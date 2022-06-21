 为乌克兰而战的白俄罗斯士兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵

在俄乌战争中，白俄罗斯站在侵略者一边。但是，许多白俄罗斯人却没有像他们的政府一样，而是选择自愿加入乌克兰军队。现在，乌克兰军队已经专设了一支“白俄罗斯团”。

观看视频 04:14

更多内容来自 每日播客(视频)

争风吃醋爱打架 造就美丽长颈鹿

争风吃醋爱打架 造就美丽长颈鹿 21.06.2022

俄军攻势集中在乌克兰东部，战火不那么激烈的其他地区，则吸引越来越多的乌克兰难民重返家园。德国之声记者在柏林长途大巴总站遇到了许多准备回家的乌克兰家庭。

战争未止 乌克兰难民依旧重返家园 21.06.2022

乌军高层说，他们还需要至少1000门火炮、500台坦克，才有望将俄罗斯侵略军驱赶回2月24日之前的位置。现在，缺枪少炮的乌军伤亡率急剧上升，而西方国家在供应武器问题上，却依然拖拖拉拉。

武器弹药告急 乌克兰军队伤亡率陡增 20.06.2022

Grotte Cosquer, Marseille (Bouches-du-Rhône) Couloir d’accès à la grotte © MC DRAC /

海底深处的瑰宝：南法史前壁画洞穴 19.06.2022

相关文章

FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends a meeting with local authorities during a visit to the southern city of Mykolaiv, as Russia's attack on Ukraine continues, in Ukraine June 18, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

俄称导弹击毙数十名乌克兰军官 泽连斯基: 恐遭遇更强攻势 20.06.2022

本周，欧盟将密集磋商给予乌克兰入盟候选国地位的事宜。在此背景下，乌克兰总统泽连斯基预计将面对俄军更猛烈的进攻。俄罗斯方面周末已称在东部和南部取得了战果。

FILE - epa04931434 An archive picture made available on 15 September 2015 of combine-harvesters loading the grain in the lorry during the harvest works in the Kiev region, Ukraine, 06 September 2010. EPA/ROMAN PILIPEY (Zu dpa Die ukrainische Landwirtschaft - großer Getreideexporteur trotz Krise) ++ +++ dpa-Bildfunk +++

乌克兰粮食有望恢复出口 谁来提供护航? 07.06.2022

俄罗斯官方近日频频表示，将允许乌克兰粮食通过俄军封锁的海岸线出口海外。但是，就黑海护航问题，各方尚存在分歧。鉴于国际粮价飙升，联合国正在努力恢复乌克兰粮食出口。6月8日，俄外长将去土耳其讨论此议题。

A Russian serviceman walks while guarding an area of the Mariupol Sea Port in Mariupol, in territory under the government of the Donetsk People's Republic, eastern Ukraine, Friday, April 29, 2022. This photo was taken during a trip organized by the Russian Ministry of Defense. (AP Photo)

事实核查：粮食正被普京用作一种 "无声武器"？ 12.06.2022

是谁实施了黑海封港、海航线布雷？对俄制裁是否推高了谷物价格？乌克兰小麦能否被取代？以下是德国之声的事实核查。

Der Ukrainer Mychailo Purishev hat mit seinem roten Kleinbus mehr als hundert Menschen auf eigene Faust aus Mariupol evakuiert. Zwischen März und Mai 2022 in der Ostukraine gemacht.

乌克兰延长戒严和动员 俄称亚速钢厂1730人投降 19.05.2022

莫斯科5月19日表示，本周已有1730名受困在马里乌波尔的亚速钢铁厂的乌方战斗人员向俄罗斯投降。与此同时，俄乌之间的和谈停滞不前。乌克兰总统泽连斯基表示，战争将是漫长的，将戒严令和总动员延长了90天。