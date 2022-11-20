丹麦离群体免疫已近在咫尺？

从2月1日起，丹麦取消了几乎所有的新冠措施和禁令。对这一决定，有人赞成，有人反对，社交媒体上也流传着许多“假新闻”。本周三，丹麦国立血清研究所出面对一些问题进行了澄清。截至2月16日，人口约581.3万的丹麦累计有41.28%的人感染新冠。