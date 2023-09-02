为亲见教宗 中国天主教徒涌入蒙古

（德国之声中文网）这个周末，不少中国天主教徒涌入蒙古首都乌兰巴托，以期能够看到教宗方济各，一睹他们在国内难以想象的宗教盛事。不少游客表示，希望教宗有一天也可以去中国访问。

据法新社报道，中国有大约1200万天主教徒。这几十年来，他们在中共允许的宗教活动和梵蒂冈支持的地下教会之间左右为难。

而这个周末，教宗第一次来到了他们的"家门口"，这也是首次有天主教教宗到访蒙古，一些中国教徒专程赶到乌兰巴托。在蒙古首都的中心广场，法新社记者看到信徒的人群中有展开的中国国旗，一些信徒戴着口罩和墨镜，遮住面容。

保持低调

一位中国游客表示，她和同伴此行必须"特别低调"。 "在过边检的时候，我们被问到出国干什么，是不是天主教徒，我们说我们是旅游的"，她讲述道。 "天主教徒在中国受到的压力很大"，她说，"我们还担心等回国之后，会不会被请去'喝茶'。"所谓被"请喝茶"就是指被中国国安人员传唤询问。

这位中国游客透露，她所在的旅游团有大约20人，来自北方，都是来看教宗的。 "我们不敢让别人知道我们的行程。"

建筑物外挂着欢迎教宗的布条

中梵秘密协议

中国共产党官方上是无神论者，对各种宗教机构都实行严格控制。天主教宗方济各多年来一直在努力与北京建立联系，2018年双方达成了一份秘密协议，允许双方在任命中国主教方面都有发言权。

专程到蒙古来看教宗的中国教徒希望北京和梵蒂冈之间的关系能够继续升温，甚至也许有一天，教宗也能去中国访问。一位75岁的孔姓教徒对法新社记者说，希望教宗能到中国来，双方"应该进行外交对话"。

26岁的塔米尔来自中国内蒙古自治区，他虽然不是天主教徒，但是也有相似的愿望。 "教宗访问亚洲是非常罕见的事"，他说，"蒙古离我们这么近，所以我就来看看他。我的旅游团里有不少天主教徒，他们第一次见到教宗，都很兴奋。"他表示希望有一天教宗也能去中国，"这样就更好了"。

38岁的陆磊（音）是一名来自黑龙江的石油工程师，他对法新社记者表示，自己对天主教文化很感兴趣，尽管自己不是信徒。他说自己为了给此行做准备，还看了《年轻的教宗》（The Young Pope）——这部美剧由裘德·洛领衔主演，讲述了一位虚构的美国保守派教宗的故事。 "我当然也希望教宗能到我们中国来"，他说，"每个国家都应该支持不同的宗教，让老百姓自由地去选择要信什么教。"

教宗9月1日抵达蒙古新乌兰巴托国际机场

说一套做一套的宗教自由

宗教信仰自由确实写入了中华人民共和国宪法，但是维权组织指出，宗教组织在中国经常受到迫害，教徒参与礼拜的自由受到严重限制——并且这种趋势在习近平治下变得愈加严重。

另一名在乌兰巴托旅游的中国信徒表示，由于当局的恐吓，"在敏感的日子我们都不能去教堂，比如复活节、圣诞节等"。她还表示，当局"说的是一套，做的是另一套"。

在采访过程中，法新社记者听到一位游客建议其他人不要接受采访，以免在返回中国之后遇上麻烦。 "我想你知道我们为什么不能说太多"，一位在大教堂等待的女游客说，"你该知道这是怎么回事。"

在中国,天主教徒被边缘化 国家监控的天主教会 据估计中国有1200万名天主教徒。而中国是一个大部分国民不信教的世俗国家。 1957年，共产党政府成立了“天主教爱国会”（KPV） - 一个由国家控制的官方教会。任何想要在中国信奉天主教的人，都必须加入天主教爱国会（KPV）。

在中国,天主教徒被边缘化 中国与梵蒂冈：持续了几十年的冲突 但中国的天主教徒是分裂的。只有大约一半属于国家控制的天主教爱国会 。其追随者不承认教宗是天主教的最高领袖。而中国的另一部分天主教徒，也就是所谓的地下天主教徒则忠于罗马教宗及其在中国的最高代表贾治国主教（Julius Jia Zhigou ）。他们在所谓的“地下教会”传播其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 谁有权任命主教？ 中国国家承认的天主教爱国会与梵蒂冈之间争议的焦点是应该由谁来任命主教和神父，如鞠瑞彬主教。北京则自己任命主教。但是根据梵蒂冈的教规，主教要由教宗来任命。此外，梵蒂冈与中国之间没有建立外交关系，但却同北京不承认有独立主权的台湾建有外交关系，这给梵蒂冈与北京之间的关系蒙上阴影。

在中国,天主教徒被边缘化 中国天主教的混乱状况 中国北方一个名叫友通村的村庄就充分体现了中国天主教的混乱状况。该村共有5000多村民，其中约有一半是天主教徒。村里有一个国家认可的教会，另外还有两个大型地下教会和许多非正式的小型家庭教会。正式教会的信徒也会在公共场合公开展示其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法威胁信仰自由 像这样的地下教会一般情况下被容忍，但受到当局的严格监控。家庭教会只要不举行大规模的集会活动通常不被重视。然而，2018年2月一部新的宗教法生效，宗教活动将受到更严格的监控。因此，中国天主教徒担心今后会受到更多的压制。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法加强对教会的管制 现在，国家教会的宗教事务也开始受到限制。教堂的十字架被拆除。教宗方济各一世显然正在考虑承认中国官方承认的教会主教。作为回报，北京应该在挑选主教方面让教宗拥有发言权。

在中国,天主教徒被边缘化 协议导致不确定性 中国政府和梵蒂冈之间有可能达成的协议让很多天主教徒感到不安。他们担心这会加剧教区的分裂。还有一些人希望能够享有更多的自由。董冠华牧师（图片）认为，这笔交易可能会让更多的人进入像他这样的非官方教会。

在中国,天主教徒被边缘化 真正的信仰何在？ 对于来自友通村的裴资鸣来说，梵蒂冈和北京之间的不同利益是核心的问题。他说：“通过其建筑你就能看出什么才是这个国家真正重要的东西。许多欧洲国家规模最大的建筑是教堂。但是在中国最大的建筑物都是银行和政府机构，因为那才是他们真正的信仰所在。”



（法新社）

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