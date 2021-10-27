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北欧的君主立宪制下的议会民主国家。拥有二个自治领地：法罗群岛和格陵兰。
首都在哥本哈根。丹麦是欧洲联盟成员国，经济高度发达，同时是个典型的福利国家，贫富差距极小，为世界高度发达国家。丹麦也是北大西洋公约组织创始会员国之一。(维基百科)
丹麦地方选举一候选人在哥本哈根中国大使馆门前悬挂印有“藏独”旗帜图案的政治广告。该广告之后被移除。中国驻丹麦使馆发表声明称，“坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整”。
香港大学要求移除校园内的六四纪念雕像“国殇之柱”。这一雕塑的作者、丹麦艺术家高志活(Jens Galschiot)在接受德国之声采访时表示，港大此举形同“黑手党”，同时对代表港大的一家美国律师事务所发出严厉抨击。
香港大学要求在周三傍晚前拆除矗立校园内的雕塑“国殇之柱”。这座雕塑由丹麦艺术家创作，目的是纪念1989年天安门民主运动遭镇压的死难者。他向德国之声表示，真心希望可以把雕像移至台湾。
这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
香港大学校方要求支联会在五天内将校园中的一座纪念六四事件的雕塑移走，创作该作品的丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）表示：「我当然知道，中国不喜欢这个雕塑。但我非常惊讶的是，他们想移除它。」
为展开新冠溯源的第二阶段调查，世卫周四敦促中国分享与最早病例相关的原始数据。中国方面则于周五批评称，世卫组织第二阶段的溯源计划“并非基于中国—世卫组织联合研究报告”。 此外，世卫调查小组负责人、丹麦科学家恩巴雷克指出了世卫专家与中国专家在疫情起源调查中的歧见。
丹麦原本被看作是一个开放且宽容的北欧国家，但是据德国《时代周报》报道，该国实施越来越严苛的难民政策的目的就是让所有的难民都对丹麦“敬而远之”，实现难民数量“零增长”的目标。
这一周，“六四”迎来了第32个纪念日。中国迎来了“三孩”政策。广东迎来了抗疫情警报。华为用户迎来了“鸿蒙”。除此之外，过去的一周还有哪些大新闻和我们迎面而来？德国之声为您一一梳理。
德国承认在纳米比亚犯下种族灭绝罪；欧洲政要遭监听？德法要求美国、丹麦做解释；多个联邦州放松防疫限制；第100届莫扎特音乐节开幕……一起看看过去一周德国发生了哪些的大小事。
媒体调查显示，丹麦情报机构曾帮助美国国家安全局（NSA）监听欧盟国家领导人，其中包括德国总理默克尔和时任外长施泰因迈尔。有关爆料在德国引起震动，德国联邦议院NSA调查委员会主席、基民盟议员森斯伯格(Patrick Sensburg)就此接受德国之声电视采访时指出，即使欧洲盟国，也有可能相互刺探情报。
欧洲多家媒体的一项联合调查结果显示，丹麦情报机构也曾帮助美国国家安全局（NSA）监听包括默克尔总理在内德国政界要人。
让寻求庇护者数字归零：这是丹麦政府的目标。新近以来，丹麦敦促境内难民尽快离境，甚至要让叙利亚难民重返该国，理由是大马士革是安全的。此举招致批评。
鉴于接种强生公司新冠疫苗后，出现个别严重副作用，美国暂停施打该疫苗。紧接着，丹麦宣布正式停用阿斯利康疫苗。
上周，世卫组织公布了第一份新冠病毒起源调查报告之后，专家们表示，中国及其邻国不仅要打击野生动物交易，同时还应该填补法律漏洞，阻止养殖户饲养那些容易感染病毒的动物物种。
哥本哈根政府计划出台法律，以10年为期，将弱势社区中 “非西方” 居民比例从50%降至30%。人权团体敲响警钟。
面对竞争者和模仿者，丹麦玩具制造商乐高打赢了一仗。欧盟法院认为，乐高的一种独特积木设计应该受到保护，要求欧盟知识产权局重新裁决相关争议。
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