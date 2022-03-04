丹麥考慮加入歐盟防務 美國承諾支持摩爾瓦多

（德國之聲中文網）烏克蘭危機還未終局，但已為歐洲國家帶來了巨大的骨牌效應——俄羅斯入侵烏克蘭後，許多歐洲小國擔憂成為普京覬覦的「下一個烏克蘭」；大國則是未雨綢繆地檢視國內國防軍備，衡量是否足以自衛；許多傳統上軍事或武裝中立的國家，也迎來了政策轉向。

《路透社》報導，丹麥3月6日宣布將提高該國國防開支，未來2年斥資70億克朗（10億美元）加強國防，同時在2033年以前，讓國防開支逐步增加至GDP的2%。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，這是 「近期對丹麥國防的最大一筆投資」，並補充稱「歷史性的時刻，需要歷史性的決斷」。

此外，丹麥宣布考慮加入歐盟防務公約（EU defense pact），將在今年6月舉行公投，交付全民決定。

丹麥共同防衛歐盟？

丹麥在1992年時，選擇退出參與歐盟的共同安全和防衛政策。隔年，丹麥在不參與歐盟司法合作、共同防禦、貨幣及歐洲公民權等的情況下，加入歐盟。

此次公投若通過、丹麥加入歐盟防務公約，將使丹麥能夠參與歐盟的聯合軍事行動，並在歐盟框架內合作開發和取得軍事能力。這將扭轉丹麥在過去近半世紀以來，對於歐盟共同防衛的態度與政策。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）稱，俄羅斯入侵烏克蘭推動了這項公投決定。「普京對烏克蘭毫無意義的野蠻攻擊，預示著歐洲的一個新時代，一個新的現實。」佛瑞德里克森說。

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摩爾多瓦獲「美國承諾」

緊鄰烏克蘭的東歐小國摩爾多瓦，其地緣政治的板塊也正顯著變動。由於擔心成為「下一個烏克蘭」，摩爾多瓦已在3月3日已正式申請加入歐盟。總統桑杜（Maia Sandu）當時稱，「希望生活在和平、繁榮中，成為自由世界的一部分」，並表示「有些決定需要時間，但有些必須迅速果斷，並利用瞬息萬變的世界帶來的機遇。」

摩爾多瓦過去傳統上屬軍事中立，對於加入北約亦沒有太大關心。但自從去年烏克蘭危機浮上檯面後，摩爾多瓦對於加入歐盟的態度顯得越來越急迫。

摩爾瓦多總統桑杜（Maia Sandu）6日稱：「現在在這個地區，我們不可能還感到安全。」目前，有超過1,000名俄軍駐紮在摩爾瓦多東部親俄分離地區的外涅斯特。

對於摩爾瓦多面臨的俄羅斯威脅，美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）6日在訪問摩爾多瓦時稱，美國對 「包括摩爾多瓦共和國在內的所有國家主權和領土完整 」，給予強烈支持。

布林肯表示，華盛頓已協助動員國際支持，以應對 「俄羅斯對烏克蘭的入侵」，「無論這樣的侵略出現在何時何地，我們都會一樣這樣做。」

同時，布林肯也對摩爾瓦多收容烏克蘭難民之舉，表示這「值得全世界的感謝」。

自俄羅斯發動進攻以來，超過23萬名來自烏克蘭的難民不顧一切地越過了摩爾多瓦的邊境。據報，拜登政府已向國會申請27.5億美元的緊急和人道主義援助金，「以幫助像摩爾多瓦這樣，支持難民、處理烏克蘭境外的人道主義危機的國家」。

在結束摩爾瓦多行程後，布林肯接下來幾天將訪問波羅的海三小國的拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞。

（綜合報導）

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