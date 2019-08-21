丹麦人不打算卖格陵兰？ 特朗普：我不来了

（德国之声中文网）美国总统特朗普发推文说，丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）以她"直接的方式"让美国、并且也让丹麦节省了"很多资金和减少了很多麻烦"。特朗普还表示，如果她没有兴趣讨论格陵兰的出售问题，他会推迟原本计划在两周后与她的会晤。

特朗普访问哥本哈根的计划就此破产。作为一个讲礼貌的人，这位美国总统最后还不忘在他的推文中赞扬丹麦人是"了不起的人"，他们的国家是一个"非常特别"的国家。

不是玩笑

上周日（8月18日），特朗普公开表示他想购买属于丹麦自治区的格陵兰岛。他曾对记者说，购买格陵兰岛对美国来说可能具有"战略性"意义。他补充说："总的来说这将是一项大型房地产买卖。"在他计划中的9月份访问丹麦首都期间谈论这一话题。

周一（8月19日），特朗普通过一幅蒙太奇照片再次发出信号：一栋金光闪闪的特朗普大厦矗立在一个海湾前的陆地上，周围是一栋栋的小木屋。特朗普发誓："我保证,不会在格陵兰做同一件事情。"

但丹麦人还没有对特朗普的玩笑完全释疑。丹麦首相弗雷德里克森周日访问格林兰岛时再次强调，格陵兰岛不会被出售。对于特朗普的盘算，她表示："我急切地希望这只是说说而已。"格陵兰岛不是丹麦的格陵兰岛，格陵兰岛属于自己。

也许正是这句斩钉截铁的话，让哥本哈根峰会彻底泡汤。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 多项世界之最 格陵兰岛拥有一系列世界之最。它是世界第一大岛，人口密度全球最低，也是南极洲以外唯一拥有永久冰盖的地方。格陵兰岛5.6万居民中大多是因纽特人——其祖先13世纪时从现在的加拿大移民到那里。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 内部自治权 1979年，丹麦予以格陵兰岛内部自治权。2008年，格陵兰岛通过公投案，获得更大自主权。在成为丹麦领土前，格陵兰岛曾是挪威王朝的属地，1499年，葡萄牙探险者还一度宣称对格陵兰岛拥有主权。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 圣诞老人邮箱 格陵兰岛三分之一的人住在首府努克。图中是努克的圣诞老人邮箱。每年圣诞节期间，这里都会收到成千上万封写给圣诞老人的信。在邮箱2018年被迫关闭前，一些志愿者还给全球各地的孩子们亲笔回信。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 冰雪融化 格陵兰岛是最早感到气候变化的地方，包括海平面升高以及北极冰雪融化。最新，科学家们发现格陵兰岛出现原本预测2070年前都不会发生的大规模冰雪融化。如果格陵兰岛冰雪全部融化，海平面将升高23英尺，相当于7米。世界上大片临海地区都将被淹没。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 敦实的麝牛 这个路牌警告格陵兰岛上的游客要小心路过的麝牛。麝牛产于格陵兰岛、加拿大北部和阿拉斯加，尤其因雄性散发的麝香味而闻名。数个世纪以来，麝香牛因为过度捕猎数量越来越少。在引入新的禁捕令后，麝牛数量有所上升。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 大量猎捕海豹 格陵兰岛经济主要依靠渔业。其中猎捕海豹非常具有争议。猎捕方式主要是枪杀冰面上逗留的海豹。尽管大多数人都承认大量猎捕会导致海豹灭绝，给生态系统带来灾难，但有些生活在乡下的格陵兰居民完全靠猎捕海豹为生。

这就是格陵兰——世界最大的岛屿 出行工具 格陵兰的一些地区没有道路。当地人去别的村子或者去海边需要坐狗拉雪橇。雪地车对许多村民来说价钱太昂贵。



李京慧/李鱼 (德新社、法新社)

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