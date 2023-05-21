为什么巴赫穆特之战对乌俄两国都如此重要？

（德国之声中文网）巴赫穆特位于乌克兰顿涅茨克州，是工业大区顿巴斯的一部分。当地生活的居民以讲俄语为主。战前巴赫穆特人口约为7万到8万。

从2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰，在巴赫穆特这座城市发生的战斗一直未停顿。那里发生的激战令人联想到第一次世界大战。战场上布满地雷，壕沟战遭到无情的炮击和火箭弹的袭击。交战双方的指挥官都将这里称为“绞肉机”。

二战中，纳粹德军将3000名犹太人赶进巴赫穆特附近的一个矿井里并封住矿口，造成所有人窒息而死。

波兰军事专家穆兹卡(Konrad Muzyka)曾在今年3月考察了巴赫穆特地区。离开后他表示，他认为乌克兰军方继续守住这座城市不再具有军事意义。

他在接受路透社采访时说：“保卫巴赫穆特现在是一个政治决定，而不再是军事决定。”他说，从军事角度来看，乌克兰损失的规模和代价现在超过了守住该城市的收益。

但是对于俄罗斯军队来说，巴赫穆特作为运输补给中心，所在的位置极为重要。但更为重要的是，巴赫穆特可以成为俄军的踏脚石，有助于俄军向觊觎已久的克拉马托尔斯克（Kramatorsk）和斯洛维扬斯克（Sloviansk）进行推进。

克拉马托尔斯克和斯洛维扬斯克均在俄罗斯大炮的射程之内。莫斯科需要控制这两个城市，以完成其所谓的“解放顿涅茨克人民共和国”的任务。

今年3月，乌克兰总统泽连斯基在接受CNN采访时说，他担心俄罗斯军队如果拿下巴赫穆特，将拥有通往克拉马托尔斯克和斯洛维扬斯克的“坦途”，所以做出下令守住巴赫穆特的战术决定。

路透社指出，如果夺取巴赫穆特，对于俄军来说也是在经历了一连串失败之后鼓舞士气的重要胜利。

虽然失去巴赫穆特不会产生太大的战略影响，但是丢失这座城市的控制权很可能会打击乌克兰军队的士气。

泽连斯基3月接受美联社采访时说，他担心俄罗斯在巴赫穆特的胜利会引发国际社会和乌克兰内部要求和平的呼声，这是他不想要的。

然而即便巴赫穆特真的沦陷，乌克兰仍然可以从抵御俄军如此之久并让俄罗斯付出沉重代价的事实中获得慰藉，因为这表明，俄罗斯夺取更多乌克兰领土的任何企图都将付出同样沉重的代价。

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

（路透社）

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