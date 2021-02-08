 临床试验数据有待公布 秘鲁举国接种中国疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2021

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时政风云

临床试验数据有待公布 秘鲁举国接种中国疫苗

中国国药疫苗在秘鲁临床试验数据外流，防护效力令人不安，该国国会新冠委员会提议外部国际核查。总统为不能向民众清楚交代疫苗谈判、测试等向全国致歉，同时批评疫苗沦为政客争取加分的工具。

Coronavirus | Impfstoff Sinopharm

(德国之声中文网) 秘鲁“WillaxTV”电视台在3月5日公开“秘鲁卡耶塔诺埃雷迪亚大学”(Universidad Peruana Cayetano Heredia) 与中国国药(SinoPharm)合作的新冠病毒疫苗临床试验数据。显示国药集团武汉生物製品研究所研发的灭活疫苗，对新冠病毒效力为11.5％，北京生化所开发的疫苗功效为33％，北京疫苗优于武汉生化所疫苗，但均与预期效力有相当差距。 

临床试验负责人科拉里斯·加西亚（Coralith Garcia）博士7日在国会”新冠特别委员会”备询时指出，国药北京生化所疫苗对住院的新冠重症患者有91％的保护功效，而对减少新冠患者死亡风险有100％功效。武汉生化所疫苗对重症病例而言，预防病情恶化仅有18.5％效力，避免死亡则为50.2％。目前全国第一线抗疫医护、警卫与清洁人员接种的就是北京疫苗，因为具有预防病情恶化的优势。

2020年9月8日，国药新冠疫苗三期临床试验在秘鲁启动。6000名志愿者均分3组，每组2000人分别接种武汉和北京生化所的灭活疫苗，以及毫无作用的安慰剂(placebo)。加西亚表示临床试验结果将在8周后总结，但没有提及是在试验的哪一阶段决定采用北京生化所的疫苗。 

总理维奥莱塔·贝穆德斯（Violeta Bermúdez）说：“签约采购100万剂国药疫苗是根据”药监总局”（DIGEMID）引用国药疫苗在阿拉伯联合酋长国的第三期临床试验结果，显示保护效力为79.34％ 。” 

到任仅24天的卫生部长奥斯卡·乌加特（Oscar Ugarte）说，未经授权的数据被断章取义，国药疫苗提供的79.34％保护效力值得信赖。 

3月8日，“新冠病毒特别委员会” 质疑试验方式和数据收集方式不透明，且国药疫苗数据是两次接种的结果，单剂功效没有数据，从而提出议案呼吁当局在最短时间内进行外部核查，确定三期临床试验是否符合国际标准。

截至3月9日上午，秘鲁全国3327.4万人中已有33.3万人接种首剂国药疫苗，第二剂也有近5万人接种。

截至3月9日上午，秘鲁全国3327.4万人中已有33.3万人接种首剂国药疫苗，第二剂也有近5万人接种。

大选前疫苗效力问题被炒作 

弗朗西斯科·萨加斯蒂（Francisco Rafael Sagasti）总统9日视察长者疫苗接种时，公开向全国民众致歉。他说：“到目前为止，我们仍无法简单清楚地说明新冠疫苗的谈判、测试、分配和剂量的问题。那些试图利用怪诞偏颇信息谋求政治加分的更是毫无帮助，我们将继续努力使民众彻底了解。” 

秘鲁历经4个月来总统3度易人的政争后，将在4月11日举行全国大选。国药疫苗效力议题在大选前被炒作，增加了政府推动全民接种疫苗的难度。 

1月6日，秘鲁与中国国药达成购买3800万剂的框架协议，“药监总局”1月26日紧急授权批准在秘鲁使用该疫苗。2月7日首批30万剂国药新冠疫苗抵达秘鲁，一周后第二批70万剂运抵；3月和4月份将分别有200万剂和300万剂投入抗疫。 

秘鲁向辉瑞购买2000万剂疫苗中的首批5万剂于3月5日运抵， 本周将再运到16.7万剂，高龄长者优先接种，阿斯利康也将提供1400万剂疫苗。 

中国驻秘鲁大使馆以推特帐号转发了国药集团的声明。指出”部分媒体对本公司在秘鲁开展的新冠疫苗临床实验报导严重失实，将未经验证，不科学、不严谨、不完整的数据进行披露，对公众造成误导，是极不负责的行为。疫苗在秘鲁的临床试验尚未获得最终数据，将对不实报导保留追究责任的权利。” 

秘鲁国营“安第斯通信社”(Agencia Andina)2月25日报道，伊基托斯市(Iquitos)一位53岁女护理师在2月12日接种国药疫苗后出现了不良反应而入院。3月7日该护理师不治，该院专家说，由于她有哮喘与高血压病例，无法证明是否与接种国药疫苗有直接关联。 

截至3月9日上午，秘鲁全国3327.4万人中已有33.3万人接种首剂国药疫苗，第二剂也有近5万人接种。由于第一次接种运动才刚开始，卫生部仍未发布接种疫苗前后对比的相关数据。

  • China Peking | Sinopharm Impfstoff

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    国药（Sinopharm)：最早获批

    国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

  • China Impfstoffentwicklung bei Sinovac

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    科兴生物(Sinovac): 克尔来福

    科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

  • China Tianjin Coronaimpfstoff | CanSino Biologics Inc

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    康希诺（CanSino）：只须一针

    康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

  • Indonesien Jakarta | 2. Covid-Impfung für Präsident Joko Widodo

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    东南亚邻国

    对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

  • Chile Coronakrise Impfkampagne Sinovac

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    拉丁美洲

    一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

  • Brasilien Porto Alegre COVID-19 Impfstoff Freiwillige Testphase

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    争议与质疑

    巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

  • Weltspiegel 15.02.2021 | Corona | Simbabwe Harare | Lieferung Impfstoff aus China

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    非洲

    2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

  • China Sprecher Außenministerium Wang Wenbin

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    “疫苗外交”

    2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

  • Serbien Covid-19 | Impfzentrum in Belgrad

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    欧洲

    在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。


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