为乌克兰而战的白俄罗斯士兵

俄称导弹击毙数十名乌克兰军官 泽连斯基: 恐遭遇更强攻势

本周，欧盟将密集磋商给予乌克兰入盟候选国地位的事宜。在此背景下，乌克兰总统泽连斯基预计将面对俄军更猛烈的进攻。俄罗斯方面周末已称在东部和南部取得了战果。