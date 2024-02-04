为什么印度年轻一代如此紧张焦虑？

（德国之声中文网）来自孟买的戏剧创作者Meghana AT是交互性戏剧 “Plan B/C/D/E” 的创作者。她说，通过这个表演，她讲述了自己的气候焦虑，并试图与观众一起提出应对气候变化威胁的解决方案。

她在接受德国之声采访时说：“我喜欢问观众们第一次听说气候变化是在什么时候。年纪较大的观众说他们在40、50多岁的时候第一次听说气候变化，但像我这样的许多年轻人都是跟随着这个问题长大的，我们确实从未见过一个不处于悬崖边缘的世界。”

这位28岁的剧作家说：“我们有更多机会获取来自世界各地的信息和新闻。有意识地关注新消息很重要，但有时也会让人感觉应接不暇。”

印度综合保险公司ICICI Lombard所做的一项调查显示，Z世代（也被称网世代）和千禧一代比老一辈印度人更容易感受到压力和焦虑。

约77%的印度人至少表现出一种压力症状，每三个印度人中就有一人在压力和焦虑中挣扎。但年轻的印度人，尤其是Z世代，更容易受到压力、焦虑和慢性疾病的影响。气候焦虑只是印度年轻人压力大的原因之一。

焦虑和压力从何而来？

来自德里的24岁的莫希特在接受德国之声采访时说：“我在高校的大部分时间都是在新冠疫情期间度过的。当一切恢复正常时，我发现自己突然变成了职场人士。我的很多同龄人都觉得很难适应这一点。而且我觉得很多工作都充满毒性，很难在工作和生活之间找寻平衡。我这一代人无法忍受这些。”

ICICI Lombard所做的调查还显示，印度职场健康问题也有所恶化，特别是女性和Z世代。调查发现，“新冠疫情彻底改变了职场，员工期望更好的心理健康，Z世代的不满情绪更高”。

调查指出：“适应忙碌的文化，年轻人觉得需要不断地鞭策自己。这表现为年轻人对自己做得不够好或没有取得他们认为应该取得的成绩而感到焦虑。”

阿玛哈健康中心（Amaha health）高级临床心理师米尔扎（Pratishtha Trivedi Mirza）对德国之声记者说：“此外，年轻人还经常将自己与同龄人甚至偶像（名人、网红、相关行业人士）进行比较，最终对自我得出负面评价——导致自我价值感低并出现相关问题。”

印度研究人类大脑和心智的Sapien Labs Centre实验中心进行的一项相关研究发现，无论收入水平如何，大约51%的印度青年（18-24 岁）都感到痛苦和挣扎。该中心发现，新冠疫情过后，大众的心理健康状况有所下降。

感觉无助

来自班加罗尔的22岁学生阿尼莎说：“我父母在我现在这个年纪已经准备组建家庭生儿育女了。但是我觉得我还没准备好像一个成年人那样行事。而且生孩子有什么意义呢？到处都是坏消息，没什么值得期待的。”

她说：“每当我打开社交媒体时，就感觉每个人都过着比我更好的生活。但你也无法真正避免使用社交媒体。”

她说：“Z世代和千禧一代通过社交媒体与世界的联系更加紧密。当年轻人感觉自己拥有一些其他人没有的机会和资源时，也表现出一种‘特权内疚’。全球的总体形势：战争、社会政治冲突以及这些问题带来的不确定性，这些都给年轻一代带来了压力。 ”

精神健康意识

越来越多的印度人开始意识到心理健康和幸福的重要性。致力于提供心理健康认知的基金会Live Laugh Love Foundation调查发现，2021年，92%的印度人愿意为自己或者亲友寻求心理治疗，这一比例远高于2018年的54%。

不过这一意识并未转化为改善年轻人的心理健康。高级临床心理师米尔扎说：“虽然年轻人更能够认知到并且理解心理健康的问题，但是他们却不知道该怎么办。此外，社会对精神、心理问题的污名化以及个人自身的羞耻感往往会阻碍他们及时寻求帮助。”米尔扎强调说，并不是每个人都能获得可靠的资源。

米尔扎说：“更大的社会、文化、政治、经济环境给Z世代带来了巨大的压力。由于大多数情况都超出了他们的控制范围，他们无法摆脱压力。在后新冠时代，人们对心理健康的认识有所提高，对心理疾病和寻求帮助的污名化现象也有所减少。但是，未来仍有相当漫长的路摆在我们面前。”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。