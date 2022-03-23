为什么中国的新增绝大部分是无症状感染者？

（德国之声中文网）周二（3月29日）上海卫健委通报，这个中国金融中心上海过去一天新增本土新冠确诊病例4477例，创下历史新高，但只有2.1%（96例）出现症状。在过去的七天里，有症状的病例占大约1.6%。

尽管世界其他地方的疫情显示奥密克戎的致死率低于此前的新冠变种，其引发的住院率也较低，但与中国的数字相比，有症状感染者的比率要更高。

英国政府数据显示，在该国，无症状奥密克戎感染者的比例据估计在25%到54%之间。

在英国等国已经开始实施"与病毒共存"的政策、取消了所有新冠防疫限制的同时，中国政府依然坚持动态清零政策不放松，国际旅行也仍然受到严格限制。

上海乃至中国无症状感染者比例为何如此之高？以下是一些解释。

大规模严格检测

在世界大国中，中国是唯一一个进行大规模、无针对性测试的国家，这种检测势必会发现更多的无症状感染者，同时按照预期，也可能会发现更多的有症状病例。

南澳大利亚大学的生物统计学专家埃斯特曼（Adrian Esterman）说："当然，高水平的检测会发现更多而不是更少的无症状病例。"

在其他国家，许多在家使用快筛试剂检测出阳性的人并没有报告，官方数据也显示，中国以外地区的感染率下降与检测数量的下降相吻合。

仅在本周一，上海就在封锁小区的6万多个站点进行了800多万次检测。其他国家，即便是仍然要求检测的国家，采取的也是更有针对性的检测。

较低的毒性 较高的疫苗接种率

中国对奥密克戎依旧实行严防死守，部分原因是经过近两年的严格管控后，民众面对病毒的免疫力和抵抗力存在不确定性。

不过，上海新冠问题专家张文宏在微博上写道，虽然奥密克戎传播速度很快、更难防控，但它比起此前的变种"毒力真的是明显降低了"。

为中国政府提供新冠防控治疗建议的中国工程院院士张伯礼等专家表示，奥密克戎本身的致病性较低，再加上中国相对较高的疫苗接种率，可能降低了有症状感染者的数量。

然而，韩国和新加坡的疫苗接种水平比中国还要高，但这两个国家有症状病例更多。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月27日0—24时，新增确诊病例1275例，本土病例1219例。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 上海最终也封城 疫情以来一直坚称“不会封城”的上海，3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕，许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资，超市再现抢菜之乱引发民怨。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



发现感染的时间较早

周二，张伯礼在接受中国《科技日报》采访时还表示，无症状感染者的比例高并不仅仅与病毒本身的特点有关。"无症状者多，也与早期筛查、早发现有关系"，大范围的筛查让不少患者在感染初期、未出现感染症状时就被发现、开始隔离。"今天是无症状，明天也许就有症状了。"

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友也在上周五的一次新闻发布会上说，"无症状感染者是一个时点状态的概念"，今天的无症状感染者到明天或后天也可能变成轻型或普通型病例。他表示，仍然需要关注感染率。

合并感染

此外，也有可能在世界其他地方病例中发现的许多症状是由新冠与感冒病毒"合并感染"引起的，特别剧烈的普通感冒菌株经常以类似于新冠的方式出现。

研究人员说，此前世界各地的防疫限制导致包括流感在内的其他传染病染病率明显下降。随着世界大部分地区现在开始尝试"与病毒共存"，那些病毒也有了卷土重来的机会。

（路透社）

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