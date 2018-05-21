为了公平，阿尔卑斯山小镇抽签分配墓地

（德国之声中文网）风景如画的贝希特斯加登（Berchtesgaden）长期墓地不足。不过，当地官员近日宣布，有约200个位置如今空出来，包括140个墓地和60个骨灰盒存放处。这些位置的分配将通过抽签决定。

抽签将于下周三举行。这座小城有7800居民。其中，280人在周六早晨登记参与抽签。

地方政府官员称，此举是为了"尽可能公平"。

墓地的价格在490-760欧元之间。当地居民可以为自己或亲属申请。

德国殡葬业联合会称，还从未听说墓地位置供不应求的事情。特别在德国北部，许多墓地是空置的。

贝希特斯加登曾是希特勒的度假地点。他在山顶买了一处房子，后来成为可以说是第三帝国的第二执政地点。一些纳粹头目如戈林、戈培尔、施贝尔都时常来此。

希特勒的"鹰巢"俯瞰贝希特斯加登，其建造是为庆祝希特勒50岁生日。

如今，贝希特斯加登及附近地区成为备受旅游者和登山爱好者青睐的度假胜地。附近有瓦茨曼峰和一个德国国家公园。

花园般的墓地 悼念亡灵 基督教年历的最后一个星期天是“死亡星期日”（Totensonntag）。在这一天，基督教徒会前往亡者安息之地悼念亡灵。在德国，墓地不仅仅是纪念死者的地方，因为安宁静謐、设计优美、历史悠久、一些墓地往往也是受欢迎的郊游地点。

花园般的墓地 名人安息地 人们慕名而来的目的也可能是为了悼念埋葬在墓地的名人雅士：德国剧作家贝托尔特·布莱希特（Bertolt Brecht）和夫人海伦娜·威格尔（Helene Weigel/见图）就安葬在柏林的多罗顿城市公墓（Dorotheenstädtischen Friedhof）。前德国总统约翰内斯•劳（Johannes Rau）也安息于此。

花园般的墓地 花园式墓地 奥斯多夫公墓（Ohlsdorf Friedhof）占地391公顷，是全球最大的花园式墓地。自1877年修建完毕以来到现在已经举行过超过140万次葬礼。这里有23.5万个墓穴。演员、导演哥林多根斯Gustaf Gründgens）和作家博尔谢特（Wolfgang Borchert）就被安葬在这里。

花园般的墓地 特色墓碑 在中世纪，科隆的梅拉滕公墓(Melaten-Friedhof )一度也被当作执行死刑的地方。如今这里约有5.5万个墓穴，其中也有些离奇怪诞的墓碑：狂欢节是科隆的特有风俗之一——从墓碑上可以看到这位逝者对这个节日的热爱程度。

花园般的墓地 世界遗产 1818年开始投入使用的“历史墓园”（Historischer Friedhof）自1998年起被列入联合国教科文组织世界遗产名录。这座位于魏玛的墓园还埋葬着王公贵族：大文豪歌德和希勒的石棺就保存在这里。

花园般的墓地 山顶墓地 位于海德堡的山顶墓地(Bergfriedhof)自1844年启用以来，已经安葬了超过1.7万人。其中包括魏玛共和国总统弗里德里希·艾伯特（Friedrich Ebertf/见图）。除此之外，这里也是女作家希尔德·多米（Hilde Domin）和诺贝尔化学奖得主卡尔·波希（Carl Bosch）的安息之地。

花园般的墓地 历史悠久 波恩老墓园（Alter Friedhof）以这种特殊的形式把波恩的历史从18世纪初就保存下来。这里的第一个墓穴建于1715年。从艺术史来看这里可以追溯到巴洛克晚期。很多伟大的艺术家都被埋葬于此，比如作曲家舒曼夫妇和哲学家施勒格尔（Wilhelm Schlegel）。

花园般的墓地 “艺术之家” 想要死后被埋葬在慕尼黑的圣乔治墓地（Friedhof St.Georg）并不容易，死者一定要满足某种条件才行。因为这块不大的墓地是著名艺术家们十分青睐的“栖身处”之一。这里的208个墓碑是巴伐利亚和德国文化文化历史的一个标志。除了作家埃里希·凯斯特纳（Erich Kastner）之外，这里还安息着电影怪才赖纳·维尔纳·法斯宾德（Rainer Werner Fassbinder）和著名电影制片人伯纳德·艾辛格（Bernd Eichinger）。

花园般的墓地 森林墓地 位于斯图加特的“森林墓地”（Waldfriedhof）的一大特点是：从1929年起，人们可以乘坐缆车前往这个海拔一百多米高的墓地。德国前总统特奥多尔·豪斯（Theodor Heuss）画家、雕塑家奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer/见图)就被埋葬在这里。

花园般的墓地 犹太墓园 柏林白湖犹太墓园是最有名的按照犹太丧礼埋葬死者的墓地。建于1880年，是欧洲面积最大的犹太人墓地。这里约有11.6万个墓位，是德国的受保护建筑。

花园般的墓地 “圣砂” 位于莱茵兰 - 普法尔茨州沃尔姆斯（Worms）的“圣砂”（Heiliger Sand）是欧洲现存的最古老的犹太墓地。根据估计，这座墓园于1034年建成，这一年也是沃尔姆斯第一座犹太教会堂成立的年份。在“圣砂”的约2000个墓穴中，现存的最古老墓碑建于1058年。有着2000多年里历史的沃尔姆斯是德国最古老的城市之一。 作者: Nikolas Fischer/文木



作者：Richard Connor