 为了共同富裕，房地产税呼之欲出 | 经济纵横 | DW | 15.10.2021

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经济纵横

为了共同富裕，房地产税呼之欲出

中共党媒正式发表习近平《扎实推动共同富裕》的文章，该文发出了“积极稳妥推进房地产税立法和改革”的号召。

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据中国媒体周三报道，习近平8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议，研究促进共同富裕、防范化解重大金融风险。会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。中国网民却想知道，何为过高收入，政府又会如何调节。

薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。

中国领导层出手干预科技企业的“野蛮生长”，新出台的规则令许多行业倍感压力。在习近平“共同富裕”的口号下，许多科技业巨头及富豪们纷纷捐出巨款投入慈善。分析家认为，中国的整顿行动还将持续。 

未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。

（德国之声中文网）多家中国政府媒体周五（10月15日）同时发表了国家主席习近平《扎实推动共同富裕》一文。该文是习近平今年8月17日在中央财经委员会第十次会议上讲话的一部分。在那次会议上，习近平尤其强调了"共同富裕"这个概念，指出"共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征"。

习近平在文章中为直到本世纪中叶不同的发展阶段，设定了不同的目标。到"十四五"末(2025年)，全体人民收入和实际消费水平的差距逐步缩小。到2035年，全体人民的基本公共服务实现均等化。到本世纪中叶，全体人民共同富裕基本实现，居民收入和实际消费水平差距缩小到合理区间。

习近平也在国际舞台上宣讲共同富裕的主张。周四（10月14日）在第2届联合国全球可持续交通大会开幕式演讲时，他提到要"要坚持共同发展，促进公平普惠"，说"各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕"。他指出，在新冠疫情冲击下，全球贫富差距进一步恶化，南北鸿沟继续扩大。

《扎实推动共同富裕》一文强调构建初次分配、再分配、三次分配的主张，认为基础性制度安排十分重要，应该加大税收、社保、转移支付等调节力度，最终社会人群中形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。

针对中国没有明确的财产税和遗产税制度，习近平文章明确要求，"要合理调节过高收入，完善个人所得税制度，规范资本性所得管理。"

2020年中国两会记者会上，中国总理李克强曾表示，中国有6亿人月收入在1000元以下，多项研究显示，中国国民收入分配中，近年来居民占比持续下降，2018年在初次分配和再分配中的占比，均低于2013年。在中国2020年宣布正式脱贫之后，解决贫富不均问题是下一个更为严峻的挑战。

China Evergrande Group

习近平文章中提到房地产领域的改革

而解决该问题的手段之一，习近平文章中提到房地产领域的改革，他表示，"要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。"

路透社等媒体注意到该文并指出，10多年来，中国一直想推进实施房地产税，但遭遇到包括地方政府在内的反抗，人们担心房产税导致房产价格下滑，或在市场出现恐慌性急售。在是否推出房地产税的讨论中，市场一直有"该税会影响经济增长的担忧"。

据《财新网》报道，中国早在1986年就出台了《房产税暂行条例》，向房产所有人纳税，但个人所有、非营业房产不需要交房产税。2011年，作为改革试点，上海、重庆两地宣布对居民自住房屋征收房产税。但这里只牵涉到房产，而不含地产。

在习近平明确发出"积极稳妥推进房地产税立法和改革"的号召后，有理由预测，中国会在短期内修订《房产税暂行条例》，扩大征收范围，将个人住房纳入其中，与此同时，将整合现有税种，开始征收房地产税这一新税的改革。

有分析认为，中国国内疫情控制较好、经济持续复苏，实现当年预期目标压力不大，这为房地产税改革提供了较好的经济社会环境。更有观点说，应用好增长压力较小的窗口期，解决中长期结构性问题。

(综合报道)

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