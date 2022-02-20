为什么北京不支持俄罗斯入侵乌克兰？

（德国之声中文网）路透社报道指出，专家们认为，如果俄罗斯入侵乌克兰，中国将向俄罗斯提供外交，同时也可能提供经济上的支持。不过中国高层并不希望看到俄罗斯做出这一军事动作，而且也不会向俄罗斯提供军事援助。因为一旦乌克兰局势升温，本已紧张的中欧关系就会再进一步恶化。

明面上，中国和俄罗斯保持同一立场，中国外交部已经多次指责美国在乌克兰问题上散布假信息，美国最好听从俄罗斯所要求的安全保证。中国外交部部长王毅在上周末举行的慕尼黑安全会议上表示：“西方国家应该思考一下，北约继续东扩是否可以带来更多安全。”

普京为加强俄中两国双边关系也贡献不少。虽然新冠疫情在全球范围内并未结束，普京还是前往北京出席了北京冬奥会开幕式并以此传递出俄中团结的信号。中国外交部多次强调，中俄合作没有止境、没有禁区、没有上限。北京冬奥会开幕前，中国国家主席习近平在会见前来到访的普京时说了：“面对深刻复杂演变的国际形势，中俄矢志不渝深化背靠背战略协作，肩并肩维护国际公平正义。”中俄之间还达成多项石油和天然气交易，这也使得俄罗斯再度减少对欧洲输送天然气的依赖性。

北京无意看到乌克兰局势升级

如果俄罗斯入侵乌克兰，这必将对中俄两国之间的密切关系构成考验。中国对外一直宣称遵循不干涉他国内政的外交原则。上周末，中国外交部长王毅在北京应邀以视频方式出席慕尼黑安全会议时表示，各国的主权、独立和领土完整都应当得到尊重和维护，因为这是国际关系的基本准则，体现的是联合国宪章的宗旨，也是中方一贯秉持的原则立场，对乌克兰也不例外。

王毅的这番表述不可谓不直接。

专家们认为，在乌克兰局势进一步升级的假设之下，中国大概率不会采取军事干涉。中国人民大学国际关系问题专家时殷弘说：“中俄事实上已经超越了‘务实婚姻’，结成了一种准联盟。”但他也强调说，两国关系还远不是一种正式的结盟，还没有到一国受到威胁，盟国便出兵相助的程度。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院中国问题专家李明江说：“正如中国不会期待台海战争如果爆发，俄罗斯会向中国提供军事援助，俄罗斯也不期望中国在乌克兰问题上对俄罗斯给与军事援助，而且俄罗斯也不需要这样的援助。”

外交和经济上支持

中国向俄罗斯证明它是一个可信赖的朋友的方式是不参与国际社会对俄罗斯的谴责。中国是唯一一个在联合国安理会与俄罗斯一起投票反对讨论俄罗斯在乌克兰边境增兵的国家。 2014年，中国在联合国安理会就不承认俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛的决议投了弃权票。

专家们还指出，中国可能会扩大同俄罗斯之间的经济合作，这样也会抵消一部分西方国家在乌克兰遭入侵的情况下对俄罗斯实施制裁带来的负面效应。俄罗斯吞并克里米亚半岛之后，包括国家开发银行、进出口银行在内的中国数家国有银行均向受到西方国家制裁的俄罗斯国家银行提供了贷款。

北京不想看到的战争

中国人民大学国际关系问题专家时殷弘说：“中国更希望俄罗斯的军队不会进入乌克兰。因为如果这一幕发生了，美国和西方国家就会把俄罗斯连同中国一块孤立起来。”

今年2月初，美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)就曾公开表示过，如果中国企业试图绕过针对俄罗斯的出口管制，那么中国企业也需要承担相应的后果。

北京方面可不想为俄罗斯的入侵行为承担经济后果，更不要说今年还是习近平谋求三度连任的关键年。俄罗斯的入侵也将显示出，中国一再呼吁的和平解决乌克兰危机只被普京当作耳旁风。时殷弘说，这恐怕会让人对习近平的影响力产生怀疑。

观看视频 02:25 DW记者实地采访乌东前线小镇

（路透社）

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