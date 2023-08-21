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北欧的君主立宪制下的议会民主国家。拥有二个自治领地：法罗群岛和格陵兰。
首都在哥本哈根。丹麦是欧洲联盟成员国，经济高度发达，同时是个典型的福利国家，贫富差距极小，为世界高度发达国家。丹麦也是北大西洋公约组织创始会员国之一。(维基百科)
乌克兰总统泽连斯基称，拟议中向乌克兰提供F-16战机的军援计划是一项历史性突破。受无人机袭击影响，莫斯科机场一度停止运营。
据美媒引述匿名乌克兰官员称，首批F-16受训乌克兰飞行员仅6人，先接受四个月英语培训，明年进行六个月战斗培训。这意味着，他们具备飞行F-16的能力要到明年夏天。
近年来，丹麦、瑞典等欧洲国家发生过多起公开场合焚烧古兰经事件，引发全球穆斯林的强烈反应。焚烧古兰经的动机是什么？这样的行为是否逾越了言论自由的边界？
世界上最长的沉管隧道即将诞生！它叫费马尔贝尔特（Fehmarnbelt）隧道。这条隧道将穿过波罗的海，连接德国的港口城市汉堡和丹麦首都哥本哈根，为公路和铁路乘客节省160公里的旅行距离。
丹麦马士基集团旗下子公司MCI是欧洲最大海运集装箱制造商。在美国和德国的双重压力下，中国中集集团对MCI的收购案被阻挡。无论最终买家是谁，MCI如今都不会轻易出售，因为暂时没有其他买家愿意像中集开价10亿欧元。
中国斥资约10亿欧元收购丹麦集装箱制造商马士基集团的计划，因为反垄断部门的反对最终告吹。几个月前，中资入股汉堡港争议最终以缩水版方案完成入股。面对中国投资，欧洲该如何应对？
非政府组织“德国观察”、德国新气候研究所等组织公布2023气候保护表现指数报告。其中德国排名第16，比去年下降三位。中国没有成功地遏制排放，排名下降13位，名列第51位。
北溪输气管泄漏是人为爆炸所致，此前这一判断就占上风，现在新的调查为此提供了佐证。然而，谁是幕后策划者？
北溪2号和北溪1号两条天然气输气管线先后出现压力骤减、天然气泄漏的问题。泄漏原因目前尚在调查之中。丹麦首相弗雷德里克森表示，“很难想象”被发现的三个泄漏点是“意外”所造成的。不过德国联邦经济部则表示：“我们不会捕风捉影。”
丹麦正在推进将寻求庇护者送到非洲卢旺达、让他们在那里等待申请结果的计划。英国也在寻求和卢旺达进行类似合作。
丹麦举行全民公投，赞同丹麦参与欧盟的安全和防御机制。在乌克兰战争背景下，公投中的支持率甚至高于投票前的预期。
俄—欧间天然气争端升至新高。继保加利亚、波兰和芬兰之后，莫斯科停止向荷兰供应天然气。同时，丹麦也不再能得到俄产天然气。
二十年前竣工投产的亚马尔天然气管道，每年运送330亿立方米的俄罗斯天然气到波兰、德国等欧洲国家。今年冬天，俄罗斯突然掐断了这条管道，而如今乌克兰战争爆发，更是让欧洲人警醒：依赖俄罗斯天然气绝非长久之计。
新冠疫情爆发两年以来，澳大利亚一直是世界上防疫措施最为严格的国家之一。本周一，该国宣布向已接种疫苗的国际游客重新开放边境。此外，以色列及欧洲各国也在逐步放开。
从2月1日起，丹麦取消了几乎所有的新冠措施和禁令。对这一决定，有人赞成，有人反对，社交媒体上也流传着许多“假新闻”。本周三，丹麦国立血清研究所出面对一些问题进行了澄清。截至2月16日，人口约581.3万的丹麦累计有41.28%的人感染新冠。
尽管新冠变异毒株奥密克戎染疫数量创新高，本周二（ 2月1日）起，除少数例外，丹麦取消了佩戴口罩、疫苗接种证书、缩短餐馆酒吧营业时间等几乎所有限制规定。政府首相称， “我们度过了危机阶段”。
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