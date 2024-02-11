为什么吸食大麻会让人感到饥饿

（德国之声中文网）美国的一项新研究结果揭示了大麻究竟如何刺激食欲，也说明了为什么这是有用的发现。在该研究中，华盛顿州立大学的研究人员将大鼠和小鼠暴露在大麻蒸气，以刺激与食欲相关的特定大脑区域。他们还观察了这些啮齿动物的进食行为，例如它们进食的频率。

DW联系的独立专家、加州大学旧金山分校的肿瘤学家艾布拉姆斯（Donald Abrams）表示，这些发现是对现有大麻药用研究的有益补充。他说：「老鼠不是人，但作为一个在60年代上过大学的人，（我）知道大麻会刺激食欲。」

这对于正在接受癌症治疗的人来说很有用，因为他们往往缺乏食欲，但非常需要进食以保持体力。

德國討論大麻合法化

大麻激活特定神经元以提高食欲

在他们的研究中，研究人员让大鼠和小鼠被动地接触大麻蒸气，其用量与人们平均吸食量相似。

他们先是观察了大鼠和小鼠的进食行为，发现它们在接触大麻蒸气后更频繁地寻找食物。然后，他们观察了小鼠的神经活动，发现大麻激活了下丘脑内侧基底层的一小群特定神经元。

已知下丘脑可以控制食欲、体温和情绪等功能。但是，当这些特定的神经元被激活时，它会产生一系列与动机和动作相关的神经信号。

对于人类来说，这就是让你离开沙发，在橱柜里翻找饼干和糖果的原因。这项研究中的大鼠和小鼠也没有什么不同——它们也会寻找食物。

大麻化学物质如何影响食欲？

研究人员调查了大麻所含化学物质和目前所知与食欲和进食有关的大脑活动之间的相互作用。

大麻释放出被称为「大麻素」的化学物质：Delta-9-四氢大麻酚 (THC) 和大麻二酚 (CBD)。 THC和CBD会触发下丘脑中的神经元，这些神经元释出一种称为大麻素1型受体（CB1R）的蛋白质，已知它可以增加食欲并刺激进食。

但新研究发现，研究中的小鼠一旦看到食物，下丘脑就会激活更多带有CB1受体的细胞。科学家通过关闭一些小的相关神经元来测试这一点，结果发现大麻对食欲的刺激明显减弱。

取自天然：多种多样的可再生原料 美丽的大花用处多 向日葵不仅因为花朵艳丽而受植物爱好者青睐，它的实用价值也不限于在厨房里炒菜用的葵花籽油——这种黄色的大花还有工业用途，比如可以制造润滑油。所以，它属于所谓的“可再生原料”。在德国有大约40万公顷的农业用地种植着这类工业用作物

取自天然：多种多样的可再生原料 世界上最古老的原材料之一 森林所提供的是人类已经使用很久的原料——木材。不管是制作枪矛武器，还是生火取暖——我们的祖先生活离不开木头。直到今天，木材还是很受欢迎的一种建筑材料。目前，德国新建房屋中有大约15%都是木制建筑。

取自天然：多种多样的可再生原料 可以供暖的原材料 可以给我们提供能源的植物也属于可再生原料——木头当然是其中之一。在过去十年中，这种木屑颗粒成为越来越受欢迎的燃料。这也是通过使用可再生原料来节约石油等非可再生资源的一个例子。

取自天然：多种多样的可再生原料 蒸汽机时代的润滑油 油菜属十字花科，与圆白菜是“亲戚”。几百年来它一直为人们所利用，从中世纪起我们就开始用油菜籽炼油。人们不仅将菜籽油用来点灯，在工业化时代它还是蒸汽机的润滑剂。

取自天然：多种多样的可再生原料 有机燃气的兴盛及其影响 用可再生原料提取能源的做法也受到不少批评：常常有大片面积的玉米和油菜田的收成全部提供给有机燃料加工厂。在许多地区，包括德国东北部，自然面貌已经因此发生了巨大改变，许多种野生植物和动物繁衍生息的地方被剥夺。

取自天然：多种多样的可再生原料 万能的玉米 玉米最早来自中美洲，如今它是地球上最常见的经济作物之一。当然玉米种植业不仅仅是为了生产有机燃料，它主要还是一种动物饲料和食品原料。在工业领域它也能大展身手：比如作为粘合剂或者胶料的原料。

取自天然：多种多样的可再生原料 植物塑料 用玉米、土豆或甘蔗可以制成塑料。目前市面上有许多生物塑料制品，如塑料袋或酸奶盒，甚至一次性剃须刀等并不常用的东西。环保人士要求，必须改进这些生物塑料制品，坚持回收，使其成为真正的环保产品。

取自天然：多种多样的可再生原料 万能棕榈油 从图中这种棕榈科水果的果肉和果核里可榨取多用途的棕榈油。许多食品里都含有这种油，如植物黄油、披萨和饼干。它也被用来制作蜡烛、化妆品和洗衣剂等工业原料。此外，人们种植越来越多的油棕榈用来提炼生物柴油。

取自天然：多种多样的可再生原料 备受争议 棕榈油是最受争议的可再生原料。炎热潮湿的气候地带最适合油棕榈的生长。而这种地区通常拥有种类繁多的雨林和红毛猩猩等稀有动物。过去数年里，马来西亚和印度尼西亚的大片雨林因为油棕榈的种植而被砍伐。

取自天然：多种多样的可再生原料 不能吸却能穿的大麻 不少人都知道大麻是种毒品。其他用途的大麻就鲜为人知了。这些大麻没有毒品效果，在工农业领域却有用武之地。比如法国就种植了这类大麻。其纤维可用来制成特殊纸张，甚至诸如大麻牛仔裤等服装。

取自天然：多种多样的可再生原料 大麻房顶 大麻纤维也可用来做隔离材料。因为其防水性能差，所以不能被用于房子外部，但是却可用来做为屋内墙壁、房檐和屋顶的隔离材料。它们夏天隔热的效果也不错。

取自天然：多种多样的可再生原料 房子的羊毛衫 羊毛是羊肉生产加工的副产品，同时也是良好的隔离材料。其保暖效果穿过的人都知道。 作者: Alexandra Hostert/雨涵/安静



有助刺激食欲的药用大麻

一段时间以来，科学家们一直在研究大麻刺激食欲的特性，希望利用医用大麻来帮助正在接受化疗或患有厌食症的人引起食欲。

目前已开发出一些合成药物来模仿大麻的效果，但在一些研究中，例如治疗厌食症的研究中，这些药物的效果并不可靠。

美国加州大学圣迭戈分校的研究员塞克斯顿（Michelle Sexton）说，这可能是因为药物是口服的，或许不如吸食大麻有效。但塞克斯顿在电子邮件中告诉 DW：「对大麻蒸气影响食欲的证据研究仍不足」。

在美国部分地区以及包含德国在内的国家，大麻仍然是一种禁药。即使在允许贩售娱乐用大麻的美国科罗拉多州和加利福尼亚州，也尚未开放将大麻用于医疗用途。

肿瘤学家艾布拉姆斯指出：「大麻是唯一对增加食欲有帮助的抗恶心疗法。它对疼痛、失眠、焦虑和抑郁也有很好的疗效，所以我经常向癌症患者和其他疾病的患者推荐它。」他向DW表示，40 年来他一直推荐癌症患者使用大麻，但他不被允许开出处方。

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