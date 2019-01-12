 丹麦要筑墙 只为挡猪瘟 | 科技环境 | DW | 28.01.2019

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科技环境

丹麦要筑墙 只为挡猪瘟

当今世界，想要修建高墙的不止是美国总统或者中国网络监管部门。北欧国家丹麦，现在也计划在与德国的边境修建界墙，目的则是阻拦德国境内的非洲猪瘟向丹麦蔓延。

Deutschland Wildschwein am Zaun (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

丹麦想要阻挡的是患非洲猪瘟的野猪

(德国之声中文网) 筑墙拦猪瘟，这到底是面子工程还是实事工程？丹麦社会各界为此争吵不休，本周一，铁丝网的第一根桩子就已经在边境小镇帕兹堡(Padborg)打下。丹麦当局表示，在今后的几个月内，将沿着总长近70公里的丹麦-德国边境修建一道1.5米高的铁丝网。

连续几个月来，非洲猪瘟(ASP)正在中东欧地区蔓延。去年秋天，在西欧的比利时也发现了感染这种瘟疫的野猪。德国目前暂时还没有发现相关病例，不过也已经通过应急演练、加强卫生检查等手段来提高对非洲猪瘟的防范。修建铁丝网防范猪瘟的做法，则被广泛质疑其有效性。

与丹麦接壤的德国石荷州农业部长阿尔伯雷希特(Jan Philipp Albrecht)指出，非洲猪瘟的传播途径主要是通过运输、狩猎、食品污染等与人类相关的事件。德国联邦动物健康研究所也认为，传播猪瘟的最大风险并非野猪，而是人类活动。

Deutschland Schild Afrikanische Schweinepest (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

非洲猪瘟封锁区

需要说明的是，非洲猪瘟并不能感染人类，因此无法通过人际传播。

养殖业是丹麦的重要产业。根据该国政府的说法，如果丹麦国内出现了非洲猪瘟病例，就不得不停止向欧盟以外国家的猪肉出口。根据官方统计，2016年，丹麦总共出口了价值40亿欧元的猪肉产品，其中1/3出口到了非欧盟国家。

文山/叶宣(德新社等)

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