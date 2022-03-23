为什么中国的新增绝大部分是无症状感染者？

流行病学家正在研究目前的中国疫情，试图确定无症状感染病例的比例如此之高的原因，以及这对中国未来的防疫策略的可能影响。
（德国之声中文网）周二（3月29日）上海卫健委通报，这个中国金融中心上海过去一天新增本土新冠确诊病例4477例，创下历史新高，但只有2.1%（96例）出现症状。在过去的七天里，有症状的病例占大约1.6%。
尽管世界其他地方的疫情显示奥密克戎的致死率低于此前的新冠变种，其引发的住院率也较低，但与中国的数字相比，有症状感染者的比率要更高。
英国政府数据显示，在该国，无症状奥密克戎感染者的比例据估计在25%到54%之间。
在英国等国已经开始实施"与病毒共存"的政策、取消了所有新冠防疫限制的同时，中国政府依然坚持动态清零政策不放松，国际旅行也仍然受到严格限制。
上海乃至中国无症状感染者比例为何如此之高？以下是一些解释。
在世界大国中，中国是唯一一个进行大规模、无针对性测试的国家，这种检测势必会发现更多的无症状感染者，同时按照预期，也可能会发现更多的有症状病例。
南澳大利亚大学的生物统计学专家埃斯特曼（Adrian Esterman）说："当然，高水平的检测会发现更多而不是更少的无症状病例。"
在其他国家，许多在家使用快筛试剂检测出阳性的人并没有报告，官方数据也显示，中国以外地区的感染率下降与检测数量的下降相吻合。
仅在本周一，上海就在封锁小区的6万多个站点进行了800多万次检测。其他国家，即便是仍然要求检测的国家，采取的也是更有针对性的检测。
中国对奥密克戎依旧实行严防死守，部分原因是经过近两年的严格管控后，民众面对病毒的免疫力和抵抗力存在不确定性。
不过，上海新冠问题专家张文宏在微博上写道，虽然奥密克戎传播速度很快、更难防控，但它比起此前的变种"毒力真的是明显降低了"。
为中国政府提供新冠防控治疗建议的中国工程院院士张伯礼等专家表示，奥密克戎本身的致病性较低，再加上中国相对较高的疫苗接种率，可能降低了有症状感染者的数量。
然而，韩国和新加坡的疫苗接种水平比中国还要高，但这两个国家有症状病例更多。
周二，张伯礼在接受中国《科技日报》采访时还表示，无症状感染者的比例高并不仅仅与病毒本身的特点有关。"无症状者多，也与早期筛查、早发现有关系"，大范围的筛查让不少患者在感染初期、未出现感染症状时就被发现、开始隔离。"今天是无症状，明天也许就有症状了。"
中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友也在上周五的一次新闻发布会上说，"无症状感染者是一个时点状态的概念"，今天的无症状感染者到明天或后天也可能变成轻型或普通型病例。他表示，仍然需要关注感染率。
此外，也有可能在世界其他地方病例中发现的许多症状是由新冠与感冒病毒"合并感染"引起的，特别剧烈的普通感冒菌株经常以类似于新冠的方式出现。
研究人员说，此前世界各地的防疫限制导致包括流感在内的其他传染病染病率明显下降。随着世界大部分地区现在开始尝试"与病毒共存"，那些病毒也有了卷土重来的机会。
（路透社）
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世界各国陆续解除疫情限制之际，中国却在不断宣布封城停摆措施。上海市政当局星期一（2022年3月28日）宣布，该市分两个阶段实施全面封城措施，以迅速遏制新冠疫情急速蔓延。
本波疫情以來一直堅稱「不會封城」的上海，週日（27日）晚間無預警宣布自本週一（28日）開始採取「分區分批封控」並進行交通管制。封控前夕，許多住宅小區臨時「解禁」開放民眾外出採購物資，超市再現搶菜之亂引發民怨。
韩国本周三（3月16日）通报，截至16日零时，韩国单日新增新冠确诊病例超过40万例，创下新高。韩国卫生官员预计，该国已接近达到奥密克戎传播高峰，近日将出现疫情拐点。
過去10天，上海已累計新增近2萬例本土感染。該市以黃浦江為界分兩區封控，被稱是「鴛鴦鍋封控」，官方要求居民「足不出戶」，連遛狗和扔垃圾也禁止。這次封城會否重創經濟？