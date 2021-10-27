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丹麦

北欧的君主立宪制下的议会民主国家。拥有二个自治领地：法罗群岛和格陵兰。

首都在哥本哈根。丹麦是欧洲联盟成员国，经济高度发达，同时是个典型的福利国家，贫富差距极小，为世界高度发达国家。丹麦也是北大西洋公约组织创始会员国之一。(维基百科)

FILE PHOTO: Political candidate in upcoming local elections Thomas Rohden hangs up posters displaying him next to a Tibetan flag outside the Chinese embassy near Copenhagen, Denmark October 26, 2021. REUTERS/Nikolaj Skydsgaard/File Photo

丹麦地方选举候选人在中国使馆门前悬挂雪山狮子旗 27.10.2021

丹麦地方选举一候选人在哥本哈根中国大使馆门前悬挂印有“藏独”旗帜图案的政治广告。该广告之后被移除。中国驻丹麦使馆发表声明称，“坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整”。

“国殇之柱”作者：港大做法犹如“黑社会” 15.10.2021

香港大学要求移除校园内的六四纪念雕像“国殇之柱”。这一雕塑的作者、丹麦艺术家高志活(Jens Galschiot)在接受德国之声采访时表示，港大此举形同“黑手党”，同时对代表港大的一家美国律师事务所发出严厉抨击。
October 11, 2021, Hong Kong, China: A view of the ''Pillar of Shame before its removal..The ''Pillar of Shame'', an artwork by Danish artist Jens GalschiÃ_t, is a tribute to the victims of the Tiananmen massacre that occurred June 4th, 1989 in Beijing, China. Although the sculpture has been at the campus since 1997, the University of Hong Kong (HKU) has demanded that it should be removed before October 14th, 2021. (Credit Image: © CharlÃ_Ne Flores/SOPA Images via ZUMA Press Wire

“国殇之柱”丹麦艺术家:“真想把它放在台湾” 14.10.2021

香港大学要求在周三傍晚前拆除矗立校园内的雕塑“国殇之柱”。这座雕塑由丹麦艺术家创作，目的是纪念1989年天安门民主运动遭镇压的死难者。他向德国之声表示，真心希望可以把雕像移至台湾。
An arrow is left in a wall at the scene where a man armed with bow killed several people before he was arrested by police in Kongsberg, Norway, on October 13, 2021. - A man armed with a bow and arrows killed several people and wounded others in the southeastern town of Kongsberg in Norway on October 13, 2021, police said, adding they had arrested the suspect. We can unfortunately confirm that there are several injured and also unfortunately several killed in this episode, local police official Oyvind Aas told a news conference. The man who committed this act has been arrested by the police and, according to our information, there is only one person involved. - Norway OUT (Photo by Terje Bendiksby / NTB / AFP) / Norway OUT (Photo by TERJE BENDIKSBY/NTB/AFP via Getty Images)

挪威弓箭凶杀案 警方推断为恐怖袭击 14.10.2021

这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
Studenten reinigen die Säule der Schande (Pillar of Shame)-Statue des dänischen Künstlers Galschiöt. Die Statue gedenkt der Opfer des Massakers am Tian'anmen-Platz, am 4. Juni 1989. In der Nacht zum 4. Juni 1989 schlugen Truppen die Demokratiebewegung in Peking blutig nieder. Mehrere hundert Menschen kamen ums Leben. Einige Forscher sprechen von mehr als 2000. Die genaue Zahl ist unbekannt. Tausende wurden verletzt und inhaftiert. +++ dpa-Bildfunk +++

港大要求支联会移除六四「国殇之柱」 09.10.2021

香港大学校方要求支联会在五天内将校园中的一座纪念六四事件的雕塑移走，创作该作品的丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）表示：「我当然知道，中国不喜欢这个雕塑。但我非常惊讶的是，他们想移除它。」
World Health Organization (WHO) Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks as he attends the World Health Assembly (WHA) amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Geneva, Switzerland, May 24, 2021. Christopher Black/World Health Organization/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

世卫吁中国分享原始数据 北京：反对政治溯源 13.08.2021

为展开新冠溯源的第二阶段调查，世卫周四敦促中国分享与最早病例相关的原始数据。中国方面则于周五批评称，世卫组织第二阶段的溯源计划“并非基于中国—世卫组织联合研究报告”。 此外，世卫调查小组负责人、丹麦科学家恩巴雷克指出了世卫专家与中国专家在疫情起源调查中的歧见。
FILE PHOTO 26.09.2021***Some thirty Syrian refugees from different camps seeking asylum hold banners outside the Swedish Embassy in Copenhagen, Denmark on Wednesday, Sept. 26, 2012. The Syrians claim that Danes won't give them asylum because Denmark doesn't consider the civil war in Syria to affect all parts of Syria. Sweden gives a three-year temporary asylum to Syrians what ever part of Syria they come from. (AP Photo/POLFOTO/Jens Dresling) DENMARK OUT

“直到没有难民再想来丹麦申请避难” 13.06.2021

丹麦原本被看作是一个开放且宽容的北欧国家，但是据德国《时代周报》报道，该国实施越来越严苛的难民政策的目的就是让所有的难民都对丹麦“敬而远之”，实现难民数量“零增长”的目标。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/02.06.2021 *** TOPSHOT - A boy sits on a chair amongst sculptures on display at a shopping centre on International Children's Day in Beijing on June 1, 2021, a day after China announced it would allow couples to have three children. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

七张图看一周大事 05.06.2021

这一周，“六四”迎来了第32个纪念日。中国迎来了“三孩”政策。广东迎来了抗疫情警报。华为用户迎来了“鸿蒙”。除此之外，过去的一周还有哪些大新闻和我们迎面而来？德国之声为您一一梳理。
Namibia, Windhuk I Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord von Herero und Nama

德国一周大小事 02.06.2021

德国承认在纳米比亚犯下种族灭绝罪；欧洲政要遭监听？德法要求美国、丹麦做解释；多个联邦州放松防疫限制；第100届莫扎特音乐节开幕……一起看看过去一周德国发生了哪些的大小事。
Der Vorsitzende im NSA-Untersuchungsausschuss, Patrick Sensburg (CDU), wartet am 02.10.2015 im Bundestag in Berlin auf den Beginn der Sitzung. Der Untersuchungsausschuss soll Ausmaß und Hintergründe der Ausspähung durch ausländische Geheimdienste in Deutschland aufklären. Foto: Michael Kappeler/dpa

德国联邦议员：不要相信任何情报机构 01.06.2021

媒体调查显示，丹麦情报机构曾帮助美国国家安全局（NSA）监听欧盟国家领导人，其中包括德国总理默克尔和时任外长施泰因迈尔。有关爆料在德国引起震动，德国联邦议院NSA调查委员会主席、基民盟议员森斯伯格(Patrick Sensburg)就此接受德国之声电视采访时指出，即使欧洲盟国，也有可能相互刺探情报。
German Chancellor Angela Merkel makes a phone call as the walks through the chancellery to welcome Czech President Milos Zeman for a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Friday, Sept. 21, 2018. (AP Photo/Markus Schreiber) |

丹麦情报机构曾助力美国监视德国政要 31.05.2021

欧洲多家媒体的一项联合调查结果显示，丹麦情报机构也曾帮助美国国家安全局（NSA）监听包括默克尔总理在内德国政界要人。

Das Foto zeigt die Schülerin Aya Abo Daher und ihren Rektor Henrik Vestergaard Stokholm vom Gymnasium im dänischen Nyborg. Zur Verfügung gestellt hat es mir Henrik Vestergaard Stokholm, es ist ein privates Foto von ihm. Fotografin ist Rahima Abdullah.

丹麦驱逐叙利亚难民   18.04.2021

让寻求庇护者数字归零：这是丹麦政府的目标。新近以来，丹麦敦促境内难民尽快离境，甚至要让叙利亚难民重返该国，理由是大马士革是安全的。此举招致批评。
The Johnson & Johnson vaccine Janssen

美国暂停接种强生、丹麦全停阿斯利康    14.04.2021

鉴于接种强生公司新冠疫苗后，出现个别严重副作用，美国暂停施打该疫苗。紧接着，丹麦宣布正式停用阿斯利康疫苗。
Ein Arbeiter desinfiziert am 6.1.2004 auf einem Wildtiermarkt in Guangzhou Käfige mit Larvenrollern. Der aktuelle bestätigte Sars-Fall ist nach Angaben von Wissenschaftlern möglicherweise auf Wildtiere zurückzuführen, die in Südchina als Delikatesse verspeist werden. Die Gesundheitsbehörden in Guangdong ordneten sofort die Tötung von schätzungsweise 10000 Larvenrollern an, einer Schleichkatzenart. Zusätzlich wurden alle Wildtiermärkte geschlossen. Die WHO zeigte sich besorgt über die Massenschlachtung, die eine potenzielle Infektionsgefahr darstelle. WHO-Experte Jeffrey Gilbert sagte allerdings, es gebe zwar Hinweise, aber bislang keine bestätigte Ansteckung durch die wilden Tiere. |

专家呼吁中国打击野生动物交易需要更多利器 05.04.2021

上周，世卫组织公布了第一份新冠病毒起源调查报告之后，专家们表示，中国及其邻国不仅要打击野生动物交易，同时还应该填补法律漏洞，阻止养殖户饲养那些容易感染病毒的动物物种。
Videostill aus NDR-Beitrag Verwendungsrechte als Fokus Europa-Vorschaubild liegen. Titel: FOED_Dänemark Dänemark, Ghetto, Migration, Kopenhagen, Mjölnerparken Bilder aus der DW-Sendung Fokus Europa

“非西方”居民在丹麦不受欢迎？ 29.03.2021

哥本哈根政府计划出台法律，以10年为期，将弱势社区中 “非西方” 居民比例从50%降至30%。人权团体敲响警钟。 

28.01.2020, Bayern, Nürnberg: Die Skyline der japanischen Stadt Tokyo vom dänischen Spielzeughersteller Lego ist am Stand des Unternehmens auf der Spielwarenmesse ausgestellt. Der Bauklötzchen-Hersteller Lego will in Deutschland nun auch verstärkt Erwachsene als Kunden gewinnen. Kinder seien aber nach wie vor die Hauptzielgruppe. Foto: Daniel Karmann/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Spielwarenmesse 2020. | Verwendung weltweit

“独特设计值得保护” 欧盟法院为乐高撑腰 28.03.2021

面对竞争者和模仿者，丹麦玩具制造商乐高打赢了一仗。欧盟法院认为，乐高的一种独特积木设计应该受到保护，要求欧盟知识产权局重新裁决相关争议。
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