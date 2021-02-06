丹麦驱逐叙利亚难民  

（德国之声中文网）达赫新近刚拿到写有自己名字的毕业帽。再过３个月，六月底，她就要和朋友们一起去丹麦尼堡参加毕业庆典了。可是，4月的一个周末，她收到一封当局的电子信。此信改变了一切。信上的话大意是："你的居住证将不会延长"。20岁的她告诉说："我很伤心，恍如陌生人，好像我在丹麦的一切都被夺走了。我一屁股坐在地上，哭了。因为我睡不着，一个女友半夜开车把我送回了家。"而她的父母也得到了同样的消息——和其他许多来自大马士革周边地区的叙利亚难民一样。

"大马士革 没有战斗不意味着这个城市 安全"

自丹麦有关部门去夏将叙利亚首都重新定义为安全地区以来，来自该地区的几百名叙利亚人的居留证已被取消或不再延期。丹麦难民援助会（DRC）秘书长斯伦特（Charlotte Slente）批评道："尽管战争既未结束，也未被遗忘，但丹麦当局认为，大马士革的条件已经够好，可以把叙利亚难民送回那里"。她指出，丹麦是唯一这样做的欧洲国家。

斯伦特认为，这是一个不负责任的决定。她强调，逃离后返国的叙利亚人将承受 "残酷袭击和迫害的风险。大马士革未发生战斗的事实，并不意味着该市对返回的难民来说就是安全之地"。哥本哈根政府的难民政策不只在丹麦难民援助会或大赦国际等人权组织那里引起不解。

丹麦与叙利亚 无 合作 关系

与弗雷德里克森首相的社会民主党少数派政府在许多领域合作的议会左翼政党也抗议这一政策。左翼自由党（Radikale Venstre）融入事务发言人赫加德（Kristian Hegaard）表示，驱逐像达赫这样的女生的决定 "冷酷而毫无意义"。他在脸书上质问："丹麦怎么能认为叙利亚是一个安全国度？"他指出，正"由于局势不安全，丹麦才关闭了自己在那里的大使馆"。

左翼政党的一个论点：丹麦不与叙利亚阿萨德政权合作，所以，眼下本就无法实施驱逐。正因此，不再拥有居留许可证以及不愿离开丹麦的叙利亚人，先会被送入所谓的出境中心。

校长认为达赫处境危险

政治家赫加德指出，"要等叙利亚情况改变，他们在这里可能要呆好多年，人都会变得不正常，" 他表示，因此，应让他们做出贡献，工作，接受教育。这对丹麦的好处更大。他批评说，融入事务大臣特斯法耶（Mattias Tesfaye）轻信有关部门的评估，不会因女生达赫而破例。

达赫所在的那所丹麦中学的同学们发表公开信，呼吁特斯法耶大臣不要遣送这个说一口流利丹麦语并希望回馈丹麦社会的女孩。然而，同学们的要求对特斯法耶大臣未产生任何效果。他在丹麦媒体上表示，他相信有关部门的评估，不会因为某人在电视上出镜就破例。

校长斯托克霍尔姆也很快加入了声援自己学生的斗争行列。他指出，达赫是一个 "渴求知识、勤奋好学"、目标明确的女孩。他担心，20岁的达赫如果回国就会有危险。他指出，因将被征召到阿萨德军队，女孩的两个兄弟比家庭其他成员早一年逃到丹麦，享有更多的保护地位，目前没有被驱逐出境的威胁。

达赫说，"我们在这里共同建起了生活，驱逐出境会让我们的家庭再次支离破碎。" 她强调，没有什么能吸引她回大马士革："我来自那里，但我在那里有过太多不好的经历，那里对我来说已无安全可言。如果我现在回去，阿萨德还在那里。当局怎么能把我送回一个它们知道对我来说很危险的地方呢？"

叙利亚十年战争 在拉卡（Rakka）的破碎记忆 2019年，拉卡，一位妇女推着婴儿车穿过被摧毁的城市。摄影师哈马姆（Abood Hamam）说："2017年，我开始拍摄我的家乡。这里的每个角落都有我的回忆。他们摧毁了所有这一切。我的照片总有一天会成为历史文献。"

叙利亚十年战争 一幅画面，无尽伤痛 2020年，伊德利卜（Idlib）：两个儿子痛悼被炸死的母亲。战争开始时，摄影师阿尔赛义德（Ghaith Alsayed）本人只有17岁。他的兄弟也在一次爆炸中丧生。他说："当我拍下这张照片的时候，我兄弟被炸死时的所有恐怖感重现心中，我突然也哭了"。

叙利亚十年战争 迷失在瓦砾中 比尼什（Binish），2020年4月，一位妇女牵着她的女儿。在扎耶特（Mohannad Zayat）的照片中，她们犹如废墟荒漠中的渺小生物。她们想在一所被毁的学校里找到栖身之所。这是一个危险的避难所，但聊胜于无。附近的流离失所者营地，已无空置帐篷。

叙利亚十年战争 从弹坑里喝水 2013年6月，阿勒颇（Aleppo）：一处水管在一次袭击中被毁。这个男孩立刻从满满的弹坑里喝水。摄影师萨尔曼（Muzzafar Salman）："那时，有人说这照片不真实。还说，我该给孩子干净水。但我认为，要想改变现实，首先就要展示现实。"

叙利亚十年战争 逃离古塔（ Ghouta） 2018年3月，逃离古塔，一男子用行李箱装着孩子前往该通向自由之路的出口。摄影师萨纳迪基（Omar Sanadiki）写道："毕竟，叙利亚战争不仅改变了这个国家。它也改变了我们—— 如何看待人民，如何拍摄照片，以向世界传递人道主义信息。"

叙利亚十年战争 生存下去 坚持下去 2017年，大马士革郊区：穆罕默德（Umm Mohammed）和丈夫坐在被摧毁的房子里 —— 仿佛什么都没有发生。摄影师杜米（Sameer Al-Doumy）说："这个女人是我遇到的印象最深刻的人之一。她受重伤，不久之后，她丈夫也受了重伤。她留在家里照料丈夫。在我看来，她的韧性反映了叙利亚人的真实面貌。"

叙利亚十年战争 母亲痛悼儿子 2017年，达拉（Daraa）地区。这一年的开斋节没什么值得庆祝的。摄影师阿巴兹德（Mohamad Abazeed）讲述道："2017年，我陪同这名女子在开斋节第一天去看望她儿子的坟墓。其间，我自己也哭了，但我拭去眼泪，以便还能拍照。"

叙利亚十年战争 轮椅上的童年 2013年12月，大马士革。五岁的阿雅在轮椅上等侯父亲为她做饭。在去学校的路上，一发炮弹击中了她。她告诉说："那天我穿棕色的鞋子。先看到鞋子在空中飞过，然后看到，我的腿也跟着飞了起来。"

叙利亚十年战争 叙利亚特技演员 阿勒颇附近的卡弗尔诺兰镇（Kafr Nouran）。叙利亚田径运动员们把废墟变成了一个大胆的杂技训练场所。阿纳斯-阿尔卡布特利（Anas Alkharboutli）的照片显示：即使在混凝土废墟中，也能从事极限运动和特技运动。

叙利亚十年战争 希望有一个新的开始 2020年，停火协议签署后，这家人回到伊德利卜南部的家中。苏莱曼（Ali Haj Suleiman）拍这张照片时，心情很复杂："我为这些人能重返家乡感到高兴。同时又很伤感，因为我自己也流离失所——回不去了。"

叙利亚十年战争 古罗马遗产 这也是战火中的叙利亚：位于德拉地区的博斯拉古罗马圆形剧场，2018年被一场暴雨浸泡。（注：本图集中的所有照片均由联合国人道主义事务协调厅提供，但不能保证来自第三方信息的准确性。与它们的合作并不意味着联合国参与了照片的拍摄。） 作者: Friedel Taube, Gonan Cutanosky



" 丹麦树立了一个可悲的榜样 "

斯托克霍尔姆校长告知：两兄弟逃亡后，仍在叙利亚的达赫一直受到盘问，要她说出两兄弟的行踪，发放口粮时，她和父母被告知要等兄弟们回来才能领取。他指出，达赫也参加过示威活动。他称，迄今，欧洲还没有哪个国家想到要把达赫这样的人遣送回叙利亚："在这里，丹麦真是树立了一个可悲的榜样。"

外国人法中关于总体加快驱逐难民速度规定的基础是2019年出台的法律修正案。在此，社会民主党与右翼民粹主义者一起，同意了前政府关于只签发有期居留许可证的计划。根据该计划，只要难民母国情况允许，其居留证就被撤销或不再延长。

政府不想看到寻求庇护者 弗雷德里克森首相要遣回来自大马士革地区的叙利亚人

在社会政策上，现任首相弗雷德里克森偏左，但在移民和庇护政策上却相当右倾。她的长期目标是，不再有任何寻求庇护者进入丹麦。为此，哥本哈根政府向自愿离开丹麦的难民提供资金。当局极力劝阻难民——也使用严厉言辞——不要在丹麦寻求庇护。

害怕被驱逐出境的同时，达赫希望至少还能在今年夏天和同学们一起庆祝高中毕业。她说，"我一定要完成学业，因为，我做梦都想当牙医。" 她已就遣送通知书提诉。" 斯托克霍尔姆校长说：可能还需要几个月的时间才能做出决定，"我希望她能在6月份时，戴上毕业生帽"。

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