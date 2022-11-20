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丹麦

北欧的君主立宪制下的议会民主国家。拥有二个自治领地：法罗群岛和格陵兰。

首都在哥本哈根。丹麦是欧洲联盟成员国，经济高度发达，同时是个典型的福利国家，贫富差距极小，为世界高度发达国家。丹麦也是北大西洋公约组织创始会员国之一。(维基百科)

2023气候保护表现指数报告：能源危机考验各国

2023气候保护表现指数报告：能源危机考验各国 20.11.2022

非政府组织“德国观察”、德国新气候研究所等组织公布2023气候保护表现指数报告。其中德国排名第16，比去年下降三位。中国没有成功地遏制排放，排名下降13位，名列第51位。
无视欧盟最高法院裁定 申根诸国延长边检期限

无视欧盟最高法院裁定 申根诸国延长边检期限 20.11.2022

虽然欧盟最高法院最近裁定，德国、丹麦和其他申根国家延长2015年重新启动的边境检查没有法律依据，但欧盟委员会没有启动侵权程序。
谁将北溪1号炸出50米的大窟窿？

谁将北溪1号炸出50米的大窟窿？ 19.10.2022

北溪输气管泄漏是人为爆炸所致，此前这一判断就占上风，现在新的调查为此提供了佐证。然而，谁是幕后策划者？
两条“北溪”天然气管道漏气 可能是人为破坏

两条“北溪”天然气管道漏气 可能是人为破坏 27.09.2022

北溪2号和北溪1号两条天然气输气管线先后出现压力骤减、天然气泄漏的问题。泄漏原因目前尚在调查之中。丹麦首相弗雷德里克森表示，“很难想象”被发现的三个泄漏点是“意外”所造成的。不过德国联邦经济部则表示：“我们不会捕风捉影。”
丹麦计划将寻求庇护者先送卢旺达

丹麦计划将寻求庇护者先送卢旺达 09.09.2022

丹麦正在推进将寻求庇护者送到非洲卢旺达、让他们在那里等待申请结果的计划。英国也在寻求和卢旺达进行类似合作。
丹麦全民公投赞同参与欧盟共同防务机制

丹麦全民公投赞同参与欧盟共同防务机制 02.06.2022

丹麦举行全民公投，赞同丹麦参与欧盟的安全和防御机制。在乌克兰战争背景下，公投中的支持率甚至高于投票前的预期。
只要卢布：俄罗斯中止向荷兰供气

只要卢布：俄罗斯中止向荷兰供气 01.06.2022

俄—欧间天然气争端升至新高。继保加利亚、波兰和芬兰之后，莫斯科停止向荷兰供应天然气。同时，丹麦也不再能得到俄产天然气。

莫迪下周访欧，是否会因为乌克兰战争立场挨批？

莫迪下周访欧，是否会因为乌克兰战争立场挨批？ 01.05.2022

印度总理莫迪下周将访问德国、丹麦和法国。他会因为印度在俄罗斯入侵乌克兰战争中的立场受到批评吗？

地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气 27.02.2022

二十年前竣工投产的亚马尔天然气管道，每年运送330亿立方米的俄罗斯天然气到波兰、德国等欧洲国家。今年冬天，俄罗斯突然掐断了这条管道，而如今乌克兰战争爆发，更是让欧洲人警醒：依赖俄罗斯天然气绝非长久之计。
闭关锁国两年 澳大利亚取消入境限制

闭关锁国两年 澳大利亚取消入境限制 21.02.2022

新冠疫情爆发两年以来，澳大利亚一直是世界上防疫措施最为严格的国家之一。本周一，该国宣布向已接种疫苗的国际游客重新开放边境。此外，以色列及欧洲各国也在逐步放开。
丹麦离群体免疫已近在咫尺？

丹麦离群体免疫已近在咫尺？ 16.02.2022

从2月1日起，丹麦取消了几乎所有的新冠措施和禁令。对这一决定，有人赞成，有人反对，社交媒体上也流传着许多“假新闻”。本周三，丹麦国立血清研究所出面对一些问题进行了澄清。截至2月16日，人口约581.3万的丹麦累计有41.28%的人感染新冠。
在德国联邦议院，他代表少数民族的权益

在德国联邦议院，他代表少数民族的权益 12.02.2022

德国有四个获国家认可的少数民族：索布人、丹麦人、弗里斯兰人和德国的辛提人和罗姆人。目前德国只有一个少数民族政党，该党在联邦议会拥有一个议席。
丹麦取消新冠防疫限制

丹麦取消新冠防疫限制 01.02.2022

尽管新冠变异毒株奥密克戎染疫数量创新高，本周二（ 2月1日）起，除少数例外，丹麦取消了佩戴口罩、疫苗接种证书、缩短餐馆酒吧营业时间等几乎所有限制规定。政府首相称， “我们度过了危机阶段”。

德语媒体：德国缺乏抗衡中国的意愿和能力

德语媒体：德国缺乏抗衡中国的意愿和能力 31.01.2022

大多数民主国家都不会派遣高级官员出席北京冬奥会的开幕式。美国、加拿大、日本和丹麦等国公开宣布进行外交抵制，德国、法国和意大利等国，虽然措辞模糊，但也不会派遣政府高级代表。
新危险降临？奥密克戎变异毒株正迅速传播

新危险降临？奥密克戎变异毒株正迅速传播 27.01.2022

新冠病毒奥密克戎变体的亚型BA.2正在丹麦、英国、印度、瑞典等国传播开来。这一基因组突变将会产生怎样的影响？是否更容易引发重症？
香港宠物店员工顾客染Delta变种 近2000只仓鼠将被扑杀

香港宠物店员工顾客染Delta变种 近2000只仓鼠将被扑杀 18.01.2022

香港宠物店店员和顾客感染Delta变异株，香港政府单位表示，此次事件可能涉及动物传播，但暂未能确认是否涉人传动物或动物传人，为尽快解除风险，将扑杀2000只仓鼠和其他小型动物。
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