 丹东市民抗议要解封 市长道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2022

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时政风云

丹东市民抗议要解封 市长道歉

中国东北辽宁省丹东市是防疫封控措施最严格、持续时间最长的城市之一。居民举牌抗议的画面在网络流传后，该市宣布恢复生产生活秩序，市长也向民众致歉。

中国各地仍有许多城市处在封禁下

中国各地仍有许多城市处在封禁下

（德国之声中文网）近日中国用户在互联网上发布的信息显示，辽宁丹东一些小区居民举行抗议，要求解除持续多时的防疫封禁。在视频中，居民打出横幅，要求"取消核酸 复工复产"，并高喊口号。

社交媒体上还有用户发帖报道称，有一些小区的居民推倒围栏、挡板，走出小区，"自行解封"。

在民众的不满日益高涨之时，6月13日，丹东市宣布即日起实施分区分级分类防控、"有序恢复生产生活秩序"。但根据通知，仍全域实施"里不出、外不进"，"非必要不离丹"。

据中国官媒此前的报道，丹东在5月下旬就宣布开始复工复产。但实施的结果却是绝大多数居民仍无法自由出行。有网民抱怨称"发了张通行证，每家一人持证外出，如嫌独行寂寞，只能约着隔壁老王……且早八晚五，网格围堵"。

据丹东市政府官网周一（6月14日）发布的一篇新闻稿，市长郝建军13日主持召开了一场"倾听社情民意"的座谈会。据称，市长用三个多小时的时间，"认真倾听基层呼声，回应群众关切"。

他表示："前一阶段政府工作和基层的服务，确实存在不尽如人意的地方，群众有怨言我们都理解，借此机会我们要表达歉意。"文稿引述的内容中，市长郝建军并未对具体的问题和个案做出回应，仅强调希望坦率交流，为民众的诉求寻找解决方案。 

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由于长时间难以完全消除新增感染，做到"清零"，当局采取了一些极端做法，例如要求建议居民不要开窗，以免病毒随风飘入。此类缺乏科学依据的"防疫"措施，以及检测、隔离中组织管理的混乱不合理引起民众的不满。

据网络消息以及《健康时报》报道，丹东一栋居民楼里发现阳性感染者后，整个单元的居民被运送到250公里以外的沈阳隔离，事后才发现，感染者其实住在隔壁单元，防疫部门"拉错人"。

 

（综合报道）

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