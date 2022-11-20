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北欧的君主立宪制下的议会民主国家。拥有二个自治领地：法罗群岛和格陵兰。
首都在哥本哈根。丹麦是欧洲联盟成员国，经济高度发达，同时是个典型的福利国家，贫富差距极小，为世界高度发达国家。丹麦也是北大西洋公约组织创始会员国之一。(维基百科)
非政府组织“德国观察”、德国新气候研究所等组织公布2023气候保护表现指数报告。其中德国排名第16，比去年下降三位。中国没有成功地遏制排放，排名下降13位，名列第51位。
虽然欧盟最高法院最近裁定，德国、丹麦和其他申根国家延长2015年重新启动的边境检查没有法律依据，但欧盟委员会没有启动侵权程序。
北溪输气管泄漏是人为爆炸所致，此前这一判断就占上风，现在新的调查为此提供了佐证。然而，谁是幕后策划者？
北溪2号和北溪1号两条天然气输气管线先后出现压力骤减、天然气泄漏的问题。泄漏原因目前尚在调查之中。丹麦首相弗雷德里克森表示，“很难想象”被发现的三个泄漏点是“意外”所造成的。不过德国联邦经济部则表示：“我们不会捕风捉影。”
丹麦正在推进将寻求庇护者送到非洲卢旺达、让他们在那里等待申请结果的计划。英国也在寻求和卢旺达进行类似合作。
丹麦举行全民公投，赞同丹麦参与欧盟的安全和防御机制。在乌克兰战争背景下，公投中的支持率甚至高于投票前的预期。
俄—欧间天然气争端升至新高。继保加利亚、波兰和芬兰之后，莫斯科停止向荷兰供应天然气。同时，丹麦也不再能得到俄产天然气。
印度总理莫迪下周将访问德国、丹麦和法国。他会因为印度在俄罗斯入侵乌克兰战争中的立场受到批评吗？
二十年前竣工投产的亚马尔天然气管道，每年运送330亿立方米的俄罗斯天然气到波兰、德国等欧洲国家。今年冬天，俄罗斯突然掐断了这条管道，而如今乌克兰战争爆发，更是让欧洲人警醒：依赖俄罗斯天然气绝非长久之计。
新冠疫情爆发两年以来，澳大利亚一直是世界上防疫措施最为严格的国家之一。本周一，该国宣布向已接种疫苗的国际游客重新开放边境。此外，以色列及欧洲各国也在逐步放开。
从2月1日起，丹麦取消了几乎所有的新冠措施和禁令。对这一决定，有人赞成，有人反对，社交媒体上也流传着许多“假新闻”。本周三，丹麦国立血清研究所出面对一些问题进行了澄清。截至2月16日，人口约581.3万的丹麦累计有41.28%的人感染新冠。
德国有四个获国家认可的少数民族：索布人、丹麦人、弗里斯兰人和德国的辛提人和罗姆人。目前德国只有一个少数民族政党，该党在联邦议会拥有一个议席。
尽管新冠变异毒株奥密克戎染疫数量创新高，本周二（ 2月1日）起，除少数例外，丹麦取消了佩戴口罩、疫苗接种证书、缩短餐馆酒吧营业时间等几乎所有限制规定。政府首相称， “我们度过了危机阶段”。
大多数民主国家都不会派遣高级官员出席北京冬奥会的开幕式。美国、加拿大、日本和丹麦等国公开宣布进行外交抵制，德国、法国和意大利等国，虽然措辞模糊，但也不会派遣政府高级代表。
新冠病毒奥密克戎变体的亚型BA.2正在丹麦、英国、印度、瑞典等国传播开来。这一基因组突变将会产生怎样的影响？是否更容易引发重症？
香港宠物店店员和顾客感染Delta变异株，香港政府单位表示，此次事件可能涉及动物传播，但暂未能确认是否涉人传动物或动物传人，为尽快解除风险，将扑杀2000只仓鼠和其他小型动物。
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