丹麦地方选举候选人在中国使馆门前悬挂雪山狮子旗

（德国之声中文网）日前，中国驻丹麦大使馆外一度出现印有西藏雪山狮子旗图案的地方选举候选人的海报。很快，这些选举海报被摘走。

中国大使馆网站上的一份声明称，"我们对这种蓄意挑衅的行为表示强烈愤慨。我们从不干预别国的选举，但坚决反对借选举之名和所谓'言论自由'干涉中国内政，损害中国的主权，破坏中国的领土完整"。

声明强调："西藏是中国神圣领土不可分割的一部分，任何想把西藏从中国分裂出去的图谋都注定不会得逞。"

悬挂海报的是地方选举候选人托马斯·罗登 (Thomas Rohden)。他猜测，选举海报很快就被大使馆工作人员收走。大使馆的声明未提及这一指控。

丹麦地方选举当然不涉及中国。不过，罗登是著名的北京批评者。周二， 他在中国大使馆前悬挂了选举海报。

警方表示，正考虑进行调查。

丹麦外交大臣科弗德（Jeppe Kofod）在一份声明中说，选举海报被人移除，这"令人担忧"，将等待警方的调查结果，然后做出下一步措施决定。

罗登本人表示，海报是为抗议2012 年丹麦卫生当局与中国江苏省缔结的伙伴关系。公开记录显示，该关系不再有效，但未正式终止。

（路透社）

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