为了遏制难民潮 欧盟出台一揽子新法规

（德国之声中文网）同27个成员国进行了8年艰苦谈判之后，欧盟议会终于就避难法重大改革达成共识。这项所谓的“移民一揽子法规”内含八项法规，重点是要减少新增移民的人数、加快庇护申请、并将避难申请程序转移至欧盟外部边境。根据欧盟统计署提供的数据，去年，共收到114万宗庇护申请，延续了过去四年的递增趋势。除此之外，2022年之后，欧盟还接纳了大约四百万乌克兰战争难民。

欧盟外部边界的避难审核将如何进行？

避难申请者以及难民通过陆路、海路以及空路抵达欧盟后，应在七天之内进行身份确认，并在“Eurodac”系统登记生物信息。

来自避难申请批准率低于20%的国家的移民，则须在边境地区停留最多十二个星期。在这些设在希腊、马耳他、西班牙、克罗地亚以及塞浦路斯境内的收容站内，将就哪些人无需进一步审核即可遣返原籍国做出决定。被遣返者只占所有避难申请者中的一小部分。预计这些收容站将可容纳大约三万人。

而来自避难申请批准率较高国家的难民则将进入正常的审核程序。迄今为止动辄耗时数年的避难审核程序将得到大幅缩减。避难申请一旦被拒，当事人将立即从欧盟外部边界被遣返。

如何减轻欧盟外部边界国的难民负担？

第一接受国应有权将避难申请获批或获批概率较高的难民转移至其他欧盟国家。欧盟各成员国之间应遵守“团结协作义务”。匈牙利等拒收难民的国家则至少应向第一接受国支付某种补偿，或提供设备及人员，每拒收一名难民应提供两万欧元的补偿金。但这一补偿机制并非法律规定，而是需要各成员国根据个案进行协商谈判。如果一个成员国认为负担过重，它将有权放松很多条款的执行或向其他国家要求支援。一旦出现上述“危机情况”，各国将共同做出决定。换句话说，今后各国间就难民问题展开争论将在所难免。

避难申请目标国应如何减负？

在希腊、意大利等国首次提出避难申请的大多数人都会直接前往德国、奥地利、法国以及荷兰等国，其中也包括避难申请被驳回的人。意大利等第一接受国本来有义务接回这些前往其他国家的避难者，但实际情况却并非如此。新的移民事务一揽子法规对此进行了修正。欧盟各国对难民的福利政策以及接纳条件应当统一，这样才能减少难民在欧盟境内迁徙的吸引力。

遣返难民的程序能否简化？

按照新出台的移民问题一揽子法规，今后向原籍国或过境国遣返被拒难民应变得更加快捷。为此目的，欧盟正在同一系列国家开展双边谈判，希望这些国家能够重新接纳原籍本国的被拒难民。在此方面，突尼斯常被作为例子。根据欧盟同突尼斯签署的一项协议，突尼斯将接受避难申请被拒的本国公民，而作为回报，该国将获取欧盟的经济援助。不过，对于那些借道突尼斯前往欧盟避难的撒哈拉以南地区难民，突尼斯则拒绝重新接受。

2016年，欧盟同土耳其签署相关协议之后的数年间，从土耳其前往希腊的叙利亚难民人数明显减少。但这一协议现在已经形同虚设，因为土耳其已经不再接受从希腊遣返的叙利亚难民。

如何避免所谓“避难游客”现象？

欧盟边防机构今后将完善入境者生物信息登录制度，并将存档数据向所有成员国开放查询。过去的经验显示，有人避难申请在希腊遭到拒绝后，又前往奥地利再度提出避难申请，甚至有人周游各国，在欧盟多个成员国提出避难申请。新规定就是为了杜绝这种现象的发生，并在避难申请遭拒绝的情况下，可以快捷地将当事人从第一申请国直接遣返原籍。2015年，欧盟曾多次尝试推出避难者登记义务，但迄今为止的数据库Eurodac只能存贮指纹信息，而且漏洞百出、技术故障频频发生。

新法规为何引起争议？

新法的支持者认为，收紧相关法律和审核程序后，遣返难民将变得更加快捷简便，长远而言，这将起到阻遏非法移民大量涌入的作用。一旦避难申请遭拒，当事人将很难再有机会继续留在欧洲，这样前往欧洲寻求庇护的人也就会越来越少。

但对新法持批评态度的人则表示，新法规令欧盟避难法变成一纸空文，会把那些需要保护的人拒之门外，今后难民在地中海溺亡的事件将层出不绝。

接下来怎么办？

由27个成员国组成的欧盟理事会，四月底将就新法进行表决，不过，新法届时获得通过已无悬念。一揽子新法规何时生效，将主要取决于各成员国是否以及在何种程度上承担相关义务。意大利会在边界设立封闭式的收容站吗？欧洲北部和东部的欧盟成员国会表现出协作精神，会主动接纳难民或至少向接纳国支付一些费用吗？一般认为，切实开始执行新法规仍需要大约两年时间。也就是说，新法规是否真能减少难民人数，多年之后才能见分晓。



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