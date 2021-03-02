 丹麦、挪威、冰岛暂停施打阿斯利康疫苗 | 科技环境 | DW | 11.03.2021

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科技环境

丹麦、挪威、冰岛暂停施打阿斯利康疫苗

继奥地利等国之后，丹麦等三国周四也宣布暂停使用瑞典与英国合作开发的阿斯利康疫苗。多个病例在接种这款疫苗后出现凝血现象。

Deutschland Coronavirus l Impfstart bei der Polizei in Rheinland-Pfalz

（德国之声中文网）在媒体报导施打阿斯利康疫苗出现凝血的多个病例、其中一人死亡后，周四（3月11日）丹麦国家卫生局发布声明，决定暂停两周施打该款疫苗。紧接着，挪威和冰岛也做出相关类似决定。

不过，丹麦国家卫生机构也表示，目前的决定是暂时性的，承认对于死亡案例的死因还未能得出最终结论。而凝血是否由阿斯利康疫苗造成，尚无人可以解答。

在此之前，本周一，奥地利已决定停用某个批次的阿斯利康疫苗，但不是全面禁止。此前，一名49岁的护士接种了阿斯利康疫苗后仅数天便死亡，经验尸检查，这名女性体内也出现了严重凝血现象。在奥地利国家卫生局宣布该消息之后，爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚以及卢森堡都做出相应决定。据悉，该批次大约100万份疫苗已运往欧盟17个国家。

丹麦、挪威和冰岛的停用决定不分批次，即所有阿斯利康疫苗全部停用两周。

与此同时，阿斯利康制药公司以及欧盟药检署（EMA）仍坚持认为疫苗是安全的。周三，欧盟药检署称，截止到目前的调查数据不能证明奥地利护士的死因同接种阿斯利康疫苗有关。

阿斯利康公司也为这款同牛津合作开发的疫苗辩护，认为三期临床试验以及同行评估都得出人体能够很好接受的结论。

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