供贷款，“因为租金只能勉强支付利息。这也不是Vonovia独有的问题，而是全行业都面临的困境”。在这种情况下，以盈利为目的的大型住房公司的建设项目只能暂时搁置，而那些在紧俏市场上寻找住房的人可以预期租金将继续上涨。

  • Mietskasernen Lange Jahre waren Altbauten gerade in Berlin völlig überbelegt: oft lebten ganze Familien in einem oder zwei Zimmern. Andere Gebäude waren in sehr schlechtem Zustand, wie auf dem Foto oben am Prenzlauer Berg in den frühen 1980er Jahren. Heute sind schöne, modernisierte Altbau-Wohnungen sehr begehrt.

    看看德国人都怎么住？

    大家一起来租房

    在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

  • 'Wohnungstraum' Plattenbau In der DDR zog die Regierung gegen die Wohnungsnot landesweit Plattenbausiedlungen hoch, Vermieter waren meistens Volkseigene Betriebe (VEB) und Wohnungsgenossenschaften. Plattenbau war beliebt: neu, niedrige Mieten, Strom, Warmwasser und die Sanitäranlagen funktionierten zuverlässig - ganz im Gegensatz zum Altbau.

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    社会主义“板楼”

    在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

  • Balkone Laut einer Erhebung des Statistik-Portals Statista aus dem Jahre 2015 wohnen 48 Prozent der Deutschen zur Miete, und 52 Prozent sind Eigentümer - viel mehr als noch zwei Jahre zuvor. Die meisten Mieter leben in Wohnungen - gerne mit Balkon, der im Sommer zur grünen Oase in der Stadt wird.

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    阳台很重要

    根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

  • Innenhöfe Alte Berliner Mietshäuser haben noch eine Besonderheit: ein oder mehrere Hinterhäuser, früher oft mit kleinen Gewerbebetrieben. Mieter haben über den Innenhof einen guten Blick auf das Kommen und Gehen ihrer Nachbarn, und man kommt schnell ins Gespräch.

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    庭院闲聊

    柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

  • Klingelschilder Auf Klingelschildern in Mehrfamilienhäusern stehen typischerweise eher selten die Stockwerke, sondern nur die Namen der Mieter. Wer keine Gegensprechanlage hat: nicht vergessen, Besuchern das Stockwerk zu verraten!

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    公寓门铃

    在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

  • Die WG Gerade in Großstädten, und gerade bei Studenten und Künstlern, ist die WG eine beliebte - und bezahlbare - Form des Wohnens. Oft werden sogar Wohnzimmer in Wohngemeinschaften untervermietet, um auf eine erträgliche Miete zu kommen. Kompromisse hin, Putzplan her, - man ist nicht allein.

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    合租生活

    很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

  • Schönheitsreparaturen Schönheitsreparaturen sind Verhandlungssache mit dem Vermieter, aber oft wird ausgemacht, dass der Mieter bei Ein- oder Auszug die Wände streicht. Vermieter können fordern, dass bunte Wände, Türen oder Heizkörper bei Auszug in neutralen Farben gestrichen werden.

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    租房也要管装修？

    对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

  • Thema Küche Eine Mietwohnung hat nicht automatisch eine Einbauküche. Manchmal kann man Schränke, Herd und Arbeitsflächen vom Vormieter übernehmen. Aber insbesondere zum Schrecken ausländischer Mieter, bei denen Küchen im Mietobjekt selbstverständlich sind, ist die Küche in Deutschland bei Einzug oft gähnend leer.

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    厨房，这个可以有

    很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

  • Mini-Bad Gerade in Altbauten sind Badezimmer oft eng. Ursprünglich hatten Altbauwohnungen kein eigenes Bad oder WC. Wenn dann 'nachgerüstet' wurde, musste das Bad in die kleinste Ecke passen - oder ein komplettes Zimmer wurde zum Bad deklariert. Die Lösung im Foto oben ist besonders kreativ: in dieser Berliner Wohnung steht die Dusche in der Küche.

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    迷你卫生间

    老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

  • 3ZKDB Wer in Deutschland eine Wohnung sucht wird feststellen, dass gern Kürzel verwendet werden wie z.B. 3 ZKDB (3 Zimmer plus Küche, Diele, Bad) plus die Anzahl der Quadratmeter. Die höchsten Mieten werden in München gezahlt (16,55 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von Frankfurt (13,37 Euro) und Stuttgart (12,95 Euro.)

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    “3ZKDB”是什么意思？

    在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。

    作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun


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