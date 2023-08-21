北欧的君主立宪制下的议会民主国家。拥有二个自治领地：法罗群岛和格陵兰。

首都在哥本哈根。丹麦是欧洲联盟成员国，经济高度发达，同时是个典型的福利国家，贫富差距极小，为世界高度发达国家。丹麦也是北大西洋公约组织创始会员国之一。(维基百科)