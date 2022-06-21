为乌克兰而战的白俄罗斯士兵

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在俄乌战争中，白俄罗斯站在侵略者一边。但是，许多白俄罗斯人却没有像他们的政府一样，而是选择自愿加入乌克兰军队。现在，乌克兰军队已经专设了一支“白俄罗斯团”。
本周，欧盟将密集磋商给予乌克兰入盟候选国地位的事宜。在此背景下，乌克兰总统泽连斯基预计将面对俄军更猛烈的进攻。俄罗斯方面周末已称在东部和南部取得了战果。
俄罗斯官方近日频频表示，将允许乌克兰粮食通过俄军封锁的海岸线出口海外。但是，就黑海护航问题，各方尚存在分歧。鉴于国际粮价飙升，联合国正在努力恢复乌克兰粮食出口。6月8日，俄外长将去土耳其讨论此议题。
是谁实施了黑海封港、海航线布雷？对俄制裁是否推高了谷物价格？乌克兰小麦能否被取代？以下是德国之声的事实核查。
莫斯科5月19日表示，本周已有1730名受困在马里乌波尔的亚速钢铁厂的乌方战斗人员向俄罗斯投降。与此同时，俄乌之间的和谈停滞不前。乌克兰总统泽连斯基表示，战争将是漫长的，将戒严令和总动员延长了90天。
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