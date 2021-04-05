 丹麦情报机构曾助力美国监视德国政要 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2021

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时政风云

丹麦情报机构曾助力美国监视德国政要

欧洲多家媒体的一项联合调查结果显示，丹麦情报机构也曾帮助美国国家安全局（NSA）监听包括默克尔总理在内德国政界要人。

Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert

默克尔早就知道自己的电话被美国监听 但现在又有了进一步的消息（资料图片）

（德国之声中文网）根据日前（5月30日）公布的一项欧洲媒体联合调查报告，丹麦情报机构曾帮助美国国家安全局监听欧盟国家领导人，其中包括德国总理默克尔和时任外长施泰因迈尔。

美国对其盟友从事监听活动的丑闻最早于2013年曝光，但直到现在，记者们方获得能详细说明丹麦国防情报局也给美方提供了支持的报告。 

报告显示，德国的这个亲密盟友和邻居与美国合作从事针对德国政要的监听活动。 

根据该报告，时任德国社民党总理候选人的施泰因布吕克（Peer Steinbrück）也成为监听对象。 

丹麦情报部门人士将这一信息透露给了由多家媒体组成的调查团队。该团队成员中有丹麦、瑞典和挪威的广播公司、法国《世界报》、德国《南德意志报》、北德意志电台西德意志电台。

Kombobild Angela Merkel Peer Steinbrück

不光是默克尔 时任德国社民党总理候选人的施泰因布吕克（Peer Steinbrück）也成为监听对象

德国官方反应

得知自己也曾是受监听对象后，时任联邦财政部长的施泰因布吕克在接受参与联合调查的德国媒体采访时强调，"在政治上，我认为这是一桩丑闻。" 他说，虽然他接受西方国家也需要有运作良好的情报部门这一点，但丹麦当局对其合作伙伴从事间谍活动，这一事实表明，"他们有点自行其是"。 

有关丹麦高阶官员从事这一间谍活动，默克尔和施泰因迈尔均 "不知情"。一位发言人表示，默克尔总理本人已被告知这些现被披露的信息。

DW.COM

据德、美媒体援引内部文件报道，德国联邦情报局和美国中央情报局在数十年时间里监听包括友邦在内的众多国家。相关文件在“#cryptoleaks”标签下被公布。

维基解密揭露多任法国总统遭美国窃听，此事起发法国当局的强烈不满。美国总统奥巴马周三向法国总统奥朗德承诺，美方将终结所有被盟国视为“无法容忍”的做法。

德国联邦情报局可能不仅仅是为美国充当了间谍行动的帮手。新的曝光信息显示，该机构有可能自己也对相关窃听信息进行了分析。德国联邦总检察长已经介入调查。美国驻德大使则表示德国人太较真。

据媒体报道，美国电信康采恩AT&T卷入美国国家安全局窃听丑闻。该公司曾允许情报部门监控纽约联合国总部网上通信。

德国总理应该是情报机构丑闻调查委员会最后一名也是最高级别的证人。美国国家安全局前工作人员斯诺登的泄密使得华盛顿监听盟友的行为公之于众。在柏林的听证会上，默克尔再次强调了自己曾说过的名言：刺探朋友，绝对不行！

哥本哈根政府在多大程度上参与？ 

丹麦政府最晚在2015年就知道本国情报机构卷入了美国国家安全局的监听盟友丑闻。 

北德意志电台报道说，在美国国家安全局前雇员和吹哨人斯诺登披露后，有关当局展开取名"Dunhammer"的内部调查，将丹麦国防情报局在2012年至2014年期间与美国家安全局合作的情况搜集在一份秘密报告中。 

这些信息清楚显示，丹麦国防情报局曾帮助美国防安全局监视瑞典、挪威、荷兰和法国以及德国的主要政治家。 

根据该报告，丹麦情报部门还帮助美方监视丹麦外交部、财政部以一家丹麦武器制造商，而外交部也与美国家安全局合作，监控美国政府。

在发现了两国情报部门之间竟有如此合作后，2020年，丹麦政府迫使国防情报局整个领导班子下台。

Symbolbild NSA Überwachung

丹麦帮助美国监听欧洲盟国 有什么好处吗？（资料图片）

是什么驱使丹麦特工帮助美国家安全局？ 

丹麦特工合作研究专家弗里斯（Thomas Wegener Friis）相信，丹麦国防情报局曾不得不选择应与哪些全球伙伴更紧密合作。

他对德国媒体说，"他们做出了一个明确的决定：与美国人合作，反对他们的欧洲伙伴。"

对这一消息，德国联邦议院调查美国家安全局间谍丑闻委员会负责人森斯伯格（Patrick Sensburg）并不惊讶。这位来自默克尔的基督教民主联盟（CDU）的立法者表示，重要的是，要了解是什么在驱动间谍部门。他对北德意志电台说，"它与友谊无关，与道德伦理上的愿望无关，而只与利益有关。" 

美国国家安全局、丹麦国防情报局以及丹麦国防部没有回应对该研究发表评论的请求。不过，丹麦国防部的一份一般性声明表示，"系统性窃听亲密盟友是不可接受的"。

  • View of two abandoned radar domes on Teufelsberg in Berlin at sunset Foto: Anne-Sophie Brändlin, am 27.08.2012 in Berlin Bidlergalerie The history of US spying in Germany

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    隔“铁幕”有耳

    有关美国国家安全局窃听默克尔的爆料引发柏林的抗议浪潮。冷战期间，美国盟友建立了一个复杂的间谍系统“梯队（Echelon）”，以窃听社会主义阵营的通讯活动。当时的德国政府清楚美国从柏林魔鬼山（Teufelsberg）等地从事的间谍活动。

  • Teufelsberg Berlin Photo: Anne-Sophie Brändlin,

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    “魔鬼山”

    魔鬼山为美国人提供了一个东西柏林上方的有利位置。二战后，人们用近2500万吨的废墟瓦砾在一片柏林郊区的森林里推起了这座人工山丘。魔鬼山高约120米，是柏林最高的山丘。一座永远不会修完的纳粹军事技术大学被掩埋在残骸下。现如今，昔日的间谍站仅剩一片废墟。

  • View of one of the spying towers on Teufelsberg Foto: Anne-Sophie Brändlin, am 27.08.2012 in Berlin

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    站在战争残骸上窃听

    当15000座被战争摧毁的房屋的瓦砾被倾倒在这里堆成山之后，柏林政府在山上种上草坪，将它变成了一个冬季运动的天堂。之后不久，美国军队便发现这座山丘是一个用来监视通往西柏林航迹和监听东德收音机和电话网的完美制高点。

  • Sunset view from one of the radar dome down on the Grunewald Foto: Anne-Sophie Brändlin, am 27.08.2012 in Berlin

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    美国人在柏林的山丘

    1964年10月，魔鬼山的部分地区被划为军事地带。大型窃听站的修建工作正式开始。几座隐蔽性建筑物和强大的圆顶雷达站拔地而起。据估计，最繁忙的时候有1000余人在这里工作。

  • View down on the radar domes and the Grunewald Photo: Anne-Sophie Brändlin, am 27.08.2012 in Berlin

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    双重间谍

    魔鬼山间谍站是美国在全球的情报收集网络“梯队（Echelon）”的一部分，主要任务是在冷战期间监控苏联及其社会主义阵营的军事和外交通讯。间谍站位于英国控制的地区，但是美国人和英国人互不信任。因此他们将该地区一分为二，所有东西都建两个，同时监听他们的敌人。

  • View at night from one of the unsecured radar domes without reilings into the wide open Photo: Anne-Sophie Brändlin, am 27.08.2012 in Berlin

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    监视整个社会主义阵营

    几乎整个社会主义阵营都受到监视，从东德的执政党到苏联的军事机构，无一例外。德国、捷克、波兰和俄罗斯境内的对话被详细的纪录成文字后被翻译。经过三层评估系统后，只留下最重要的信息。监控活动最远东至700公里以外。

  • View from the inside of one of the radar domes Photo: Anne-Sophie Brändlin, am 27.08.2012 in Berlin

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    圆顶雷达站空空如也

    柏林墙倒后，监听站被遗弃。1992年，美国人带走了他们的电子设备，留下空置的圆顶雷达站。在被私人投资者收购之前，这里有一段时间还曾被用作民用航空监视。投资商计划要在山上盖房建酒店，但是却无果而终。

  • Inside of one of the rooms at the abandones dpy station, broken computers lie on the floor and cables come down from the ceiling Photo: Anne-Sophie Brändlin, am 27.08.2012 in Berlin

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    进门后果自负

    被遗弃的间谍站很快就成为故意破坏者的目标。窗户被砸坏了，旧电脑也被摔碎了，建筑物内部成了一片废墟，甚至废旧的管道也被人偷走当废品卖了。锈迹斑斑的栅栏和经历风侵雨蚀的铁门似乎在清楚地告诫到访者：进门后果自负。

  • An open-air festival on the former soy station with the radar domes in the background and young people dancing and chilling in the foreground Photo: Anne-Sophie Brändlin, am 27.08.2012 in Berlin

    美国在柏林的窃听游戏由来已久

    涂鸦和派对的天堂

    曾经是纳粹的重要建筑驻地，冷战期间被用作监控中心，现如今这里已成为俯瞰德国首都的著名景点。2011年开始，这里面向公众开放。魔鬼山兴趣团体也在这里举办了露天电子音乐节。现在仅剩下一个问题：美国是否仍在监视？

    作者: Anne-Sophie Brändlin/安静


作者：Alex Berry

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