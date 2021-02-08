临床试验数据有待公布 秘鲁举国接种中国疫苗

中国国药疫苗在秘鲁临床试验数据外流，防护效力令人不安，该国国会新冠委员会提议外部国际核查。总统为不能向民众清楚交代疫苗谈判、测试等向全国致歉，同时批评疫苗沦为政客争取加分的工具。
(德国之声中文网) 秘鲁“WillaxTV”电视台在3月5日公开“秘鲁卡耶塔诺埃雷迪亚大学”(Universidad Peruana Cayetano Heredia) 与中国国药(SinoPharm)合作的新冠病毒疫苗临床试验数据。显示国药集团武汉生物製品研究所研发的灭活疫苗，对新冠病毒效力为11.5％，北京生化所开发的疫苗功效为33％，北京疫苗优于武汉生化所疫苗，但均与预期效力有相当差距。
临床试验负责人科拉里斯·加西亚（Coralith Garcia）博士7日在国会”新冠特别委员会”备询时指出，国药北京生化所疫苗对住院的新冠重症患者有91％的保护功效，而对减少新冠患者死亡风险有100％功效。武汉生化所疫苗对重症病例而言，预防病情恶化仅有18.5％效力，避免死亡则为50.2％。目前全国第一线抗疫医护、警卫与清洁人员接种的就是北京疫苗，因为具有预防病情恶化的优势。
2020年9月8日，国药新冠疫苗三期临床试验在秘鲁启动。6000名志愿者均分3组，每组2000人分别接种武汉和北京生化所的灭活疫苗，以及毫无作用的安慰剂(placebo)。加西亚表示临床试验结果将在8周后总结，但没有提及是在试验的哪一阶段决定采用北京生化所的疫苗。
总理维奥莱塔·贝穆德斯（Violeta Bermúdez）说：“签约采购100万剂国药疫苗是根据”药监总局”（DIGEMID）引用国药疫苗在阿拉伯联合酋长国的第三期临床试验结果，显示保护效力为79.34％ 。”
到任仅24天的卫生部长奥斯卡·乌加特（Oscar Ugarte）说，未经授权的数据被断章取义，国药疫苗提供的79.34％保护效力值得信赖。
3月8日，“新冠病毒特别委员会” 质疑试验方式和数据收集方式不透明，且国药疫苗数据是两次接种的结果，单剂功效没有数据，从而提出议案呼吁当局在最短时间内进行外部核查，确定三期临床试验是否符合国际标准。
弗朗西斯科·萨加斯蒂（Francisco Rafael Sagasti）总统9日视察长者疫苗接种时，公开向全国民众致歉。他说：“到目前为止，我们仍无法简单清楚地说明新冠疫苗的谈判、测试、分配和剂量的问题。那些试图利用怪诞偏颇信息谋求政治加分的更是毫无帮助，我们将继续努力使民众彻底了解。”
秘鲁历经4个月来总统3度易人的政争后，将在4月11日举行全国大选。国药疫苗效力议题在大选前被炒作，增加了政府推动全民接种疫苗的难度。
1月6日，秘鲁与中国国药达成购买3800万剂的框架协议，“药监总局”1月26日紧急授权批准在秘鲁使用该疫苗。2月7日首批30万剂国药新冠疫苗抵达秘鲁，一周后第二批70万剂运抵；3月和4月份将分别有200万剂和300万剂投入抗疫。
秘鲁向辉瑞购买2000万剂疫苗中的首批5万剂于3月5日运抵， 本周将再运到16.7万剂，高龄长者优先接种，阿斯利康也将提供1400万剂疫苗。
中国驻秘鲁大使馆以推特帐号转发了国药集团的声明。指出”部分媒体对本公司在秘鲁开展的新冠疫苗临床实验报导严重失实，将未经验证，不科学、不严谨、不完整的数据进行披露，对公众造成误导，是极不负责的行为。疫苗在秘鲁的临床试验尚未获得最终数据，将对不实报导保留追究责任的权利。”
秘鲁国营“安第斯通信社”(Agencia Andina)2月25日报道，伊基托斯市(Iquitos)一位53岁女护理师在2月12日接种国药疫苗后出现了不良反应而入院。3月7日该护理师不治，该院专家说，由于她有哮喘与高血压病例，无法证明是否与接种国药疫苗有直接关联。
截至3月9日上午，秘鲁全国3327.4万人中已有33.3万人接种首剂国药疫苗，第二剂也有近5万人接种。由于第一次接种运动才刚开始，卫生部仍未发布接种疫苗前后对比的相关数据。
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。