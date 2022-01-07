 丹麦指外国谍报威胁加剧 点名中国俄国伊朗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2022

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时政风云

丹麦指外国谍报威胁加剧 点名中国俄国伊朗

丹麦13日点名中国丶俄罗斯与伊朗等国的间谍威胁升温，而该国资源丰沛的北极地区也成了目标。中俄驳斥哥本哈根的指控，俄国驻丹麦大使反提起丹麦协助美国窃听邻国政府首领的黑历史。

Dänemark l Universität Kopenhagen l Außenansicht

路透社11月曾报道，一名任教于哥本哈根大学的中国籍教授被发现私下与中国军方合作进行基因研究。丹麦政府称该国技术受外国谍报机构所觊觎，特别是中国。

（德国之声中文网）丹麦政府周四（1月13日）警告，来自俄罗斯丶中国丶伊朗和其他国家的谍报威胁正在升高，其中，具有丰沛资源与海上航线的北极地区也成了目标。

丹麦安全情报局反间谍部门负责人亨里克森（Anders Henriksen）在一份报告中表示，近年来针对丹麦丶格陵兰和法罗群岛的外国情报活动威胁有所增加。

格陵兰和法罗群岛是丹麦辖下的自治区，也是北极理事会论坛的成员。哥本哈根处理它们大部分的外交和安全事务。

Grönland Eisberge

丹麦辖下的自治岛屿格陵兰邻近北极航线，富含地缘及经济利益。丹麦情报局一份报告称俄国试图在丹麦、美国及格陵兰间制造混乱。

报告中提及，在2019年出现一封据称是格陵兰外交部长写给一位美国参议员的伪造信件，内容提及格陵兰独立公投正在进行中。报告写道：「这封信极有可能是由俄罗斯特工所编造，并在互联网上进行分享。他们想在丹麦丶美国和格陵兰之间制造混乱和可能的冲突。」

与此同时，报告也提到来自中国丶俄罗斯和伊朗等外国情报机构，正试图与学生丶研究员和企业接触，以获取丹麦在技术及研究上的相关信息。

路透社11月报道，哥本哈根大学的一名中国教授被发现私下与中国军方合作进行了基因研究；丹麦媒体《政治报》（Politiken）2021年也曾报道，丹麦至少有30名研究人员受中国的「千人计划」所招募。

「许多国家都在大力地获取尖端技术和知识，特别是中国，」亨里克森向《政治报》表示。

中俄驳斥丹麦指控

中国驻丹麦大使馆对此严正回应，指丹麦安全情报局的报告「无中生有，毫无根据」，目的是在「渲染所谓『中国威胁』，抹黑中国形象」。

DW.COM

欧洲多家媒体的一项联合调查结果显示，丹麦情报机构也曾帮助美国国家安全局（NSA）监听包括默克尔总理在内德国政界要人。

路透社独家披露，哥本哈根大学一名中国籍教授与解放军进行基因研究合作，但并未告知校方与中国军方的联系。该起事件显示出中国在追求军民两用技术时，在战略敏感的生物技术领域开始深入西方学术界。

媒体调查显示，丹麦情报机构曾帮助美国国家安全局（NSA）监听欧盟国家领导人，其中包括德国总理默克尔和时任外长施泰因迈尔。有关爆料在德国引起震动，德国联邦议院NSA调查委员会主席、基民盟议员森斯伯格(Patrick Sensburg)就此接受德国之声电视采访时指出，即使欧洲盟国，也有可能相互刺探情报。

而在给路透社的一封电子邮件中，俄罗斯驻丹麦大使巴尔宾（Vladimir Barbin）也驳斥了丹麦政府的指控，并反控哥本哈根对俄国的相关指控应被视为是要「掩饰（丹麦）自己的丑闻」，因「丹麦当局向美国国家安全局提供了穿越丹麦领土的通信电缆」来监听邻国官员。

2021年5月，丹麦媒体揭露该国政府与美国国家安全局合作，在2012年至2014年间让美方藉由丹麦电信网路系统监控瑞典丶挪威丶法国和德国等多位政治领袖，其中包含了德国前总理默克尔。

去年12月，丹麦安全情报局的时任军事情报部门首长芬德森（Lars Findsen）遭当局逮捕，因他被指控向媒体泄露「高度机密」的信息，目前仍在拘留当中。当时被拘捕的还有另外3位丹麦安全情报局的现任及前任雇员。

CNN报道，芬德森的律师表示，他的当事人「否认所有针对他的指控」。丹麦情报部门也拒绝向CNN提供更多针对案情的细节资讯。

（路透社丶法新社丶CNN丶Politiken）

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