为什么几乎每个人都喜欢泰勒·斯威夫特？

（德国之声中文网）美国歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）毫无疑问是目前世界上最成功的流行巨星，她在文化和经济方面都具有绝对的影响力。这位女歌手创造了一个又一个纪录：在美国「公告牌榜单」（Billboard charts）上，她获得冠军专辑的数量超过了历史上任何一位女性，同时她还是今年音乐流媒体平台Spotify上播放次数最多的女歌手。

泰勒·斯威夫特被中国大陆的粉丝称做霉霉，台湾则有泰勒丝粉丝团。泰勒·斯威夫特目前正在进行的「时代巡回」演唱会有望成为历史上收入最高的巡回演唱会，大批蜂拥而至的歌迷已经给一些地方的公共交通造成了问题。她的「时代巡回」演唱会电影本周五在全球影院上映。这部电影在美国还尚未正式播放就取得了惊人成绩：以超过1亿美元的预售额创下纪录。

从各个角度分析泰勒热潮

网上有无数文章试图分析泰勒为何以及如何取得如此程度的影响力。来自经济学、语言学、心理学、神经科学和音乐管理等领域的专家都试图解释这一现象。美国和澳大利亚的大学正在发起「斯威夫特学术研讨会」（Swiftposium），维基百科上什至有一则词条专门讨论「泰勒丝的文化影响」。

不过也有一部分人对泰勒「无感」，也许你已经反复听过她的音乐，试图从中悟出端倪，但仍毫无共鸣。那么，即使是最有说服力的分析和评论也是无用的。

令人意外的「霉粉」

事实上，本文作者正好属于其中之一。不过，因为「泰勒热潮」一定有其道理，所以作者决定向有某种共同音乐品味的人求助--英国乐团IDLES的脸书粉丝群组成员。在这看似不会有很多「霉粉」（泰勒丝粉丝的昵称为Swiftie，在中国和部分华语圈也称霉粉）的左翼朋克乐迷群组中，令人意外的是存在着许多喜爱泰勒的人。

来自英国、25岁的杜希格（Amy Duhig）认为泰勒「很好地捕捉了少女时期，并且非常善于用文字和比喻来表达感情，让人感同身受」。加拿大的霍恩（Melanie Horn）也表示：「她真的知道如何捕捉瞬间，她能唤起我的记忆，这是其他艺术家无法比拟的。我已经三十多岁了，但我可以坐下来听一首她在十几岁时写的歌，感觉就像回到了高中时代。」她相信，泰勒未来将作为整整一代女性的代言人写入历史。

图：泰勒·斯威夫特受到不同年龄层的喜爱，图为她与滚石乐队的米克·贾格尔合作演出

粉丝不限于年轻女性

一位45岁的德国歌迷科萨茨（Kathy Kossatz）非常欣赏泰勒歌曲的亲和力。她说：「当你听泰勒的歌时，你会觉得她就像与你独处一室。这感觉很亲密，同时音乐风格也很朗朗上口。」

科萨茨认为，泰勒的成功之处在于：「她的音乐能与各种人群产生共鸣。主流流行乐迷喜欢她的平易近人和朗朗上口、青少年觉得自己被倾听、音乐迷和评论家认可她的才华，甚至像我这样的独立/朋克摇滚乐迷也会喜爱。」

56岁的英国人范德伯格（David van der Burg）也是个很好的例子，自称永远是朋克迷的他表示：「我喜欢她的许多歌曲都在短短一首歌当中讲述了一个故事」。他补充道：泰勒与同时代人的不同之处，是她不断重塑自我的能力。

泰勒对妇女权利的坚定立场令人钦佩

勇于为自己挺身而出

范德伯格还强调了泰勒一个在非音乐方面的特质：她作为艺术家的自我主张。 2017年，她对一位电台主持人的性骚扰行为提起诉讼，以示反击。其他泰勒歌迷也注意到这一点，例如谢培德（Jo Shepherd）就因为此事件才成为她的粉丝：「（对我来说）转折点是在法庭上，她非常冷静、理智地驳斥了那个把手伸进她裙子的人的证词。她太不可思议了，而且她还这么年轻」。

泰勒这种魅力、自信和勇于尝试创新的特点应该会让她迎来更长久的职业生涯。看来「泰勒热潮」还得持续一段时间，她将继续带给歌迷更多惊喜。

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