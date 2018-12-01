 为了“黄背心” 法国财政赤字将再超标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2018

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时政风云

为了“黄背心” 法国财政赤字将再超标

去年, 法国自2007年以来首次成功达到欧盟规定的财政赤字不超过占国内生产总值3%的上限。但由于政府对“黄背心”运动做出的让步，这一成就可能只是昙花一现。

Vorder- und Rückseite einer französischen Euromünze (picture-alliance/K. Ohlenschläger)

（德国之声中文网）预计2019年法国的财政赤字将再次逾越欧盟规定的上限。法国总理爱德华·菲利普（Edouard Philippe）在接受《回声报》采访时表示， 预计未来一年的财政赤字将在3.2% 左右。而欧盟规定赤字最高不得超过国内生产总值的3%。此前, 法国国民议会议长理查德·费朗（Richard Ferrand）甚至表示, 他预计赤字将达到 3. 4%。

就在9月底, 法国政府还预计未来一年财政赤字将维持在2. 8% 左右，今年则只有2.6%。

昂贵的承诺

鉴于针对其改革政策爆发的大规模抗议活动，法国总统马克龙一周前向全国发表讲话时宣布将实施社会福利措施。为了平息身穿黄背心的示威者的愤怒，马克龙计划提高最低工资标准、对退休人员减税并降低加班费的税率。这意味着国家预算将增加支出80至100亿欧元。除此之外，马克龙总统此前推翻的一项环保税，也将导致国库收入减少了数十亿欧元。

Emmanuel Macron Rede an die Nation (Reuters/L. Marin)

马克龙发表电视讲话，承诺福利措施

自11月中旬以来, "黄背心"示威者每个周末都会走上街头游行，但是最近的一次示威参加者人数下降。

欧盟经济事务专员皮埃尔·莫斯科维奇（Pierre Moscovici）最近曾表示, 应该容忍法国因暂时的问题造成的财政赤字超标。如果财政赤字超过占国内生产总值3%的上限，但是只要持续时间不到2年, 而且不超过3.5%,就不应该强行启动惩罚措施。

  • Proteste Gelbwesten in Paris (Reuters/S. Mahe)

    色彩与抗议

    黄背心

    理念很简单：身穿黄背心，在脸书约定时间，走上街头。法国的“黄背心”抗议既无领袖，也没有层级，也并不与政党挂钩。左派、甚至极右派别团体都有参与。他们共同的抗议对象是：总统马克龙的路线。

  • Thailand Bangkok Demonstration Rothemden (AP)

    色彩与抗议

    红衫军

    泰国的红衫军曾吸引世界的注意力。他们由一些不同的政治团体组成，在全国民主联盟的框架下，反对军政府。红衫军支持的是2006年军政变中下台的总理他信。他们组织了许多大规模的抗议。

  • Thailand Demonstration Gelbhemden Anhänger König Bhumibol Adulyadej (picture-alliance/dpa/Royal Household Bureau)

    色彩与抗议

    黄衫军

    与红衫军对立的是黄衫军。后者主要是自由派或保守派阵营，反对他信的政策。许多黄衫军是泰国国王的支持者。

  • Rom Konklave beginnt (Reuters)

    色彩与抗议

    颜色的力量

    颜色一直都是权力关系的一种表达。在中世纪，只有上流社会才能穿着红色或紫色的衣服，因为这种颜色的染色剂很难制作。如今，在天主教廷保留了这一色彩上的传统——红衣主教。

  • Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Hongkong vor 01.12.2014 (AFP/Getty Images/D. de la Rey)

    色彩与抗议

    雨伞革命

    不过，除了某一种颜色之外，一样物品也能成为抗议的标志。比如，2014年香港的雨伞运动。他们要求有更多民主。雨伞也有实际的作用：遮阳挡雨、或者抵挡警察的催泪弹。

  • Hong Kong Regenschirm Revolution (picture-alliance/epa/A. Hofford)

    色彩与抗议

    小黄伞

    在香港的雨伞抗议中，也常能见到显眼的鲜亮的黄伞。手举黄伞让抗议者更有一种合一的形象。

  • Iran Grüne Bewegung Logo Symbolbild

    色彩与抗议

    绿色革命

    2009年伊朗总统选举后，许多城市爆发大规模街头抗议。示威者指控强硬派的内贾德政府选举舞弊。反对内贾德的抗议者身着绿衣或戴绿色头巾。抗议受到残酷镇压，多人死亡，数千人被逮捕。

  • Argentinien Mütter der Plaza de Mayo Archivbild 2005 (picture alliance/AP Photo)

    色彩与抗议

    “戴白色头巾的母亲”

    白色的头巾是她们的标志：1977年，阿根廷布宜诺斯艾利斯的五月广场上，这些母亲聚集在一起，要求当时的军政府查清她们失踪的孩子们的下落。在军政府时期，阿根廷约1.5万人“失踪”。他们被抓走、受到虐待和杀害。

  • Serbien Demos Vukovar Verbrechen (DW/Igor Jeremic)

    色彩与抗议

    黑衣女子

    1988年的以巴冲突中，就有身着黑衣的以色列和巴勒斯坦女性，以静默方式抗议以色列政府。后来，许多国家的女性也采取了这一抗议方式，比如，图中是2013年在贝尔格莱德的一次抗议。

  • Sowjetunion Parade auf dem Roten Platz (picture-alliance/Tass)

    色彩与抗议

    红旗帜

    过去很多世纪里，红色是统治者的颜色。不过，法国大革命中，抗议者带着红颜色的帽子，让这一颜色的涵义发生变化。此后，红色成为要求平权的色彩标志，特别出现在社民党人、社会主义者和共产党人的集会中。图为1971年莫斯科的五一大游行。

  • Judenverfolgung im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    色彩与抗议

    褐衫队

    工人运动以红色旗帜为标志，法西斯分子则喜欢穿黑色或黄褐色的服装，比如德国纳粹时期的冲锋队。对他们来说，重要的是统一着装，好让个人可以融入（或消失）在群体中。

  • Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa)

    色彩与抗议

    紫色

    紫色是女权运动的色彩标志。紫色是粉色和蓝色的混合色，而后两种颜色恰恰代表传统上小女孩、小男孩喜欢的颜色。此外，美国知名女作家爱丽丝·沃克也有一本以女性为主题的小说，名叫《紫色姐妹花》（The Color Purple）。

  • Großbritannien London Gay Pride Parade (picture-alliance/ZUMA PRESS/R. Pinney)

    色彩与抗议

    彩虹

    不少团体以彩虹色作为自己的标志，比如国际和平运动、同性恋团体、环保组织绿色和平。彩虹作为抗议的标志有十分古老的历史：早在1525年的德国农民起义中，就挥舞彩虹色的旗帜了。

    作者: Martin Muno


 

李京慧/叶宣 (路透社、德新社)

 

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