丹麥槍擊案3死多人受傷 已排除恐襲

（德國之聲中文網）丹麥首都根本哈根週日（7月3日）發生槍擊事件。警方表示，一名槍手在哥本哈根一間繁忙的購物中心內開火。警方已經逮捕了一名22歲的丹麥男子。哥本哈根警察局長托馬森（Soren Thomassen）向媒體表示，襲擊者俱有精神病史，並曾在精神病院接受過治療。自此可以排除恐怖襲擊的可能性。

托馬森還通報稱，襲擊者對購物中心內的人群採取了無差別式的襲擊，且為單獨作案。死者包括一名47歲的俄羅斯籍男子、一名17歲的男性和一名17歲的女性。另外還有4人受傷，傷勢嚴重但狀況穩定。

事件經過

綜合通訊社報導，哥本哈根警方表示，槍擊事件發生於3日下午，地點是位於首都郊區最大購物中心之一的菲爾德購物中心，距離哥本哈根市中心僅約5公里（3英里）。

根據美聯社報導，目擊者表示槍聲響起時，有部分人躲在商店裡，另一些人則在驚慌逃離。「人們一開始認為他是名小偷......。然後，我突然聽到了槍聲，就躲到了商店的櫃臺後面。」一名目擊者萊萬多夫斯基（Rikke Levandovski）向丹麥第二電視台回憶案發場景。她補充稱，槍手「是向人群中開槍，而不是向天花板或地板上開槍」。

另一名目擊者向丹麥公共廣播公司（DR）表示：「我和我的朋友......突然聽到槍聲。我聽到了大約十聲槍響，然後我們以最快的速度跑進一間廁所。我們擠進這個狹小的廁所，那裡有大約11個人。」

當地警方表示，在接到槍擊事件通報後，隨即派員前往事發商場，並請民眾原地等待救援。警官托馬森稱，警方在下午5點37分收到第一份槍擊通報，並在11分鐘後逮捕了嫌犯。

槍擊事件發生後，全副武裝的警察隊伍在該地區巡邏，數輛消防車停在商場外。

槍手是誰？

目前警方已遭逮捕一名22歲的嫌犯，警官托瑪森形容他為「丹麥族裔」。美聯社指出，該詞語通常用來指白人。

托馬森表示，目前沒有跡象表明有其他人參與了這次襲擊，不過警方仍在調查，並拒絕就其動機或是否掌握槍手身份發表評論。

有關槍手資訊，丹麥第二電視台公布了一張據稱是槍手的照片，照片中該男身穿及膝短褲、背心或無袖襯衫，右手拿著似乎是一把步槍。

目擊者瓦茲尼（Mahdi Al-Wazni）向該電視台表示：「他看起來非常暴力和憤怒。 」瓦茲尼說：「他對我說，這（步槍）不是真的，因為我正在拍攝他。他似乎對自己的所作所為非常自豪」。

恐是七年來最嚴重槍擊事件

槍枝暴力在丹麥相對罕見，週末發生的重大槍擊事件震驚丹麥。丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）當天稍晚發佈聲明表示：「週日晚上，丹麥遭受了一場殘酷的襲擊。」她說：「這是不可理解的、令人心碎且毫無意義」，並稱：「我們美麗和通常如此安全的首都在一瞬間被改變了。」

儘管哥本哈根週日槍擊案的受害者人數還未完全確定，但美聯社指出，這似乎是自2015年2月以來丹麥最嚴重的槍擊事件。2015年時，一名22歲的男子在首都瘋狂開槍，造成兩人死亡，五名警察受傷，槍手在與警方的激烈槍戰中被打死。

在此次槍擊事件發生前一週，丹麥的鄰國挪威上週才發生了一起致命槍擊事件，該國首都奧斯陸一名獨行槍手殺死了兩人。

根據丹麥安全和情報局的最新報告，目前對丹麥的恐怖威脅被評估為「嚴重」，最大的威脅來自「激進的伊斯蘭主義」。右翼極端分子對丹麥的威脅被認為處於「一般」水平，這意味著有能力和／或意圖，並可能有相關計劃。

槍擊事件發生後，丹麥女王瑪格麗特和王儲夫婦通過聲明致哀。王室還表示，原訂由弗雷德里克王儲參與舉行的環法自行車賽有關招待會已被取消。

在丹麥警方的命令下，原定在事發地附近的皇家競技場舉行的哈里斯泰爾斯（Harry Styles）演唱會也已宣布取消。

（美聯社、路透社）

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