为中国冬奥夺金 “雪上公主”难绕开政治？

（德国之声中文网）腾空，翻转、向左转体偏轴1620，稳稳落地--在北京冬奥自由式滑雪女子大跳台决赛中，18岁的谷爱凌用一个自己从未挑战过的超高难动作优美稳健地完成了第三跳，从而反超对手，在高手云集的比赛中斩获金牌，为中国体育代表团赢得本届冬奥的第三金。

中国媒体沸腾了，社交网络沸腾了。谷爱凌在接受央视采访时说："今天是我人生最高兴的一天，最高兴的一秒。我在最后一跳做了一个从来没有挑战过的动作，历史上没有女孩儿挑战过的一个动作。"新华网在显著位置以"谷爱凌夺冠 还有谁不喜欢这个热爱滑雪的'天才少女 '"为题发布视频庆贺，谷爱凌个人的传奇故事也在短时间内刷爆了国人的朋友圈：2003年出生于美国旧金山，母亲毕业于北京大学，是华尔街精英，父亲是美国人，曾是哈佛大学的高材生；3岁开始滑雪；9岁成为全美少年组滑雪的冠军；11岁夺得全美13岁以下坡道障碍赛冠军；14岁时获得了9个全美冠军，2019年官宣加入中国国家队，2020年在洛桑冬青奥会为中国队摘得两金一银；2021年在美国科罗拉多州亚斯本的冬季极限运动会上赢得三枚奖牌。她不仅是坚强勇敢，勇于挑战自我、挑战极限的天才型运动员，还是17岁成功考入斯坦福大学的学霸和美丽、阳光的时尚界的宠儿，以及在中国有着超高人气的20多家商业品牌的代言人。

谷爱凌被中国媒体形容为率真活泼，有着挑战自我、突破自我的"天生要强"的精神特质。她带有北京腔的流利的中文也令她透过文化亲近性，让中国网民将她捧在手心。

谈国籍、谈中国都是敏感话题

不过，在中美政治关系敏感的今天，代表中国队参赛的谷爱凌到底是哪国人的身份并非不是人们关注的话题。谷爱凌曾说，"当我在美国，我是美国人；当我在中国，我是中国人。"这样的表述当然非常巧妙。中国不允许持有双重国籍，美国法律规定未成年人无法选择放弃美国国籍。如今谷爱凌18岁了，但她从未明确表示过"放弃美国国籍"。

纽约时报中文网2月5日的一篇报道写道，"谷爱凌拒绝对自己的公民身份置评。中国不允许持有双重国籍，但没有官方记录表明她放弃了自己的美国国籍。"

该报还写道："她想要取悦中国政府和民众，同时又要在美国和全世界推销自己，实现这种追求可能比她在北京雪场上的任何表演动作都更加困难。"

谷爱凌2020年在洛桑冬青奥会为中国队摘得两金一银

文章说，去年12月，在科罗拉多州铜山站赢下著名的激浪巡回赛的U型场地赛金牌后，谷爱凌同意接受一次简短采访。"但当谈到中国的话题时，哪怕还没提到香港、维吾尔人、网球选手彭帅的消失和女子职业网球协会退出中国的决定，她就望向了雅普斯（注：谷爱凌的体育经纪人），后者试图结束采访。'我就不答了，'谷爱凌说。'没有必要制造分歧。我觉得我所做的一切都是为了包容。这一切都是为了让每个人尽可能感受到与彼此的连结。'"

纽约时报对此评论到，问题在于，她能否一直保持这样的姿态，代表着两个关系正在恶化的敌对国家，做一个不发表公共意见的公众人物。该报还称，本想采访谷爱凌的母亲，但58岁的谷燕表示，除非《纽约时报》避免涉及中国相关的政治问题，并允许她在报道发表前审阅文章，她才愿意谈论女儿。纽约时报拒绝了她的条件，因此没有对她进行正式采访。

对于谷爱凌到底是中国国籍还是美国国籍，许多中国网民发文，力挺"不需要纠结"她的国籍问题，并批评部分质疑是"恶意重重"。在美国的资深媒体人王剑在接受自由亚洲电台采访时认为，无论出生美国、代表中国参赛的花滑选手朱易遭到谩骂还是谷爱凌的国籍问题，都反映了中国政府和部分民众"金牌至上"的态度，即不管是不是双重国籍，只要能得金牌什么都行，不得金牌就等着挨骂。

金牌的政治使命

谷爱凌夺得冬奥自由式滑雪女子大跳台冠军后，中国体育总局冬运中心发出贺信称赞谷爱凌发挥出色，为中国再添一金，并称希望自由式滑雪大跳台及坡面障碍技巧队再接再厉，"为党和人民争取更大的光荣，为实现体育强国梦作出更大贡献"。中共北京市委和市政府也同时发出贺电，赞扬谷爱凌为国家赢得了荣誉，称此成绩将激励全市人民"奋力谱写中华民族伟大复兴的北京篇章。"

尽管这样的措辞对中国民众来说都习以为常，但也显然让中国政府一直声称的"反对体育政治化、奥运政治化"的表态不攻自破。这些贺信与贺电都没有提到谷爱凌在美国出生长大、并在美国获得一流滑雪培训、长期代表美国队参加国际比赛的背景。

现实很复杂

"我能在约七米高的U型雪场里做后空翻，那不是政治，而是在挑战人类极限，将人类连结起来。"谷爱凌曾这样说过。她也在微博上用中文写道，"我希望能够通过追求极限运动来增进中美两国人民的交流、了解和友谊。"

愿望很美好，现实很复杂。谷爱凌尽管一直对其身份和国籍避而不谈，也回避政治问题，不谈政治观点，但随着对她的关注度冲上云霄，有关辩论很难消失，她的每一番言论，每一次表态也都会被放在聚光灯下审视。在谷爱凌的推特账户下，有人问她为何她可以上Instragramm,但大陆其他中国人却不行。对此，谷爱凌回答说，"任何人都可以下载vpn免费"。这一说法立即遭到网络名人方舟子的反驳。他在推特上写道："说中国互联网很自由，任何人都可以下载vpn免费翻墙。这不就是当初胡锡进为中国建墙辩护的理由嘛。谷爱凌还以中国社交平台使用者的身份向世界澄清，关于朱易的网络评论90%以上是正面的。看来上亿代言费不是白拿的，已经在做大外宣替中国政府代言了嘛。她明年上斯坦福难道是用中国护照申请签证？"

方舟子推特中提到的谷爱凌"向世界澄清，关于朱易的网络评论90%以上是正面的"是指谷爱凌7日在Instagram上的一段表态。代表中国队参赛的花滑运动员朱易2月6日和7日两度在比赛中摔倒后，遭到中国网民批评，部分网民甚至对其进行攻击。在微博上，#朱易摔倒的标签获得超过2.3亿的浏览量，不过，许多攻击她的相关评论很快遭到删除。美国媒体Insider2月7日对这件事予以关注并在社交媒体平台Instagram上发布了朱易泪洒北京冬奥会赛场的照片。配图文字写道："在冬奥赛场摔倒后，放弃美籍而代表中国参赛的朱易正遭受着来自中国社交媒体用户的攻击。"谷爱凌在Instagram对此回应称，"作为一个真正使用中国社交媒体的人，我想在这里说，90%以上的评论都是积极的和令人振奋的。这是运动的一部分，每个人都明白这一点。"

谷爱凌的这段回应不仅引起方舟子的注意，中国官媒环球网2月8日在报道谷爱凌夺冠时也拿此做文章，并冠以"原来刚刚夺冠的谷爱凌，昨夜还在怼美媒啊！"的标题。

无论谷爱凌本人希望与否，随着在冬奥上的成功引来中国和全世界更多的聚焦，这位"雪上公主"可能会正如纽约时报所言，"想要取悦中国政府和民众，同时又要在美国和全世界推销自己"的追求"可能比她在北京雪场上的任何表演动作都更加困难"。

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