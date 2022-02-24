为什么俄罗斯反对北约东扩？

（德国之声中文网）作为在1949年成立，当时主要是为了与欧洲的“苏联帝国”相抗衡而建立的跨大西洋军事联盟，北约（NATO）从1991年苏联解体之后所引发的讨论就在不断发生变化。

当时有很多外交政策专家都建议，作为冷战赢家的西方领导人应该建立一个新的安全框架体系，以重新定义和俄罗斯之间的关系。

伦敦伦敦大学亚非学院（SOAS University of London）外交学教授普莱施（Dan Plesch）认为在1990到1991年期间，西方手里“掌握了所有的牌”。他对德国之声表示：“苏联以（相对）和平的方式终结了自己的帝国，这几乎是史无前例的，但他们却没有因此而得到任何的嘉许。”

普莱施认为，苏联的解体导致美国和苏联以及后来的俄罗斯官员之间进行了一系列的高层会议和谈判，但是“我们却从未认真努力让俄罗斯人加入”。

没有了钉子，要锤子何用？

根据一份保存在乔治·华盛顿大学国家安全档案馆的已经解密的文件，在上世纪90年代俄罗斯政治和经济极度不稳定的情况下，对抗西方联盟成为在该国动荡不安的政治光谱中少数可以起到团结作用的议题之一。

“我们认为北约东扩是一个错误，而且是严重错误”，苏联解体后的首任俄罗斯总统叶利钦曾在1997年这样说过。当时他刚刚和时任美国总统克林顿在赫尔辛基签署了一份控制军备的联合声明。

从文件档案来看，可以发现当时美国的谈判代表的确曾向俄方做出过某些承诺，以及在西方内部也存在某种反对北约向东欧扩张的政策讨论。

“在当前的政治环境下，向这些（东欧）国家提供北约正式成员国地位和安全保障，并不是最符合北约或美国利益的选择”，这是1990年的一份美国国务院备忘录中的表述。当时华沙条约瓦解，那些东欧国家仍在努力摆脱苏联的控制。“在任何情况下，我们都不希望组织一个将苏联国界线作为对峙前线的反苏联联盟。这样的一个联盟给苏联方面造成非常负面的印象”，那份1990年的备忘录说。

图示：北约历次东扩示意图

后苏联时代的安全政策转向

上述这些讨论没有成为官方政策，这些所谓的承诺也没有一项最终被写入与俄罗斯之间具有法律约束力的协议文书中。此外，这些讨论具有特定的历史背景，因为在1989年，柏林墙刚刚倒塌。

尤其是波罗的海沿岸三国——立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚，它们从1940年代到1991年都是苏联成员，此时则产生了巨大的政治自决意愿，并且希望地区安全格局能够重新洗牌。

这三个国家提到了联合国宣言中关于不允许干涉他国内政的部分，其中包括“对内和对外的政治独立”。

北约对俄罗斯的“开门政策”

在苏联解体之后，东欧军事联盟华约也在1991年随之瓦解。时任美国总统克林顿发起了和平伙伴关系计划，1994年俄罗斯加入。不过，关于这是否会成为加入北约的替代方案，抑或是为其加入北约铺平道路，当时存在争议。

1997年，北约和俄罗斯签订了有关双边关系、合作和安全议题的“基本协议文件”（Founding Act）。2002年北约-俄罗斯理事会成立。这两项举措都是旨在促进合作。莫斯科方面得以进驻北约位于布鲁塞尔的总部，设立常驻代表。不过自从2014年俄罗斯入侵克里米亚之后，这一双边交流渠道大幅度受限。

长期以来，北约在吸纳成员国方面始终坚持“开放政策”，支持各国有权自己选择同盟。从西方的视角来看，只有当苏联在东欧维持驻军的情况下，让北约维持在冷战边界内才是有效的。

在1990年有关两德统一的“2+4谈判”中，当时的东德、西德，以及二战四大战胜国（美英法苏）达成了一致，北约部队不会派驻到前民主德国的领土上。直到今天，在前东德地区仍然只有德国联邦国防军在这里驻扎。

俄罗斯对于北约东扩计划的敏感性是举世皆知的。美国外交官柯林斯（James Collins ）曾在一份1993年的国务院电报文件中写道：“无论处理得多么微妙，只要北约采取一项意图向中东欧扩张但又同时不对俄罗斯敞开大门的政策，莫斯科就会一概将其视为是直接针对俄罗斯。”

然而从1990年至今，北约已经进行了五轮东扩，不少前华约国家以及前苏联加盟共和国都成为了北约成员。

2010年北约出台的战略文件指出，“北约不会对俄罗斯构成威胁”，呼吁双方建立“真正的战略伙伴关系”。这份文件是在俄罗斯军事干预格鲁吉亚之后两年推出的，但是那时候还没有发生吞并克里米亚的事件。该文件建立在不少后冷战时代的政策架构之上，而看起来普京如今是打算将其抛弃了。

2008年北约释放出可能允许格鲁吉亚加入的信号，2014年又深化了和乌克兰之间的合作。与此同时，许多在冷战时期建立起来的防止发生误判的保障渠道——比如军备控制验证系统以及双方沟通热线——都已经消失殆尽。

对克里姆林宫意图的误判

1999年，在科索沃战争期间，北约对塞尔维亚进行了空袭。当时的塞尔维亚是俄罗斯盟友。之后不久，普京当选总统。

他始终将那次轰炸行动称作是北约侵略性的证据——即使在当前的危机形势下也不例外。

“如果乌克兰加入北约，那将对俄罗斯安全构成直接的威胁”，普京在周一（2月21日）的电视讲话中说，他将乌克兰称作是北约对俄罗斯实施打击的“跳板”。

北约驳回了普京有关包围战略的说法，原因是俄罗斯幅员辽阔，从亚洲一直延伸至太平洋。不过，俄罗斯大多数人口聚居在该国位于欧洲的一侧。

前美国驻德国大使宾得纳格尔（JD Bindenagel）在接受德国之声采访时表示，北约的失误并不在于东扩的行动本身，而是在于没有将俄罗斯认为自己遭到背叛的观点加以重视。

他说：“我们从来没有关注过这一点；我们认为这是一种荒谬的说法。所以我们会说，‘不，那没有发生过’。”

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