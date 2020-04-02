临阵改口 世卫拟促民众戴口罩

（德国之声中文网）新冠肺炎爆发至今，东西方连月为口罩争论不休。世卫和欧美专家一直公开表示普通民众不需戴口罩，但最近突然改口风，纷纷考虑更改指引建议全民戴口罩，美国总统特朗普也在白宫记者会上呼吁民众戴口罩。

世卫一个专家组将於周四开会，有可能改变指引，建议在公众场所戴口罩。

据英国天空新闻报导，专家小组主席丶英国传染病专家海曼（David Heymann）称，最近取得香港一份即将发布的研究报告，数据支持口罩有效防止个人受感染。世卫也注意到美国麻省理工的研究指咳嗽溅出的飞沫远达6米，而打喷嚏的更可达8米以外，远超世卫建议的1米安全距离。海曼称会评估这两项研究，审视目前的口罩指引。

如世卫修订指引，将一改过去几个月的论调。世卫紧急事件小组首席专家莱恩（Mike Ryan）3月30日仍在记者会公开指不建议一般民众戴口罩，要尽量把资源留给医护，「目前未有证据显示，大部分人戴口罩会有任何潜在好处。事实上，已有证据证实错误戴口罩会造成反效果」。

在亚洲国家，疫情之初民众已自觉戴口罩，被认为是防疫成功的原因之一。在欧洲，捷克、斯洛伐克、波斯尼亚下令居民出门戴口罩，奥地利规定上超市要戴口罩。

特朗普吁戴口罩

随着美国疫情大爆发，美国专家对口罩的态度也有变化，美国疾控中心4月1日指新数据显示无症状感染者也具传播力，故考虑更改指引，建议全民戴口罩防疫。

专家指戴上口罩也要保持社交距离

美国总统特朗普4月2日也在白宫记者会上预告会宣布新指引，呼吁民众戴口罩，但强调不是强制措施，应由民众「自行决定」，又建议如口罩短缺可改用围巾遮掩口鼻，「在很多方面围巾更好，因为它更厚」。对此，美国疾控中心表示未有证据显示围巾的防护能力。

特朗普未有宣布何时发布新指引，但CNN引述知情人士指，政府於4月2日正加紧完成新指引。白宫抗疫小组大多数成员已达成共识，认为民众应在公共场合戴口罩，并认为政府可发表正式指引。但小组专家伯克斯（Deborah Birx）强调，戴口罩是增加一重保障，无法替代勤洗手和社交距离等防疫措施，警告民众不要因戴口罩而产生「虚假安全感」。

官方指引姗姗来迟，各地已率先行动。加州洛杉矶市长贾西迪（Eric Garcetti）在记者会上，建议民众外出时配戴非医疗用的口罩。而在重灾区纽约市，市长白思豪4月2日呼吁居民外出时遮住口鼻，但鉴于口罩匮乏，他建议民众用头巾、围巾或在家自制口罩，把外科口罩留给前线医护人员。

扬言重重打击3M

针对口罩短缺问题，特朗普在推特批评全球最大医用口罩生产商3M公司，称在看到3M处理口罩生产的方式後，「我们今日重重地打击了他们」，扬言3M将付出巨大代价。

特朗普早前引用《国防生产法》(Defense Production Act)，下令3M生产口罩，稍後会签署法令禁止囤积和将个人保护装备出口海外。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）