丹麦全民公投赞同参与欧盟共同防务机制

（德国之声中文网）欧盟向丹麦提供的为期30年特殊待遇将很快成为历史。哥本哈根政府正式宣布，在6月1日举行的公投中，近67%的丹麦选民投票赞成废除所谓的欧盟防务保留地位。

首相弗雷德里克森（ Mette Frederiksen ）表示，由此，丹麦向其北约和欧洲盟友，但也向俄罗斯总统普京发出了一个 "非常重要的信号"："我们表明：当普京入侵一个自由和独立的国家并威胁到欧洲的稳定时，我们其他人便会更紧密团结。"

欧盟委员会主席冯·德莱恩成为第一批表示祝贺者。她推文说："我深信，丹麦和欧盟都将从这一决定中受益。" 欧盟理事会主席米歇尔写道："丹麦人民做出了一个历史性决定"。

曾对欧盟军事使命无兴趣

丹麦是北约创始国之一，并自1973年起加入欧盟（最初是欧洲共同体）。1992年，在一项公投中，近51%的丹麦选民拒绝《马斯特里赫特条约》。根据该条约，除欧洲经济和货币联盟外，欧盟实施共同的外交和安全政策。

1993年，在从欧盟那里获得若干特殊权利后，丹麦人民才在第二次公投中同意批准该条约。根据所享有的"特殊待遇"，丹麦不必在国防政策问题上与其他欧盟国家合作。迄今，这个北欧国家从未参与欧盟的联合军事行动。

然而，俄罗斯2月24日对乌克兰的入侵改变了丹麦人的态度，也改变了他们的政府。在俄罗斯发动乌克兰战争两星期后，弗雷德里克森首相就宣布再度举行公投。从那时起，她所在的社会民主党就为废除这一特别规定而大声疾呼。14个政党中有11个呼吁其支持者在公投中投 "赞成 "票。只有两个极右翼政党和一个极左翼政党呼吁投出 "反对"票。

（德新社，路透社）

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