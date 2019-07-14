为什么中国那么多大型博物馆都是空馆？

(德国之声中文网) 在中国，人们用各种不同的名词形容近期不断兴建的博物馆: 空洞虚荣、白象工程、蚊子馆。 人们使用这些名词是有原因的。 1978年，全中国只有349间博物馆，现在却有超过5100间。 在近20年的「博物馆热」当中，中国平均每天建造一间新的博物馆，有时甚至更多。 以2012年为例，一年当中就有451间博物馆开幕。

直到现在，兴建博物馆依然为政府的优先事项，中国国家文物局计划在2020年前达到平均每25万人就享有一间博物馆的目标。 但是，许多新建的博物馆在隆重开幕后，都还是维持着营运前空荡荡的状态。

被「荒废」的博物馆

上海纽约大学全球中国学助理教授莱克莎·李(Leksa Lee)把研究重点放在这些新建的博物馆背后的政治与经济因素。 她告诉德国之声，在拜访一些地点的过程中，工作人员有时需要只为了她打开灯以及设备。 她说在参观的过程中，也观察到在这些「被荒废」的博物馆里面有很多漏水的屋顶、发出怪声的隔板和悬吊着的电线。李表示这在中国是敏感的话题，所以她不愿意列出博物馆的名称。 同时她也不想公开她的研究伙伴的身分。

虽然一些世界闻名的博物馆，例如故宫博物院或秦始皇兵马俑博物馆等是由中央经营，但是新建的博物馆大多是交给地方管理。 李说: 「大部分乘着热潮建造的博物馆都是由地方政府资助兴建的。 」这些博物馆大多以当地历史、工业、生态和都市计划为主题。根据国家文化局的指示，国家高层要求地方政府必须建立「文化工程」，而博物馆通常是最有形的做法。

地方政府的财务危机与变通方法

由于中国地方政府面临负债危机，他们通常透过房地产买卖来筹措兴建博物馆的资金。 中国超级城市实验室主任杰弗里·强森(Jeffery Johnson)对中国兴建博物馆的策略有所研究。 他告诉《富比士杂志》，一个地方政府常用的手段:地方政府提供投资者黄金地段用作商业建筑工程，但条件是他们必须帮忙盖大型文化中心。 他认为，这是形成博物馆热的主要原因。

透过这种方式，地方政治人物不需要花钱便能取得地标建筑。 李说:「有时候大部分资源都花在兴建博物馆以及优化常设展，但是却没有针对开幕后的活动以及管理资源进行规划。 」

虽然政治人物与建商愿意耗费巨资兴建指针性的建筑，但是却没有规划足够预算支付专业的策展人、艺术行政、博物馆登录员与修复师。 李曾经采访过展览研究员和策划人表示地方政府由于负债，已经多年积欠薪水。

李表示，地方政府希望能用美轮美奂的建筑来取悦上级，并以此来获得更多资金。 但是这也导致城市之间为了竞争，有时会推出一些未经过妥善规划的工程。 在某些案例中，负责博物馆工程的官员可能在完工前就已经被提拔或转调他职。

北京艺术特区空间缩减

虽然中国的经济成长使过去10年当地的艺术产业得以迅速发展，近期有数个艺术特区已被拆除或即将遭到破坏。7月初时，《艺术新闻》报导表示北京的罗马湖艺术区和环铁艺术区的艺术家被以「帮派活动」为由驱逐。 受害者再遭驱逐前几乎没有接收到任何通知。

其他工作室也在过去数年遭到拆除，例如2018年艾未未在北京的「左右」工作室也是其中之一。

过去数年也有许多艺术工作室陆续遭到拆除，例如著名艺术家艾未未位于北京朝阳区的「左右」工作室便在2018年遭受同样待遇。

官方过去以违法为由，合理化驱逐的行为，但是画廊主人与艺术家认为，政府收回这些已经仕绅化的区域是为了要重新开发。