丹麦取消新冠防疫限制

（德国之声中文网）虽仍发生大量新感染病例，但德国的这个北方邻国取消了几乎所有的新冠限制。从今天起，除与入境有关的规定外，丹麦全国不再实施任何限制。佩戴口罩、疫苗接种、康复和阴性检测证明均成往事。大型活动、上餐馆、进迪斯科舞厅都被允许。这样，丹麦成为首个面对奥密克戎染疫潮而几乎不实施任何防疫限制的欧盟国家。

不再是"危及社会疾病"

首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）称，"我们已度过危机阶段"。她指出，显示染疫后患重症人数的曲线的上升趋势已被打破。她解释说，患者病程较轻以及疫苗接种率高是全面放宽限制的主要原因。哥本哈根政府不再将新冠视为"危及社会疾病"。

丹麦取消绝大多数防疫管控措施

去年9月，丹麦曾有类似做法，取消防疫限制。此后，新染疫数量急剧增加，迫使当局重新实施限制措施。

目前，这个人口近600万的欧盟国家日增新染疫人数达五位数，为疫情爆发以来新高，这在奥密克戎变异毒株出现前是难以想象。不过，尽管新增染疫数量如此之高，对医院，尤其是对重症监护病房的影响却小于人们的担心。

今天起，只是医院和疗养院等医疗保健机构继续要求访客佩戴口罩、出示新冠护照，以保护病弱者和老年人。

入境者仍受限制

若干入境限制规定，尤其对未接种者，仍继续实施4星期。来自世界各地的接种疫苗或已康复的旅行者无需再出示阴性检测结果。不过，即使是欧盟和申根地区公民，若无有效疫苗接种或痊愈证明，则须在入境前数天或入境后24小时内接受检测。

在欧盟全境，2月1日起也实施新规定。据此，第二次接种的有效期为270天，--任何不想在旅行9个月后被与未接种者等而视之的人现在必须提供加强接种证明。

（德新社，法新社）

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