 丹麦幼儿园和小学部分恢复正常 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2020

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时政风云

丹麦幼儿园和小学部分恢复正常

丹麦大约一半的小学开始复课。一些幼儿园也重新开放。但是也有人对此表示反对。

Dänemark Coronavirus Schulunterricht Mette Frederiksen (Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix/P. Davali)

资料图片：丹麦女首相弗雷德里克森视察一家恢复上课的学校

（德国之声中文网）星期三（4月15日），丹麦许多儿童开始重返校园或幼儿园。在首都哥本哈根，已经有第一批小学和幼儿园重新开放。

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从本周开始，德国所有学校因疫情全部暂时关闭。学生们坐在家中电脑前等待电子教学。在欧洲，几乎没有一个国家的电子教学准备工作像德国这样如此之差。 (21.03.2020)

新型冠状病毒出现在了丹麦《日德兰邮报》（Jyllands-Posten）上：该报刊登一幅中国国旗漫画，上面，5星被5枚冠状病毒图案替代。中方表达强烈愤慨，要求报方和作者公开道歉。 (30.01.2020)

从下周一（4月20日）开始，丹麦所有小学都将复课。因爆发冠状病毒疫情，丹麦的所有学校停课将近一个月。在此期间，这个斯堪的纳维亚国家的65万青少年儿童只能在家自学。与小学生不同的是，中学和高中生目前仍继续在家上电子教学课，直至5月10日学校重新复课。

广泛的卫生措施

丹麦女总理弗雷德里克森（Mette Frederiksen）来到哥本哈根一所重新开课的学校进行了视察。她要求所有重新开放的教育设施必须实施相互保持足够距离等广泛的卫生措施。根据一项调查，丹麦一半以上的托儿所、幼儿园和学校已经达到了这些要求。其他的学校和幼儿园还在进行准备，并将在未来几天内重新开放。

观看视频 01:10

奥地利逐步解封


 
学生的课桌拉开距离
 
对于丹麦人来说，重新开放小学和幼儿园是放松遏制冠状病毒传播主要措施的第一步。此举首先减轻了父母的负担。因为疫情期间父母除了在家工作之外，还必须照料自己的孩子。未来几天和几周内，可能会继续放宽其它的防疫措施。
 
父母的批评

丹麦是欧洲第一个重新开放小学和幼儿园的国家。然而这一决定并非没有争议。截至星期二（4月14日），一份反对该决定的父母请愿书已经征集了18000人的签名。许多父母担心孩子们会将病毒带回给家人。哥本哈根一所学校的负责人说，他相信许多父母会把孩子留在家里。
 


李京慧/达扬 (法新社、德新社)

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