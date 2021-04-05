丹麦情报机构曾助力美国监视德国政要

欧洲多家媒体的一项联合调查结果显示，丹麦情报机构也曾帮助美国国家安全局（NSA）监听包括默克尔总理在内德国政界要人。
（德国之声中文网）根据日前（5月30日）公布的一项欧洲媒体联合调查报告，丹麦情报机构曾帮助美国国家安全局监听欧盟国家领导人，其中包括德国总理默克尔和时任外长施泰因迈尔。
美国对其盟友从事监听活动的丑闻最早于2013年曝光，但直到现在，记者们方获得能详细说明丹麦国防情报局也给美方提供了支持的报告。
报告显示，德国的这个亲密盟友和邻居与美国合作从事针对德国政要的监听活动。
根据该报告，时任德国社民党总理候选人的施泰因布吕克（Peer Steinbrück）也成为监听对象。
丹麦情报部门人士将这一信息透露给了由多家媒体组成的调查团队。该团队成员中有丹麦、瑞典和挪威的广播公司、法国《世界报》、德国《南德意志报》、北德意志电台西德意志电台。
德国官方反应
得知自己也曾是受监听对象后，时任联邦财政部长的施泰因布吕克在接受参与联合调查的德国媒体采访时强调，"在政治上，我认为这是一桩丑闻。" 他说，虽然他接受西方国家也需要有运作良好的情报部门这一点，但丹麦当局对其合作伙伴从事间谍活动，这一事实表明，"他们有点自行其是"。
有关丹麦高阶官员从事这一间谍活动，默克尔和施泰因迈尔均 "不知情"。一位发言人表示，默克尔总理本人已被告知这些现被披露的信息。
哥本哈根政府在多大程度上参与？
丹麦政府最晚在2015年就知道本国情报机构卷入了美国国家安全局的监听盟友丑闻。
北德意志电台报道说，在美国国家安全局前雇员和吹哨人斯诺登披露后，有关当局展开取名"Dunhammer"的内部调查，将丹麦国防情报局在2012年至2014年期间与美国家安全局合作的情况搜集在一份秘密报告中。
这些信息清楚显示，丹麦国防情报局曾帮助美国防安全局监视瑞典、挪威、荷兰和法国以及德国的主要政治家。
根据该报告，丹麦情报部门还帮助美方监视丹麦外交部、财政部以一家丹麦武器制造商，而外交部也与美国家安全局合作，监控美国政府。
在发现了两国情报部门之间竟有如此合作后，2020年，丹麦政府迫使国防情报局整个领导班子下台。
是什么驱使丹麦特工帮助美国家安全局？
丹麦特工合作研究专家弗里斯（Thomas Wegener Friis）相信，丹麦国防情报局曾不得不选择应与哪些全球伙伴更紧密合作。
他对德国媒体说，"他们做出了一个明确的决定：与美国人合作，反对他们的欧洲伙伴。"
对这一消息，德国联邦议院调查美国家安全局间谍丑闻委员会负责人森斯伯格（Patrick Sensburg）并不惊讶。这位来自默克尔的基督教民主联盟（CDU）的立法者表示，重要的是，要了解是什么在驱动间谍部门。他对北德意志电台说，"它与友谊无关，与道德伦理上的愿望无关，而只与利益有关。"
美国国家安全局、丹麦国防情报局以及丹麦国防部没有回应对该研究发表评论的请求。不过，丹麦国防部的一份一般性声明表示，"系统性窃听亲密盟友是不可接受的"。
作者：Alex Berry
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。