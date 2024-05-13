临阵换帅？普京任命新防长 绍伊古调职

普京第五次宣誓就任俄罗斯总统之后，出人意料地调换了国防部长这一要职人选：绍伊古将担任俄联邦安全会议秘书，原第一副总理别洛乌索夫则将担任防长。此外克宫还透露，新一届政府班子中，外长和军队总参谋长等人选不变。

（德国之声中文网）据克里姆林宫宣布，总统普京任命原国防部长绍伊古担任俄罗斯联邦安全会议秘书。该机构是一个直属于总统的组织，主要任务在于为总统提供国家安全事务方针政策上的建议。

普京当天还签署总统令，免去尼古拉·帕特鲁舍夫安全会议秘书职务，称对其另有任用。

普京提名此前担任第一副总理的安德烈·别洛乌索夫为俄国防部长。

克里姆林宫还宣布，瓦列里·格拉西莫夫仍留任武装力量总参谋长职务，谢尔盖·拉夫罗夫留任外交部长。

这一系列人事变动正值普京开启他第五个总统任期之际，而与此同时乌克兰战争也已经进入第三个年头。

别洛乌索夫出生于1959年，此前曾担任俄联邦经济发展部部长、总统经济事务助理和第一副总理。在过去十年里，他被视为普京身边最具有影响力的经济政策顾问之一。

原第一副总理别洛乌索夫将接任国防部长一职 图像来源: Mikhail Sinitsyn/TASS/dpa/picture alliance

俄罗斯总统新闻部秘书佩斯科夫在记者会上表示：“今天，在战场上，对创新和以最快速度落实（创新想法）持更开放态度的人会获胜。”

他还告诉记者，必须保证国防开支和俄罗斯整体利益相符合。

佩斯科夫补充道，绍伊古在俄联邦安全会议将会继续负责国防政策方面的工作，“这也是他所熟悉的领域”。

卡内基俄罗斯欧亚中心（Carnegie Russia Eurasia Center）的高级研究员斯塔诺瓦娅（Tatiana Stanovaya）在一篇网络评论文章中指出，俄罗斯国家安全会议被普京视为他“昔日左膀右臂的储备库”——也就是“他绝对不会放手让其离开、但是又没有合适职务给安排的那些人”。

比如俄罗斯前总统梅德韦杰夫就在2020年进入联邦安全会议，并担任副主席直至今日。



（美联社等）

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