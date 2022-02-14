 丹麦离群体免疫已近在咫尺？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2022

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时政风云

丹麦离群体免疫已近在咫尺？

从2月1日起，丹麦取消了几乎所有的新冠措施和禁令。对这一决定，有人赞成，有人反对，社交媒体上也流传着许多“假新闻”。本周三，丹麦国立血清研究所出面对一些问题进行了澄清。截至2月16日，人口约581.3万的丹麦累计有41.28%的人感染新冠。

Dänemark | Aufhebung aller Corona-Beschränkungen

丹麦2月1日取消几乎所有新冠限制措施

（德国之声中文网）丹麦国立血清研究所是类似于德国罗伯特科赫研究所的机构。受政府委托，该研究所本周三就最近流传的一些不实信息进行了澄清。

有传言称，丹麦目前有"非常多的人"因感染新冠进医院。丹麦国立血清研究所的科学家们对此写道："这是不正确的"，"到第5周，有2391名新冠阳性者住院治疗，而核酸检查的新冠确诊病例为29万6630例。自2021年9月以来，住院病例中新冠阳性者的比例已经下降。"

此外， 丹麦国立血清研究所指出，关于儿童感染新冠后会患重症得传言也是 "不正确的"。该研究所写道："大多数儿童在感染新冠后不会生病或症状轻微。与老年人相比，新冠在儿童中通常是一种非常温和的疾病。儿童的住院率主要反映出，住院儿童在急诊科的治疗时间少于12小时，之后就出院回家。"该研究所专家还指出，只有在罕见的情况下，儿童才可能因感染新冠发展为 "儿童多发炎症综合征（MIS-C），这是免疫系统对新冠病毒做出的反应。在丹麦，每4100名感染新冠的儿童中有一人有这样得情况。

丹麦国立血清研究所认为，新冠绝对存在，但它不再被认为是"一种威胁社会的感染疾病"，因为奥密克戎变体导致的疾病比早期变体要轻，而且丹麦人口接种新冠疫苗的比例非常高，这在很大程度上可以防止重症"。因此，新冠对社会和民众产生的影响已不再像大流行早期那样。丹麦国立血清研究所指出，"每天仍会有成千上万的人接受新冠检测，此外，丹麦当局也在密切关注国内外的情况。

接种率高 

丹麦人口约581.3万。约翰斯·霍普金斯大学2月16日的统计数据显示，自新冠疫情爆发以来，丹麦累计有2.399.851人确诊感染新冠，占其总人口的约41.28%。此外，新冠在丹麦导致的死亡人数总共为4139人，过去28天为620人。过去7天丹麦每10万人的新冠确诊人数为5369.8，远远高于德国的1401.0。

从施打疫苗的情况来看，丹麦是世界上接种比例最高的国家之一：5岁以上的人群中，有83.4%的人至少接种了一剂新冠疫苗，接种两剂的有81.5%，接种过加强针的有62.2%。而在55岁以上人群中，98%都已经打过加强针。

Dänemark | Kinderimpfung

丹麦5岁以上人群中，有83.4%的人至少接种了一剂新冠疫苗

德国明镜周刊援引丹麦罗斯基勒大学流行病学家西蒙森（Lone Simonsen）认为，和德尔塔相比，奥密克戎已经不再那么可怕，对大多数人来说，感染是温和的，主要影响上呼吸道，而不是导致有生命危险的肺炎。这就是为什么敢让这一流行病顺其自然的原因。丹麦目前正在进行一项大规模测试，截止时间为2月20日。按照目前的测试情况，过去两个月中，已有大约50%的学龄儿童和青少年感染新冠。在年轻的成年人中，这一数字为40%。这也说明，丹麦人对新冠的免疫力正在提高，而最终结束这场大流行要靠人们的免疫力。

几大未知问题

不过，对五岁以下儿童以及无法接种疫苗的人来说，顺其自然地对待新冠会意味着什么，现在没有人知道。丹麦人和其他地区的人也一样，不知道感染奥密克戎后的康复者会有什么样的长期后遗症，也不知道对奥密克戎的免疫力会持续多久，以及对下一个冬天或许不可避免要出现的新冠变种是否有任何作用。

西雅图华盛顿大学的疾病传染模型预计，丹麦的这波奥密克戎感染将在 3 月底结束。德国会比丹麦晚几周。

（综合报道）

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