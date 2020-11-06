丹麦扑杀千万水貂——皮草不再是时尚？

（德国之声中文网）在只有580万人口的丹麦，貂的养殖数量就高达1700万。这个数字引起了人们的惊讶和愤慨。养殖这些貂就是为了获取其皮毛。在接下来的几天和几周内，所有这些动物都将被紧急宰杀。原因是根据丹麦卫生部门公布的消息，自6月以来，至少有214人被发现感染了出现在貂身上的变异新冠病毒。

丹麦并非是一个个例。夏季在荷兰和西班牙的40多个养貂场也发现了新冠病毒的感染案例。受影响的所有动物都被宰杀。在社交媒体上，死貂堆积的图片引起了人们的极大愤慨。微博上有网友问："如今谁还会继续买皮草啊？"

欧洲毛皮出口全球第一

根据动物保护组织 "四爪 "（Vier Pfoten）的统计，每年全世界有超过9500万只貂、狐狸、狗獾、兔子和其他茸毛动物被饲养和宰杀，用其皮毛制成夹克和裘皮大衣，但更多的是被制成毛领、帽子毛边或装饰绒球。国际毛皮贸易联合会估计，2012年全球毛皮行业的年营业额为151亿美元，其中欧盟国家占45亿美元。

欧洲是世界上最大的毛皮出口地。尽管海豹、狗和猫的毛皮买卖和进出口交易明文禁止，但是由于斯堪的纳维亚半岛，尤其是芬兰和丹麦仍大量饲养毛皮动物，导致全面禁止毛皮养殖至今未能成功。毛皮养殖仍然是上述国家和地区的一个重要的经济领域。

德国动物保护协会物种保护专家马肯森（Henriette Mackensen）要求"仅出于保护动物的原因，就必须在欧洲和全世界结束毛皮养殖业"。他说："毛皮动物被拥挤地关在笼子里，无法活动，导致它们出现行为障碍，甚至会自残或残食同类。"

貂通常被关在大小几乎如同鞋盒的笼子里。

欧洲的毛皮养殖场减少

目前，越来越多的欧洲国家通过更严格的国内规定来保护毛皮动物。在奥地利、英国、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、塞尔维亚以及马其顿，现在已经禁止了毛皮动物养殖场。法国也宣布将关闭其养殖场。其他国家，如德国或瑞士，都制定了严厉的法规，使养殖貂、狐狸或狗獾等毛皮动物在经济上无利可图。在德国，最后一家养貂场于2019年关闭。

新冠疫情爆发后，荷兰也决定逐步取消毛皮动物养殖。截至2021年3月1日，所有养貂场必须关闭。在其他许多欧洲国家，目前正在对这一禁令进行政治讨论。

9月份波兰养殖户举行示威反对毛皮动物饲养禁令，抗议无果。

10月，"四爪"国际动物保护组织调查了德国民众对销售真皮时装的态度。对约1000名受访者的调查结果清楚地表明，84%的德国人反对饲养和杀戮动物来生产时尚的的裘皮服装。76%的人认为真皮服装销售已经跟不上时代的发展。

曾经的地位象征

在中欧，裘皮大衣早已不再被视为地位的象征。这也是因为自1980年代以来，在许多动物保护人士的努力下，毛皮动物农场虐杀动物的状况广泛引起人们关注的缘故。

然而，距离裘皮服装彻底从商店的橱窗中消失路途还很遥远。特别是在冬季，带有毛皮领子的外套或带有真正毛皮的帽子成为流行的时尚。问题是，消费者通常不知道自己穿戴的是被杀的动物皮毛。由于价格低廉，很多顾客将真正的动物皮毛误以为是人造皮毛。实际上有些被误认为是人造的毛皮，通常都是真正的狗獾皮毛。这种动物的皮毛在市场上价格尤其便宜。

中国是世界上饲养狗獾数量最多的国家。这里既没有基本的动物保护法，也没有饲养毛皮动物的约束性规定。与欧洲不同的是，中国人对裘皮的需求正在增加。据国际毛皮贸易协会称，在韩国，乌克兰和南美，毛皮需求也再次呈上升趋势。

皮草行业的主要论点是皮草具有纯粹的可持续性。欧洲政治家，可持续发展论坛（SFF）的负责人熬了卡斯（Juozas Olekas）说："与大多数合成纤维织物不同的是，皮草具有天然的耐久性和生物降解性。"

皮草：天然材料还是生态杀手？

然而动物保护组织则指出，毛皮的经久耐用是通过高剂量化学物质的加工而成的。此外，皮毛加工正在从制作纯裘皮大衣转向制作毛领，绒球饰品或其他服装配件，与服装耐久性几乎没有关系。

动物保护组织的Peta认为："从动物的饲料生产到毛皮动物饲养场中含有硝酸盐的动物排泄物，动物的繁殖是当今时代最大的气候杀手之一。"

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